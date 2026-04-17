Αναζήτηση
ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Δήμος Μαλεβιζίου:Δράση για τα παιδιά με τους Ήρωες της Disney στο Γάζι το Σάββατο

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στα παιδιά διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ροδιάς, σε συνεργασία με αγαπημένους ήρωες της DISNEY και τον Δήμο Μαλεβιζίου, το Σάββατο 18/04/2026, από τις 18:00 έως τις 20:00, στην Πλατεία Κατσαμάνη στο Γάζι, προσφέροντας ένα απόγευμα γεμάτο διασκέδαση, χορό και δημιουργική απασχόληση εντελώς δωρεάν.

Αγαπημένοι ήρωες της DISNEY – ανάμεσά τους ο Stitch, η Angel, το Labubu, χαρακτήρες από την ταινία «Τα μυαλά που κουβαλάς», αγαπημένα αρκουδάκια, ζωάκια της ζούγκλας και πολλοί ακόμη – θα βρεθούν κοντά στα παιδιά, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό γεμάτο ζωντάνια και ενθουσιασμό.

Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να χορέψουν, ενώ παράλληλα θα τα περιμένουν πολλές δράσεις και ευχάριστες εκπλήξεις σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, για να υποδεχτούν την άνοιξη δημιουργικά και με χαρά.

Δραστηριότητες:
• Face painting με την Αθανασία Βαρσαμά
• «Ζωγραφίζουμε την Άνοιξη» με τη Μαρία Βεριγάκη
• «Φτιάχνουμε μαζί Flexi Plexi» με τη Μένια Κουναλάκη

• «Φτιάχνουμε ανοιξιάτικους σελιδοδείκτες» με τη Δέσποινα Λεβεντάκη
• «Φτιάχνουμε κοσμήματα με πηλό» με τη Δέσποινα Μετζέλου

• «Φτιάχνουμε λουλούδια» με την Ελεάνα Ράδοβιτς
• «Ζωγραφίζουμε τα συναισθήματά μας» με τη Χαρούλα Ριτσοπούλου

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon-Do ITF Στην Κρήτη η...

0
Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού αθλητισμού θα βρεθεί η Κρήτη...

Αμφίδρομο Ταξίδι Εξοικείωσης μεταξύ Κρήτης και Ηπείρου,...

0
Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ανάπτυξης της συνδεσιμότητας της...

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon-Do ITF Στην Κρήτη η...

0
Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού αθλητισμού θα βρεθεί η Κρήτη...

Αμφίδρομο Ταξίδι Εξοικείωσης μεταξύ Κρήτης και Ηπείρου,...

0
Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ανάπτυξης της συνδεσιμότητας της...
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Η 6η Διεθνής Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC έρχεται στα Χανιά το 2027
Επόμενο άρθρο
Στο Ηράκλειο το Σάββατο ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwon-Do ITF Στην Κρήτη η καρδιά του αθλήματος με συμμετοχή-ρεκόρ 1.050 αθλητών από 31 χώρες

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού αθλητισμού θα βρεθεί η Κρήτη...

Αμφίδρομο Ταξίδι Εξοικείωσης μεταξύ Κρήτης και Ηπείρου, για την αεροπορική σύνδεση Ηρακλείου – Ιωαννίνων

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας ανάπτυξης της συνδεσιμότητας της...

Χανιά:Συλλυπητήριο μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Νίκου Καλογερή για τον θάνατο του Μανώλη Παπαδομανωλάκη

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής εκφράζει τη θλίψη του...

Στο Ηράκλειο το Σάββατο ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο Ηράκλειο αναμένεται το πρωί του Σαββάτου (18/04) ο...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST