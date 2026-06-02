ΒΟΑΚ και έργα «φρενάρουν» τα τουριστικά λεωφορεία – Πρόστιμα άνω των 22.000 ευρώ και απειλές για στάσεις εργασίας

Σε οριακό σημείο δηλώνουν ότι βρίσκονται ιδιοκτήτες και οδηγοί τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, καθώς οι καθυστερήσεις που προκαλούν τα έργα στον ΒΟΑΚ οδηγούν σε υπερβάσεις των προβλεπόμενων ωραρίων οδήγησης και ανάπαυσης. Ο κλάδος καταγγέλλει ότι έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα δεκάδων χιλιάδων ευρώ και προειδοποιεί ακόμη και με κινητοποιήσεις εν μέσω της τουριστικής περιόδου

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στον ΒΟΑΚ λόγω των έργων προκαλούν αγανάκτηση στον κλάδο των τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη καθώς αδυνατούν σε αρκετές περιπτώσεις να τηρούν, όπως δηλώνουν, τα προβλεπόμενα χρονικά όρια οδήγησης και ανάπαυσης, με συνέπεια να έρχονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.

Το γεγονός έχει προκαλέσει αναστάτωση τόσο στους ιδιοκτήτες όσο και στους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων που καλούν τους αρμόδιους φορείς να σκύψουν στο πρόβλημα ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή σε ένα πρόβλημα που όπως περιέγραψαν δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα αλλά σε εξωγενείς παράγοντες με φόντο τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο εξαιτίας των έργων.

Οριακή χαρακτηρίζεται η κατάσταση στον κλάδο των τουριστικών λεωφορείων στην Κρήτη, καθώς οι συνεχείς καθυστερήσεις που προκαλούνται από τα έργα στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εκτέλεση των δρομολογίων και στην τήρηση των προβλεπόμενων ωραρίων εργασίας. Συνέπεια, των μικρών αποκλίσεων από τα προβλεπόμενα όρια είναι να έρχονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον κλάδο.

Η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής, υποστηρίζουν επαγγελματίες του κλάδου, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται στον ΒΟΑΚ εξαιτίας των έργων καθίσταται αδύνατη η πιστή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών για τα όρια οδήγησης και ανάπαυσης.

Στη περίπτωση που όπως λένε, δεν βρεθεί η χρυσή τομή, είναι αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κυλιόμενες στάσεις εργασίας.

«Η κατάσταση έχει γίνει οριακή λόγω των ατελείωτων καθυστερήσεων και της έλλειψης ενημέρωσης πριν από αυτές, καθυστερήσεων που προκαλούνται σχεδόν καθημερινά από τα έργα και την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον ΒΟΑΚ. Η κατάσταση αυτή έχει ξεπεράσει κάθε περιθώριο αντοχής του επαγγελματικού κλάδου. Οι επαγγελματίες καλούνται καθημερινά να εκτελούν δρομολόγια κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι να καθίσταται πρακτικά αδύνατη η τήρηση των νόμιμων ορίων οδήγησης και ανάπαυσης, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Παρόλα αυτά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με εξοντωτικά πρόστιμα και κυρώσεις, καθώς και διαρκή πίεση λόγω της τουριστικής σεζόν και της ανάγκης να εκτελούνται τα δρομολόγια, τη στιγμή που υπάρχει τεράστια έλλειψη οδηγών.

Εμμέσως, καλούμαστε να πληρώνουμε παραβάσεις χωρίς να φέρουμε ουσιαστικά ευθύνη, καθώς αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο της Κρήτης», δήλωσε στο neakriti.gr o Στράτος Mαγκουσάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών λεωφορείων Κρήτης.

O Στράτος Mαγκουσάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών λεωφορείων Κρήτης.

Όπως επισήμανε, πριν από μία εβδομάδα είχε κλείσει ο ΒΟΑΚ απροειδοποίητα και υπήρχαν λεωφορεία με τουρίστες που περίμεναν έως και τρεις ώρες.

