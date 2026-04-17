Πολιτικές συγκεντρώσεις Τ.Ε. Χανίων του ΚΚΕ

Η Τομεακή Επιτροπή Χανίων του ΚΚΕ συνεχίζοντας το πολιτικό άνοιγμα σε όλο τον Νομό Χανίων διοργανώνει τις παρακάτω συγκεντρώσεις:

Σάββατο 18/4/2026 στις 8 μ.μ.

Οι ΚΟΒ Αποκόρωνα και Σφακίων διοργανώνουν συγκέντρωση στην πλατεία του Εμπρόσνερου με θέμα: «Ο πόλεμός τους, η ακρίβεια που γεννά, το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δασικοί χάρτες, πνίγουν τον αγρότη. Ο οργανωμένος αγώνας απάντηση στον αφανισμό! Η πρόταση του ΚΚΕ»

Ομιλητής ο Σάββας Βασιλειάδης, μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΕ και μέλος του τμήματος Αγροτικής

Πολιτικής της Κ.Ε.

Σάββατο 25/4/2026 στις 8 μ.μ.

Η ΚΟΒ Παλαιών Ρουμάτων διοργανώνει συγκέντρωση στο Καφενείο Κατζάκη στα Παλαιά Ρούματα με θέμα: «Τώρα αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ! Καμία θυσία για τα κέρδη & τους πολέμους τους»

Ομιλητής ο Δημήτρης Ανθούσης, μέλος της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ και ∆ημοτικός

Σύμβουλος Πλατανιά με τη “Λαϊκή Συσπείρωση”