Αναζήτηση
ΚΡΗΤΗΧΑΝΙΑ

Πολιτικές συγκεντρώσεις Τ.Ε. Χανίων του ΚΚΕ

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ συνεχίζοντας το πολιτικό άνοιγμα σε όλο τον Νομό Χανίων διοργανώνει τις παρακάτω συγκεντρώσεις:

Σάββατο 18/4/2026 στις 8 μ.μ.

Οι ΚΟΒ Αποκόρωνα και Σφακίων διοργανώνουν συγκέντρωση στην πλατεία του Εμπρόσνερου με θέμα: «Ο πόλεμός τους, η ακρίβεια που γεννά, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δασικοί χάρτες, πνίγουν τον αγρότη. Ο οργανωμένος αγώνας απάντηση στον αφανισμό! Η πρόταση του ΚΚΕ»

Ομιλητής ο Σάββας Βασιλειάδης, μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ και μέλος του τμήματος Αγροτικής
Πολιτικής της Κ.Ε.

Σάββατο 25/4/2026 στις 8 μ.μ.

Η ΚΟΒ Παλαιών Ρουμάτων διοργανώνει συγκέντρωση στο Καφενείο Κατζάκη στα Παλαιά Ρούματα με θέμα: «Τώρα αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ! Καμία θυσία για τα κέρδη & τους πολέμους τους»

Ομιλητής ο Δημήτρης Ανθούσης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και ∆ημοτικός
Σύμβουλος Πλατανιά με τη “Λαϊκή Συσπείρωση”

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC έρχεται...

0
Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής (Minoan Robotsports Competition -...

Πανηγυρική εκδήλωση εισδοχής νέων μελών στον ...

0
Με αποτύπωμα τη δυναμική εξέλιξη και ισχυρή προοπτική για...

Προηγούμενο άρθρο
Χανιά : Ενημερωτική εκδήλωση της ΕΑΕ
Επόμενο άρθρο
Με τεράστια επιτυχία η 5η Ολυμπιάδα στο Ηράκλειο: Από τον θρίαμβο του Ηρακλείου στη νέα εποχή των Χανίων
Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC έρχεται στα Χανιά το 2027

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής (Minoan Robotsports Competition -...

Πανηγυρική εκδήλωση εισδοχής νέων μελών στον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αποτύπωμα τη δυναμική εξέλιξη και ισχυρή προοπτική για...

Δήμος Ηρακλείου:Μέχρι τις 15 Ιουνίου η δήλωση για τον καθαρισμό των οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην πλατφόρμα https://akatharista.apps.gov.gr/ Η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής...

Χανιά:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «10ου Μαραθώνιου Κρήτης»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η ισχύς...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST