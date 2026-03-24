Ποινική δίωξη για βαριές κατηγορίες για τα 22 μέλη του κυκλώματος εξαπάτησης του ΕΦΚΑ

Από: ΠΚ team

Ημερομηνία:

Αντιμέτωπα με βαριές κατηγορίες είναι τα μέλη του μεγάλου κυκλώματος που μέσω εικονικών εταιριών φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ προκαλώντας εκτιμώμενη ζημιά 11 εκατομμύρια ευρώ.

Οι 22 συλληφθέντες κατά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για την μεγάλη υπόθεση, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα ο οποίος άσκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για τα κακουργήματα:

– Συγκρότηση, ένταξη, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

– Απάτη άνω των 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

– Πλαστογραφία από κοινού

– Υπαίτια δήλωση και καταχώρηση παραπλανητικών εγγράφων στο ΓΕΜΗ

– Φοροδιαφυγή, με τη μορφή έκδοσης και αποδοχής εικονικών και φορολογικών στοιχείων για ανύπαρκτες συναλλαγές άνω των 75 χιλιάδων και των 200 χιλιάδων ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

– Φοροδιαφυγή από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με ποσό φόρου άνω των 50 και 100 χιλιάδων ευρώ

– Διακεκριμένη περίπτωση για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.

Στην δίωξη περιλαμβάνονται επίσης τα πλημμελήματα της μη έγκαιρης καταβολής εργοδοτικών εισφορών καθώς και προμήθειας ναρκωτικών για ίδια χρήση.

Η δικογραφία ανατέθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα κληθούν να απολογηθούν οι κατηγορούμενοι.

 

ΑΠΕ ΜΠΕ

