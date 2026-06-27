Πνευματική ομιλία στο Ρέθυμνο

24 Ιουνίου 2026

Το απόγευμα της Τετάρτης, 24ης Ιουνίου 2026, στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης πόλεως Ρεθύμνης, πραγματοποιήθηκε, με πάνδημη συμμετοχή, η ομιλία του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβυτέρου Χαραλάμπους Παπαδοπούλου (Λίβυου) με θέμα: «Πνευματικότητα και Καθημερινότητα».

Ο εκλεκτός ομιλητής ανέλυσε με λεπτομερή τρόπο την αληθινή πνευματική ζωή, διακρίνοντάς την από την υποτιθέμενη, και μίλησε με καθημερινά, απλά παραδείγματα για το πώς οφείλομε όλοι να ωριμάζομε πνευματικά, μακριά από κάθε λογής μπερδεμένες καταστάσεις.

Μετά το πέρας της ομιλίας του π. Χαραλάμπους, ο Σεβασμιώτατος τον ευχαρίστησε θερμά για την παρουσία του στην Ιερά Μητρόπολή μας και για όλα όσα είπε, τα οποία αντανακλούν το ορθόδοξο εκκλησιαστικό βίωμα και την αληθινή θεολογία της Εκκλησίας.

Ο Σεβασμιώτατος και ο π. Χαράλαμπος διένειμαν στο πολυπληθές ακροατήριο «ευλογίες».

Πριν από την έναρξη της ομιλίας, ο Σεβασμιώτατος ανέγνωσε Ιερό Τρισάγιο στον τάφο του μακαριστού Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού Ανθίμου (Συριανού), καθώς και στον τάφο του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Μανουσέλη, ο οποίος εξεδήμησεν εις Κύριον πριν από λίγες ημέρες.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου