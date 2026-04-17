Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC έρχεται στα Χανιά το 2027

Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής (Minoan Robotsports Competition – MRC) θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, από τις 23 έως τις 26 Απριλίου 2027, στο Κλειστό Γυμναστήριο Κλαδισού.

Η διοργάνωση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την πόλη των Χανίων, καθώς φιλοξενεί έναν κορυφαίο διεθνή θεσμό, που ενώνει την τεχνολογία, την εκπαίδευση και τον αθλητισμό της ρομποτικής, προσελκύοντας χιλιάδες συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο. Η επιλογή των Χανίων ενισχύει τον διεθνή χαρακτήρα της Ολυμπιάδας και αναδεικνύει τον ρόλο της πόλης ως σημείο αναφοράς για την καινοτομία και τη νεανική δημιουργικότητα.

Η ανακοίνωση της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε κατά την Τελετή Έναρξης της 5ης Διεθνούς Ολυμπιάδας Ρομποτικής, η οποία έλαβε χώρα με μεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο, από τις 3 έως τις 6 Απριλίου 2026. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και εκπροσώπησαν τον Δήμο Χανίων ο Αντιδήμαρχος Χανίων, Στέλιος Μιχαηλάκης, και η Εντεταλμένη Σύμβουλος, Μαρία Πετραντωνάκη, οι οποίοι παρέλαβαν τη σημαία της διοργάνωσης για την επόμενη MRC, σε μια συμβολική τελετή παράδοσης σκυτάλης, που ανέδειξε τις αξίες της συνέχειας, της συνεργασίας και της διεθνούς σύμπραξης.

Η MRC συγκεντρώνει περισσότερους από 2.500 μαθητές, φοιτητές και αθλητές ρομποτικής από περισσότερες από 36 χώρες, μετατρέποντας τον χώρο διεξαγωγής της σε μια δυναμική πλατφόρμα διακρατικής ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών.

Η Ολυμπιάδα Ρομποτικής αποτελεί έναν διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό, που προωθεί την καινοτομία, την τεχνολογική εξέλιξη και τη συνεργασία, προσφέροντας παράλληλα μια μοναδική ευκαιρία εξωστρέφειας για μαθητές και φοιτητές, ενώ συμβάλλει στην προβολή του ελληνικού πολιτισμού μέσα από παράλληλες δράσεις.

Η «σκυταλοδρομία» της διοργάνωσης από πόλη σε πόλη αποτυπώνει το πνεύμα της MRC, που βασίζεται στη συνέχεια, τον σεβασμό, τη συνεργασία και τη διάδοση της έμπνευσης από γενιά σε γενιά.