«Πώς μπορεί ένας επαγγελματίας οδηγός να τηρήσει το ωράριο εργασίας και ανάπαυσης, όταν το πρόγραμμα αλλάζει συνεχώς και δεν υπάρχει καμία δυνατότητα πρόβλεψης;

Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένα διαλείμματα και ώρες οδήγησης, όπως 4,5 ώρες οδήγησης και 45 λεπτά παύση, καθώς και 9 ώρες ημερήσια ανάπαυση. Όμως, στις πραγματικές συνθήκες του ΒΟΑΚ, αυτό πολλές φορές δεν είναι εφικτό. Υπάρχουν οδηγοί που τιμωρήθηκαν επειδή έκαναν 30 λεπτά παύση αντί για 45. Αυτό δημιουργεί μια κατάσταση που δεν είναι βιώσιμη», τόνισε.

«Δεν ζητάμε την κατάργηση του νόμου, αλλά ζητάμε κατανόηση και λογική εφαρμογή, ειδικά όταν αποδεδειγμένα οι παραβάσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα οδηγών ή ιδιοκτητών.

Εάν συνεχιστεί αυτή η αυστηρή και χωρίς ευελιξία εφαρμογή, υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούμε σε παύση δρομολογίων μέσα στην τουριστική σεζόν, προειδοποιεί ο κ. Μαγκουσάκης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν ήδη επιβληθεί πολλά πρόστιμα, ειδικά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου η κατάσταση είναι εκρηκτική.

«Μιλάμε για πρόστιμα που ξεπερνούν συνολικά τις 20.000. Δεν είναι δυνατόν να επιβάλλονται πρόστιμα των 300 ευρώ για παραβάσεις όπως 30 λεπτά παύση αντί για 45, σε συνθήκες που δεν εξαρτώνται από τον οδηγό. Ζητούμε να υπάρξει μια λογική προσέγγιση, καθώς ο τουρισμός πρέπει να εξυπηρετηθεί», ανέφερε και κατέληξε λέγοντας:

«Εάν δεν βρεθεί λύση από το Υπουργείο, θα αναγκαστούν οι ιδιοκτήτες να τηρούν αυστηρά τους κανόνες κατά γράμμα, κάτι που θα οδηγήσει σε έλλειψη τουριστικών λεωφορείων. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην εξυπηρετούνται αφίξεις στο αεροδρόμιο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρό πρόβλημα στον τουρισμό της Κρήτης.

Ήδη έχουμε αποστείλει επιστολές σε όλους τους αρμόδιους φορείς και έχουμε θέσει το ζήτημα σε όλα τα επίπεδα».

«Από άκρη σε άκρη του νησιού γίνονται έργα. Κατ’ επέκταση υπάρχουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των επαγγελματιών οδηγών που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο. Θα πρέπει να υπάρξει μια μικρή κατανόηση όσον αφορά το κομμάτι των καθυστερήσεων και κατ’ επέκταση και του ταχογράφου, δηλαδή για 15–20 λεπτά. Αυτό είναι όντως ένα ζήτημα και είναι θεμιτό να μην υπάρχει υπερβολική αυστηρότητα στα πρόστιμα», δήλωσε στο neakriti.gr ο Στέλιος Λιπαράκης, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

O Στέλιος Λιπαράκης, Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

Όπως σημειώνει, «ο ταχογράφος είναι το «ευαγγέλιό» τους. «Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια μικρή ελαστικότητα όσον αφορά τους ελέγχους, αποκλειστικά στο κομμάτι του 4,5ώρου, καθώς εκεί πράγματι οι παραβάσεις οφείλονται στις καθυστερήσεις λόγω των έργων στον ΒΟΑΚ».

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Αβραάμ Παναγιωτάκη, μέλος του Δ.Σ. Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης στο neakriti.gr.

«Το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στον ΒΟΑΚ συνδέεται άμεσα με τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Για καθυστερήσεις της τάξης των 10 ή 20 λεπτών μπορεί να υπάρξει κατανόηση, ωστόσο θεωρείται άδικο να βεβαιώνονται παραβάσεις σε οδηγούς όταν οι καθυστερήσεις οφείλονται αποκλειστικά στις κυκλοφοριακές συνθήκες που δημιουργούν τα έργα.

Πρόκειται, για πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν ακόμη και τα 800 ευρώ για υπέρβαση λίγων λεπτών, επιβάρυνση που βαρύνει τελικά τον ιδιοκτήτη του λεωφορείου».

