Διακοπές ρεύματος σε περιοχές της Κρήτης αύριο Τρίτη 2 Ιουνίου

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τρίτη 2 Ιουνίου, σε περιοχές της Κρήτης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι διακοπές γίνονται λόγω έργων συντήρησης, ενίσχυσης και αναβάθμισης του δικτύου.

Στο Ηράκλειο

Από 08:00 έως 12:00, στον Δήμο Φαιστού, στον οικισμό Κουσές, στο εργοστάσιο ΣΤΕΤΤΛΕΡ ΓΚΙΓΕΡ, στη γεώτρηση Καμαριανάκη και στο αρδευτικό Λουλουδάκη.

Από 08:00 έως 15:00, στον Δήμο Φαιστού, στον οικισμό Γαλιά και στον υποσταθμό φωτοβολταϊκού πάρκου Καργάκη.

Από 11:00 έως 14:00, στον Δήμο Φαιστού, στην περιοχή Αφραθιάς και στον υποσταθμό του εργοταξίου WEIMER JULIAN.

Στα Χανιά

Από 08:00 έως 15:00, στον Δήμο Χανίων, στις περιοχές Αγροκήπιο, Σ.Γ.Ε., ΕΤΕΑΠ, Ινστιτούτο Υποτροπικών, ΚΕΓΕ, Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο, Θ.Ψ.Π. Χανίων, Βλητές, Στρατόπεδο Στεφανάκη, 5η Μεραρχία, καθώς και στην οδό Καραγιώργα στα Λενταριανά.

Από 08:00 έως 15:00, στον Δήμο Γεωργιούπολης, στις περιοχές Καλαμίτσι Αμυγδάλου και Εξώπολη.

Από 12:00 έως 15:00, στον Δήμο Αρμένων, στην περιοχή Εμπρόσνερος, στην ταβέρνα Κουργιάλης και στην ευρύτερη περιοχή.

Στο Ρέθυμνο

Από 08:00 έως 15:00, στον Δήμο Ρεθύμνης, στις περιοχές Ευληγιάς, Μικρό Μετόχι και Μεγάλο Μετόχι.

Στο Λασίθι

Από 08:30 έως 15:00, στον Δήμο Σητείας, στην περιοχή Κάμπος Πεύκων και στα θερμοκήπια της περιοχής.