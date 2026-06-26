Καλλιμάρμαρο: Ξεκίνησαν τα έργα αναβάθμισης με χορηγία του Βαγγέλη Μαρινάκη

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή ένα εκτεταμένο σχέδιο παρεμβάσεων στο Παναθηναϊκό Στάδιο, με σκοπό τη διατήρηση της ιστορικής του φυσιογνωμίας και τη βελτίωση των υποδομών του.

Πρόκειται για την πρώτη οργανωμένη προσπάθεια αναβάθμισης του εμβληματικού χώρου, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό αθλητισμό.

Οι εργασίες ξεκινούν με την πλήρη αντικατάσταση του ταρτάν του στίβου, το οποίο είχε υποστεί σημαντικές φθορές ύστερα από πολυετή χρήση, φιλοξενώντας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις αλλά και καθημερινές προπονήσεις.

Ο νέος αγωνιστικός τάπητας, γερμανικής κατασκευής, θα έχει τα χρώματα της ελληνικής σημαίας και διαθέτει την απαιτούμενη πιστοποίηση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Στίβου, ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει διοργανώσεις επιπέδου Diamond League.

Το πρόγραμμα παρεμβάσεων δεν περιορίζεται στην αντικατάσταση του ταρτάν. Με την ολοκλήρωση αυτής της φάσης θα ακολουθήσει εκτενής καθαρισμός των μαρμάρινων επιφανειών του Καλλιμάρμαρου, με απόλυτο σεβασμό στον ιστορικό και αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του μνημείου, ώστε να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η διαχρονική του αξία.

Παράλληλα, προβλέπεται η εγκατάσταση νέου, σύγχρονου συστήματος φωτισμού, το οποίο θα αναβαθμίσει τη λειτουργικότητα και την αισθητική του Σταδίου, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες για αθλητές, επισκέπτες και τη φιλοξενία διεθνών διοργανώσεων.

Οι παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από την εταιρεία Capital Maritime & Trading Corp., ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, χωρίς την παραμικρή κρατική συμμετοχή, καθιστώντας το έργο μια ιδιωτική πρωτοβουλία με στόχο την αναβάθμιση ενός εμβληματικού μνημείου του ελληνικού αθλητισμού.

Αναφερόμενος στην έναρξη των έργων, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, τόνισε ότι για πρώτη φορά η ΕΟΕ υλοποιεί ένα τόσο σημαντικό έργο αποκλειστικά με τη στήριξη Ελλήνων ευεργετών και χωρίς κρατική χρηματοδότηση.

Όπως επισήμανε, η αναβάθμιση του Παναθηναϊκού Σταδίου, όπου πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, αναμένεται να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου επιπέδου Diamond League μέσα στο 2027.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η προστασία της πολιτιστικής και αθλητικής κληρονομιάς αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα, επισημαίνοντας πως μέσω αυτών των έργων η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για τη διατήρηση και την ανάδειξη του μοναδικού σταδίου στον κόσμο που είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από λευκό μάρμαρο.