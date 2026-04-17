Δήμος Μαλεβιζίου:Δράση για τα παιδιά με τους Ήρωες της Disney στο Γάζι το Σάββατο

Μια ξεχωριστή δράση αφιερωμένη στα παιδιά διοργανώνει ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ροδιάς, σε συνεργασία με αγαπημένους ήρωες της DISNEY και τον Δήμο Μαλεβιζίου, το Σάββατο 18/04/2026, από τις 18:00 έως τις 20:00, στην Πλατεία Κατσαμάνη στο Γάζι, προσφέροντας ένα απόγευμα γεμάτο διασκέδαση, χορό και δημιουργική απασχόληση εντελώς δωρεάν.

Αγαπημένοι ήρωες της DISNEY – ανάμεσά τους ο Stitch, η Angel, το Labubu, χαρακτήρες από την ταινία «Τα μυαλά που κουβαλάς», αγαπημένα αρκουδάκια, ζωάκια της ζούγκλας και πολλοί ακόμη – θα βρεθούν κοντά στα παιδιά, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό γεμάτο ζωντάνια και ενθουσιασμό.

Τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα, να φωτογραφηθούν μαζί τους και να χορέψουν, ενώ παράλληλα θα τα περιμένουν πολλές δράσεις και ευχάριστες εκπλήξεις σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, για να υποδεχτούν την άνοιξη δημιουργικά και με χαρά.

Δραστηριότητες:

• Face painting με την Αθανασία Βαρσαμά

• «Ζωγραφίζουμε την Άνοιξη» με τη Μαρία Βεριγάκη

• «Φτιάχνουμε μαζί Flexi Plexi» με τη Μένια Κουναλάκη

• «Φτιάχνουμε ανοιξιάτικους σελιδοδείκτες» με τη Δέσποινα Λεβεντάκη

• «Φτιάχνουμε κοσμήματα με πηλό» με τη Δέσποινα Μετζέλου

• «Φτιάχνουμε λουλούδια» με την Ελεάνα Ράδοβιτς

• «Ζωγραφίζουμε τα συναισθήματά μας» με τη Χαρούλα Ριτσοπούλου