Με τεράστια επιτυχία η 5η Ολυμπιάδα στο Ηράκλειο: Από τον θρίαμβο του Ηρακλείου στη νέα εποχή των Χανίων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε στο κλειστό γήπεδο «Δύο Αοράκια» του Ηρακλείου η 5η Ολυμπιάδα Ρομποτικής, επιβεβαιώνοντας τη θέση της Κρήτης στον παγκόσμιο χάρτη της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Ρεκόρ συμμετοχών και παγκόσμια κατάταξη

Η φετινή διοργάνωση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, συγκεντρώνοντας το διεθνές ενδιαφέρον:
2.500 ρομπότ κατέκλυσαν την αρένα.
Συμμετοχή από 46 διαφορετικές χώρες.

1η στην Ευρώπη σε επίπεδο συμμετοχών.
3η παγκοσμίως στη συνολική κατάταξη μεγέθους διοργανώσεων.

Η Κρήτη στο επίκεντρο της καινοτομίας

Η επιλογή του Ηρακλείου για ένα τόσο μεγάλο γεγονός ανέδειξε τις εξαιρετικές υποδομές της πόλης, αλλά και τη δυναμική της Ελλάδας στον τομέα της εκπαιδευτικής ρομποτικής. Οι χιλιάδες συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν γνώσεις, να διαγωνιστούν σε απαιτητικές πίστες και να οραματιστούν το μέλλον της τεχνολογίας.

Επίσημη ανακοίνωση: Η 6η Ολυμπιάδα MRC μετακομίζει στα Χανιά

Κατά τη διάρκεια της Τελετής Έναρξης, ανακοινώθηκε με υπερηφάνεια ότι το ταξίδι συνεχίζεται δυτικά. Η 6η έκδοση της Παγκόσμιας Ολυμπιάδας MRC θα φιλοξενηθεί επίσημα στα Χανιά.

Η απόφαση αυτή αντανακλά το όραμα της διοργάνωσης να μοιραστεί τον παλμό του ρομποτικού αθλητισμού και της καινοτομίας σε ολόκληρη την Κρήτη.

Η συμβολική παράδοση της σημαίας

Σε κλίμα συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε η τελετουργική παράδοση της σημαίας στους εκπροσώπους του Δήμου Χανίων:
Στον κ. Μιχαηλάκη Στέλιο, Αντιδήμαρχο Χανίων.
Στην κα Πετραντωνάκη Μαρία, Εντεταλμένη Σύμβουλο Δήμου Χανίων.

Η «σκυταλοδρομία» αυτή συμβολίζει τις αξίες που διέπουν την Ολυμπιάδα: τη συνέχεια, την ομαδικότητα και τη μεταλαμπάδευση της έμπνευσης από τη μία πόλη στην άλλη.

Μετά την απόλυτη επιτυχία στο Ηράκλειο, η παγκόσμια κοινότητα ρομποτικής στρέφει πλέον το βλέμμα της στα πανέμορφα Χανιά για ένα νέο, συναρπαστικό κεφάλαιο.

Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC έρχεται...

0
Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής (Minoan Robotsports Competition -...

Πανηγυρική εκδήλωση εισδοχής νέων μελών στον ...

0
Με αποτύπωμα τη δυναμική εξέλιξη και ισχυρή προοπτική για...
politika-kritis-ad
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
