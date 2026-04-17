Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη με τον Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέα

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης συνεργασίας με την Ιερά Μητρόπολη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου. Στη συνάντηση μετείχαν ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου Ανδρέας και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν την περιοχή της Μητρόπολης, με έμφαση στην πορεία των έργων υποδομής και την ενίσχυση δομών για τη στήριξη των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις δράσεις προστασίας και ανάδειξης της πολιτιστικής και εκκλησιαστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής.

Ο Σταύρος Αρναουτάκης και ο Μητροπολίτης Ανδρέας επιβεβαίωσαν τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Περιφέρειας Κρήτης και της τοπικής Εκκλησίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της κοινής προσπάθειας για την αντιμετώπιση των αναγκών της τοπικής κοινωνίας και την προώθηση της ανάπτυξης στην ενδοχώρα.

Από την πλευρά του, ο Νίκος Συριγωνάκης αναφέρθηκε στον συντονισμό των ενεργειών της Αντιπεριφέρειας Ηρακλείου για την επιτάχυνση των παρεμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στις περιοχές ευθύνης της Μητρόπολης.

Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC έρχεται...

0
Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής (Minoan Robotsports Competition -...

Πανηγυρική εκδήλωση εισδοχής νέων μελών στον ...

0
Με αποτύπωμα τη δυναμική εξέλιξη και ισχυρή προοπτική για...

Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC έρχεται...

0
Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής (Minoan Robotsports Competition -...

Πανηγυρική εκδήλωση εισδοχής νέων μελών στον ...

0
Με αποτύπωμα τη δυναμική εξέλιξη και ισχυρή προοπτική για...
politika-kritis-ad
Με τεράστια επιτυχία η 5η Ολυμπιάδα στο Ηράκλειο: Από τον θρίαμβο του Ηρακλείου στη νέα εποχή των Χανίων
Χανιά:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «10ου Μαραθώνιου Κρήτης»
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC έρχεται στα Χανιά το 2027

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής (Minoan Robotsports Competition -...

Πανηγυρική εκδήλωση εισδοχής νέων μελών στον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Με αποτύπωμα τη δυναμική εξέλιξη και ισχυρή προοπτική για...

Δήμος Ηρακλείου:Μέχρι τις 15 Ιουνίου η δήλωση για τον καθαρισμό των οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στην πλατφόρμα https://akatharista.apps.gov.gr/ Η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής...

Χανιά:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «10ου Μαραθώνιου Κρήτης»

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η ισχύς...

