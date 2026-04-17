Δήμος Ηρακλείου:Μέχρι τις 15 Ιουνίου η δήλωση για τον καθαρισμό των οικοπέδων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Η Αντιδημαρχία Πολιτικής Προστασίας & Δημοτικής Αστυνομίας καλεί τους ιδιοκτήτες και μισθωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των χώρων τους και να υποβάλλουν δήλωση καθαρισμού οικοπέδου στην πλατφόρμα, στο πλαίσιο των μέτρων πυροπροστασίας και πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων οφείλουν να προβαίνουν στον καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους, διαδικασία στην οποία περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

• Αποψίλωση ξερών χόρτων και απομάκρυνση εύφλεκτης βλάστησης

• Κλάδεμα δένδρων και θάμνων, ιδιαίτερα όπου αυτά έρχονται σε επαφή με κτίρια ή δίκτυα

• Απομάκρυνση απορριμμάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών

• Διατήρηση των χώρων καθαρών καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων πυροπροστασίας των ιδιοκτησιών τους στο Εθνικό Μητρώο Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας ιδιοκτησιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://akatharista.apps.gov.gr/.

Η πρόληψη των πυρκαγιών αποτελεί ευθύνη όλων μας. Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να ανταποκριθούν έγκαιρα στις υποχρεώσεις τους, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας και του φυσικού περιβάλλοντος.

Επισημαίνεται ότι η μη συμμόρφωση με τις ανωτέρω υποχρεώσεις επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα αυτεπάγγελτου καθαρισμού των οικοπέδων, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη στους υπόχρεους.

Για την περισυλλογή των υπολειμμάτων οι Δημότες μπορούν να καλούν την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου από Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30-14:00 στα τηλέφωνα 2813409660 και 2813409661.