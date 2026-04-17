Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέα

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας με την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου. Στη συνάντηση μετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέας και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την περιοχή της Μητρόπολης, με έμφαση στην πορεία των έργων υποδομής και την ενίσχυση δομών για τη στήριξη των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δράσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής και εκκλησιαστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο Μητροπολίτης Ανδρέας επιβεβαίωσαν τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της τοπικής Εκκλησίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και την προώθηση της ανάπτυξης στην ενδοχώρα.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Συριγωνάκης αναφέρθηκε στον συντονισμό των ενεργειών της Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου για την επιτάχυνση των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στις περιοχές ευθύνης της Μητρόπολης.