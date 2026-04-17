Πανηγυρική εκδήλωση εισδοχής νέων μελών στον «Σύνδεσμο Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με αποτύπωμα τη δυναμική εξέλιξη και ισχυρή προοπτική για το μέλλον, ο “Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου” πραγματοποίησε την πανηγυρική του εκδήλωση για την εισδοχή νέων μελών, αναδεικνύοντας έναν Φορέα που συνεχώς ανανεώνεται με σταθερά και αποφασιστικά βήματα, φέροντας τη σφραγίδα της Προέδρου του Μαίρης Παχιαδάκη, η οποία διαχρονικά εμπνέει την ταυτότητα και το όραμά του.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια ξεχωριστή στιγμή για τον “Σύνδεσμο”, καθώς νέες γυναίκες, ηλικιακά από 18 ετών, εντάχθηκαν δυναμικά στην οικογένειά του, μαζί με φρέσκες ιδέες, διάθεση για προσφορά και ενεργή συμμετοχή.

Στη διάρκεια της βραδιάς, τα νέα μέλη εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να συμβάλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση των δράσεων και στην επίτευξη των στόχων του Φορέα, ενισχύοντας το έργο και τη δυναμική του, με επίκεντρο την εξάλειψη της έμφυλης βίας και κάθε μορφής κακοποίηση γυναικών και παιδιών.

Η εισδοχή νέων μελών αποτελεί βασικό πυλώνα εξέλιξης του “Συνδέσμου”, επιβεβαιώνοντας τη ζωντάνια, την ισχυρή του παρουσία στην τοπική κοινωνία και την ενίσχυση της γυναικείας συμμετοχής, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε μέσα σε εορταστικό κλίμα, με μουσική και χορό, προσφέροντας σε όλους τους παρευρισκόμενους στιγμές χαράς και αισιοδοξίας για το μέλλον.

Με εκτίμηση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΙΡΗ ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ ΣΜΑΡΩ ΣΤΑΦΥΛΑΚΗ

