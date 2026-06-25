ΑΘΗΝΑ

Καλλιθέα: Νεκρός νεαρός άνδρας μετά από συμπλοκή 10 ατόμων – Δεκατέσσερις προσαγωγές

Από: Team Πολ. Κρήτης

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Λίγο μετά τα μεσάνυχτα σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ δέκα ατόμων στην Καλλιθέα η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό νεαρού άνδρα από μαχαίρι.
Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά υπήρξε αιματηρή συμπλοκή μεταξύ περίπου δέκα ατόμων, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός νεαρού στον θώρακα, πιθανότατα από μαχαίρι.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Μεγαλουπόλεως όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξέσπασε επεισόδιο μεταξύ ομάδας νεαρών ατόμων κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας νεαρός τραυματίστηκε στον θώρακα από μαχαίρι και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου και αργότερα κατέληξε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε δεκατέσσερις προσαγωγές ατόμων που εξετάζονται για την εμπλοκή τους στο επεισόδιο. Κατά τις έρευνες εντοπίστηκε πεταμένο και ένα μαχαίρι, το οποίο εκτιμάται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας προκειμένου να εξακριβώσουν τι συνέβη.

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Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
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