O Αβραάμ Παναγιωτάκη, μέλος του Δ.Σ. Σωματείου Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

Σε επιστολή του, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης προς τον Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης, αναφέρει τα παρακάτω:

«Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης εκφράζει την έντονη αγανάκτηση και την οριακή πλέον κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ιδιοκτήτες και οδηγοί τουριστικών λεωφορείων εξαιτίας των ατελείωτων καθυστερήσεων που προκαλούνται καθημερινά από τα έργα και την κυκλοφοριακή συμφόρηση στον ΒΟΑΚ.

Η κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε όριο αντοχής. Οι επαγγελματίες του κλάδου καλούνται καθημερινά να εκτελούν δρομολόγια κάτω από εξαιρετικά δύσκολες και απρόβλεπτες συνθήκες, με αποτέλεσμα να καθίσταται πρακτικά αδύνατη η τήρηση των νόμιμων ωραρίων οδήγησης και ανάπαυσης. Παρ’ όλα αυτά, οι ιδιοκτήτες και οι οδηγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα, κυρώσεις και διαρκή πίεση, χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη για τις συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο της Κρήτης.

Δεν είναι δυνατόν ο κλάδος μας να συνεχίσει να λειτουργεί υπό καθεστώς εξόντωσης και διαρκούς εκβιασμού μεταξύ υποχρεώσεων, καθυστερήσεων και προστίμων. Η υπομονή των επαγγελματιών έχει εξαντληθεί πλήρως.

Καλούμε τον Σύνδεσμο Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης (ACCTA) να σταθεί άμεσα στο πλευρό των ιδιοκτητών τουριστικών λεωφορείων και να συμβάλει ουσιαστικά στην εξεύρεση άμεσης λύσης απέναντι σε αυτή την απαράδεκτη κατάσταση που πλήττει συνολικά τον τουρισμό της Κρήτης.

Σε διαφορετική περίπτωση, και εφόσον συνεχιστεί η αδιαφορία και η απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων, οι ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων δηλώνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κυλιόμενες στάσεις εργασίας, ως ύστατο μέσο αντίδρασης και διεκδίκησης της αξιοπρέπειας, της επαγγελματικής επιβίωσης και της ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών.

Η ευθύνη πλέον βαραίνει όλους όσοι εξακολουθούν να παρακολουθούν αδρανείς την κατάρρευση ενός ολόκληρου κλάδου».

Η άλλη όψη του νομίσματος

«Ακούμε για εξαντλητικά ωράρια, για 18 ώρες συνεχόμενης οδήγησης και απασχόλησης, για 20 ημέρες χωρίς ρεπό, χωρίς ανάπαυση. Και αυτό συμβαίνει στην αρχή της σεζόν, πόσο μάλλον όταν ανέβει η επιβατική κίνηση. Δεν πρέπει να δημιουργούνται φαινόμενα υπερεργασίας, συνεχόμενες υπερβάσεις ωραρίων και μέρες χωρίς ρεπό, γιατί μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο επάγγελμα, όπου μεταφέρουμε ανθρώπους και έχουμε μεγάλη ευθύνη», σημείωσε ο κ. Λιπαράκης.

«Η εργασία του οδηγού τουριστικού λεωφορείου είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς μεταφέρει ανθρώπινες ζωές και έχει άμεση ευθύνη για την ασφάλεια των επιβατών. Ο κάθε τουρίστας που έρχεται στην Ελλάδα για διακοπές πρέπει να φτάνει με ασφάλεια στον προορισμό του», σημειώνει από τη πλευρά του ο κ. Αβραάμ Παναγιωτάκης, τονίζοντας ότι ο οδηγός οφείλει να είναι ξεκούραστος και σε θέση να εκτελεί με ασφάλεια το έργο του.

Καθοριστικό παράγοντα αποτελεί και η έλλειψη προσωπικού στον κλάδο, με τις μεγάλες εταιρείες να δυσκολεύονται ολοένα και περισσότερο να καλύψουν θέσεις εργασίας για οδηγούς. Όπως αναφέρει, η έλλειψη διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού αποδίδεται στο γεγονός ότι πολλοί επαγγελματίες εγκατέλειψαν τον χώρο ή στράφηκαν σε άλλες εργασίες, εξέλιξη που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη πιεσμένη κατάσταση στον τομέα των τουριστικών μεταφορών.https://www.neakriti.gr/