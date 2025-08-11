Πώς η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τους κινδύνους που επιφυλάσσει η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας.
Η επιφάνεια κοπής στην κουζίνα σας, είναι από εκείνα τα αντικείμενα που χρησιμοποιείτε καθημερινά για να τεμαχίσετε τα λαχανικά και τα υλικά πρώτης ύλης που χρησιμοποιείτε καθημερινά στη μαγειρική σας.
Στην αγορά, υπάρχει πληθώρα επιλογών, από κεραμικές πλάκες, μέχρι τις ξύλινες και τις πλαστικές ως μια πιο οικονομική επιλογή. Παρ’ όλα αυτά, γνωρίζετε ήδη πως η κουζίνα σας είναι άμεσα συνυφασμένη με την υγεία σας και, βέβαια, συχνά η επιφάνεια κοπής είναι εστία χιλιάδων βακτηρίων και μικροβίων, γεγονός που επηρεάζει την ποιότητα των τροφίμων σας.
Η αλλαγή που πρέπει να κάνετε στην κουζίνα σας για να μειώσετε τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου
Ο καρκίνος στις μέρες μας αποτελεί μια πολυσύχναστη ασθένεια, η οποία κατά βάση προκύπτει λόγω του ανεξέλεγκτου πολλαπλασιασμού των κυττάρων. Επηρεάζεται άμεσα από τα γονίδια, αλλά και τον τρόπο ζωής και τις καθημερινές, απλές συνήθειες.
Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις εν αγνοία σας μπορεί να θέτετε τον οργανισμό σας σε κίνδυνο και μία από αυτές τις περιπτώσεις συνδυάζεται με την επιφάνεια κοπής που επιλέγετε να τοποθετείτε και να κόβετε τα τρόφιμά σας.
Στην επιφάνεια κοπής σας, με τον καιρό συσσωρεύονται υπολείμματα από κρέας, λαχανικά και φρούτα, τα οποία μπορεί να εξελιχθούν σε εστία μικροβίων. Οι μικρές εγκοπές που δημιουργούνται από το μαχαίρι επιτρέπουν σε αυτές τις ίνες να εισχωρούν βαθύτερα στο υλικό, καθιστώντας την επιφάνεια επικίνδυνη για την υγεία, ακόμα κι αν δείχνει καθαρή με γυμνό μάτι.
Οι πιο δημοφιλείς επιλογές:
Πλαστική:
Τα προϊόντα που παράγονται κατά κύριο λόγο από πλαστικό υλικό έχουν μπει τις τελευταίες δεκαετίες στο «μικροσκόπιο», καθώς πλέον τα μικροπλαστικά έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία.
Συγκεκριμένα, όταν τεμαχίζετε την πρώτη ύλη σας σε πλαστική επιφάνεια, μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού μπορεί να καταλήξουν στο φαγητό σας χωρίς να γίνει αντιληπτό, όπως φαίνεται μέσα από σχετική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 2023 στο επιστημονικό περιοδικό «Environmental Science & Technology».
Το πλαστικό χαράσσεται εύκολα, παγιδεύοντας βακτήρια και μικροπλαστικά, κάτι που το κάνει λιγότερο ασφαλές μακροπρόθεσμα, ενώ δίνεται και η λανθασμένη εντύπωση πως αυτά καθαρίζονται ευκολότερα. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι σχετική δημοσίευση του Χάρβαρντ υποστηρίζει πως τα μικροπλαστικά συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου και άλλων χρόνιων νοσημάτων στο μέλλον.
Ξύλινη:
Σε δεύτερο χρόνο, οι ξύλινες επιφάνειες παραμένουν δημοφιλής επιλογή, αν και συχνά θεωρούνται πιο επιρρεπείς στη μόλυνση λόγω της πορώδους επιφάνειάς τους. Ουσιαστικά, οι χαρακιές που δημιουργούνται από τα μαχαίρια μπορούν να «παγιδεύσουν» μικρόβια. Το ξύλο, βέβαια, χαρακτηρίζεται για τις φυσικές αντιβακτηριδιακές του ιδιότητες, ωστόσο ο κίνδυνος παραμένει.
Τι είδους επιφάνεια θα πρέπει να επιλέξετε για μεγαλύτερη ασφάλεια στην κουζίνα;
• Ανοξείδωτος χάλυβας: Ανθεκτικός και εύκολος στο καθάρισμα, ενώ δεν συγκρατεί βακτήρια.
• Αλουμινίου: Υλικό κατάλληλο για οικιακή χρήση, ανθεκτικό, υγιεινό και εύκολο στο καθάρισμα.
• Γυάλινη: Αποτελεί μία σικάτη επιλογή, η οποία μάλιστα καθαρίζει εύκολα και δεν διατηρεί βακτήρια, καθώς είναι πολύ δύσκολο να προκύψουν εγκοπές σε αυτήν.
ΠΗΓΗ: ΠΑΤΡΙΣ