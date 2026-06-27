Ρέθυμνο:Συνεδριάζει την Τρίτη 30 Ιουνίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμαρίου

Την Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, ώρα 15:00, θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρίου. Ακολουθεί η ημερησία διάταξη της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

– Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις.

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2026 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, για διαγραφή έργου από το Τεχνικό Πρόγραμμα.

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2026 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, για την ανάθεση και υλοποίηση των προμηθειών με τίτλους: «Προμήθεια δύο καινούριων επιβατικών οχημάτων για τις ανάγκες λειτουργίας του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Αμαρίου» και «Προμήθεια δύο καινούριων οχημάτων του Δήμου Αμαρίου (ΚΑΠ 2024)».

3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2026 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, για την ανάθεση και υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Αποκατάσταση Ζημιών σε Εξοπλισμό και Μέσα Πολιτικής Προστασίας από Φυσικές Καταστροφές στο Δήμο Αμαρίου».

4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2026 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, για την ανάθεση και υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Εξοπλισμός για το Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και δια Βίου Μάθησης του Δήμου Αμαρίου, για το τμήμα 2: Λοιπός Εξοπλισμός».

5. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2026 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, για την ανάθεση και υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Επισκευή Κεραμοσκεπών Στεγών».

6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2026 με Αντίστοιχη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού, για την ανάθεση και υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Προετοιμασία και Σύνταξη του Φακέλου Τεκμηρίωσης Διαχειριστικής Επάρκειας Παρόχων Υπηρεσιών Ύδατος για τον Δήμο Αμαρίου».

7. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2025», προϋπολογισμού 67.376,48 €.

8. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2025», προϋπολογισμού 67.376,48 €.

9. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο: «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2025», προϋπολογισμού 67.376,48 €.

10. Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδάφους για το έργο: «Συντήρηση Σχολικών Κτηρίων 2025», προϋπολογισμού 67.376,48 €.

11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση Αγωγού ύδρευσης από Πηγή Γομαρά προς τον Οικισμό Αγία Παρασκευή», προϋπολογισμού 157.200,00 €.

12. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «Κατασκευαστικές Εργασίες σε Κοιμητήρια του Δήμου Αμαρίου (ΚΑΠ 2019 – 2020 – 2021)», αρχικής εκτιμώμενης αξίας σύμβασης ποσού: 92.464,79 €.

13. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου από τις Πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019, υποέργο (νέο): Αποκατάσταση Δημοτικής Οδοποιίας στις Τ.Κ. Βισταγής και Πλατανίων», προϋπολογισμού 400.000,00 €.

14. Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Επτά Παλαιών Βρυσών Δημοτικής Ενότητας Συβρίτου και Δημοτικής Ενότητας Κουρητών Δήμου Αμαρίου», προϋπολογισμού 142.000,00 €.

15. Επαναχορήγηση Ανακληθέντος ποσού: 92.122,87 € που αφορά τη χρηματοδότηση του έργου: «Αποκατάσταση Ζημιών Δημοτικής Οδοποιίας Δήμου Αμαρίου στο τμήμα από Οικισμό Πλατάνια έως την Επ. Οδό 13 (Φουρφουρά), που Προκλήθηκαν από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου 2019».

16. Επαναχορήγηση Ανακληθέντος ποσού: 52.141,58 € που αφορά τη χρηματοδότηση του έργου: «Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και δια Βίου Μάθησης του Δήμουυ Αμαρίου, (υποέργο 2): Κέντρο Πολιτιστικής, Φυσιολατρικής, Αθλητικής και δια Βίου Μάθησης του Δήμουυ Αμαρίου».

17. Αναμορφώσεις Προϋπολογισμού.

18. Χορήγηση εξουσιοδότησης για διαχείριση κίνησης λογαριασμού του Δήμου Αμαρίου που τηρείται στην τράπεζα ALPHA BANK.

19. Έγκριση ετήσιας καταβολής ποσού, σε αντικατάσταση παροχής γάλακτος στους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Αμαρίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4143/2024.

20. Επιλογή Υδρονομέων Άρδευσης, για την Αρδευτική Περίοδο από: 01/07/2026 έως: 30/11/2026.