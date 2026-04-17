Χανιά:Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου «10ου Μαραθώνιου Κρήτης»

Ανακοινώνεται, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, η ισχύς κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με διακοπή κυκλοφορίας στα πλαίσια διεξαγωγής του 10ου Μαραθώνιου αγώνα δρόμου Κρήτης καθώς και των παράλληλων αγώνων δρόμου ένεκα αυτού (10, 5 και 2,5 χλμ) την Κυριακή 19/04/2025 από την 06:30 έως και την 14:00 ώρα, στις ππεριφέρειες των Δήμων Πλατανιά και Χανίων.

Για την εφαρμογή των ληπτέων μέτρων τροχαίας, που ως σκοπό έχουν την απρόσκοπτη και ασφαλή τέλεση των αγώνων, αλλά και την διευκόλυνση των μετακινήσεων των πολιτών θα ισχύσουν τα κάτωθι:

Διακοπή της κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο κατά μήκος της διαδρομής του Μαραθωνίου και παράλληλων αγώνων δρόμου, καθώς και σε κάθετες οδούς που οδηγούν σε αυτές, ήτοι:

 Με αφετηρία από την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου (ύψος Εθνικού σταδίου Χανίων) – Χατζημιχάλη Γιάνναρη – Χάληδων – Κουντουριώτη – πλατεία Τάλω Ακτή Κανάρη – Ακτή Παπανικολή – Μονής Γωνιάς – Κων/νου Παλαιολόγου – Σελίνου – Γεωργιακάκηδων – κόμβος Κλαδισού

– κατά μήκος της Παλαιάς Εθνικής οδού Χανίων/Κισσάμου έως το κόμβο του Ταυρωνίτη – και επιστροφή μέσω Π.Ε.Ο. Χανίων-Κισσάμου και στη συνέχεια από Στρατή Παντελάκη (Κάτω Δαράτσο) – Αγ. Αποστόλων – Χρυσή Ακτή – Δασκαλογιάννη – κόμβος Χρυσής Ακτής – Κισσάμου – Σκαλίδη και έως τον τερματισμό στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου στο ύψος Εθνικού Σταδίου Χανίων.

 Τονίζεται ότι μόνο το τμήμα του οδικού δικτύου, κατά μήκος της Π.Ε.Ο. Χανίων – Κισσάμου, έως και το Κόμβο Κλαδισσού θα δίδεται σταδιακά στη κυκλοφορία ανάλογα με το χρονοδιάγραμμα διέλευσης των δρομέων του Μαραθωνίου, ενώ στην πόλη των Χανίων θα ισχύσουν κανονικά οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την 06:30 έως και την 14:00 ως ορίστηκε ανωτέρω

Ένεκα προαναφερόμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και προς αποφυγή ταλαιπωρίας των οδηγών, η κίνηση των οχημάτων προς το κέντρο της πόλης των Χανίων θα εκτρέπεται από παράπλευρες οδούς.

Παρακαλούνται όλοι οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα παραπάνω σημεία και για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους να συμμορφώνονται στα σήματα και τις υποδείξεις των τροχονόμων.