Το πολύτιμο δώρο των απόδημων Κρητών: Εγκαινιάστηκε η πρώτη Κλινική Επιληψίας του νησιού στο ΠΑΓΝΗ

Η Παγκρητική Ένωση Αμερικής, αναγνωρίζοντας την έλλειψη εξειδικευμένης Κλινικής Επιληψίας στην Κρήτη, έθεσε έναν φιλόδοξο στόχο το περασμένο καλοκαίρι: τη δημιουργία αυτής της απαραίτητης δομής, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠαΓΝΗ).
Χάρη στη γενναιοδωρία των αποδήμων Κρητών στις Ηνωμένες Πολιτείες και την καθοριστική συμβολή της Περιφέρειας Κρήτης και του Περιφερειάρχη κ. Σταύρου Αρναουτάκη, η Κλινική Επιληψίας στο ΠαΓΝΗ αποτελεί πλέον πραγματικότητα.
Τον Αγιασμό, παρουσία του Σεβασμιότατου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου, τέλεσε ο Κρητικής καταγωγής Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας κ. Μύρων,
παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, της Προέδρου της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής κας Νταϊάν (Διαμάντως) Κουναλάκη, του Προέδρου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και Αντιπροέδρου της ΠΕΑ κ. Νίκου Καστρινάκη.
Ακόμη της πρώην Προέδρου της Φιλανθρωπικής Επιτροπής κας Ευαγγελίας Χομπιτάκη, της νυν Προέδρου της Φιλανθρωπικής Επιτροπής κας Νικολέττας Bianca Πηγουνάκη, καθώς και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΑ και του ΠΣΚ που βρίσκονται στην Κρήτη.
Κέντρο αναφοράς
Ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης, αναφέρθηκε στο σπουδαίο έργο που θα επιτελέσει, ενώ ο διοικητής του πανεπιστημιακού Γιώργος Χαλκιαδάκης
και ο Διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, είπε ότι πρόκειται για κλινική μοναδική στην Κρήτη που θα προσφέρει υπηρεσίες και στα γύρω νησιά.
Η πρόεδρος της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, Νταιάν Κουναλάκη, υπογράμμισε ότι μέσα σε μικρό διάστημα λίγων μηνών, οι Κρήτες της Αμερικής συγκέντρωσαν ένα σημαντικό ποσό το οποίο αξιοποιήθηκε με την συνδρομή της Περιφέρειας Κρήτης,για την δημιουργία της κλινικής.
Ο Νίκος Καστρινάκης, πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών και αντιπρόεδρος της Παγκρητικής Ένωσης Αμερικής, θύμισε ότι και το Βενιζέλειο υποστηρίχθηκε ενεργά από την Ένωση όπως και άλλα νοσηλευτικά ιδρύματα και έκανε ειδική αναφορά στον Πανεπιστημιακό καθηγητή Γιάννη Καράκη, ο οποίος προσφέρει τις υπηρεσίες του στο τμήμα ,έχοντας επιτελικό ρόλο.
Άλλωστε ο καθηγητής μίλησε για μία ημέρα γιορτής και ελπίδας,τονίζοντας ότι στόχος είναι σύντομα η κλινική να γίνει κέντρο αναφοράς όχι ΄μόνο για την Κρήτη,αλλά για όλη την Ελλάδα.
Για την σπουδαιότητα ύπαρξης της κλινικής για τους κατοίκους της Κρήτης μίλησε διαδικτυακά από τις ΗΠΑ όπου βρίσκεται, ο καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Παναγιώτης Μήτσιας.
Υπηρεσίες που προσφέρουν οι κλινικές επιληψίας
Οι επιληψίες αποτελούν ετερογενή ομάδα νοσημάτων που εκδηλώνονται με επιληπτικές κρίσεις. Συχνά συνοδεύονται από επιπρόσθετες νευρολογικές και ψυχιατρικές εκδηλώσεις. Επιληψίες που ελέγχονται άριστα με την αγωγή και δεν συνοδεύονται από κλινικά σημαντική συννοσηρότητα μπορούν να αντιμετωπιστούν από νευρολόγους χωρίς εξειδίκευση στην επιληψία.
Μια σημαντική μειονότητα ασθενών με επιληψία, όμως, εξακολουθεί να έχει κρίσεις παρά την αγωγή και αντιμετωπίζει συννοσηρές καταστάσεις που χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από ειδικούς στη νόσο.
Στην κλινική διενεργείται εκτίμηση, διαγνωστική διερεύνηση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση.
Μια κλινική επιληψίας είναι ένα εξειδικευμένο κέντρο που παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης, θεραπείας και διαχείρισης της επιληψίας.
Διερεύνηση της επιληψίας:
Περιλαμβάνει τη λήψη λεπτομερούς ιστορικού, κλινική εξέταση, ηλεκτροεγκεφαλογράφημα (ΗΕΓ), μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου και άλλες εξειδικευμένες εξετάσεις για τον εντοπισμό της αιτίας των κρίσεων.
Φαρμακευτική αντιμετώπιση:
Η επιλογή και η προσαρμογή της φαρμακευτικής αγωγής είναι κρίσιμη για τον έλεγχο των κρίσεων.
Χειρουργική αντιμετώπιση:
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χειρουργική επέμβαση μπορεί να είναι μια επιλογή για την αντιμετώπιση της επιληψίας.
Παρακολούθηση ασθενών:
Οι κλινικές επιληψίας παρακολουθούν την πορεία της νόσου και την ανταπόκριση στη θεραπεία των ασθενών.
Εκπαίδευση και συμβουλευτική:
Παρέχουν εκπαίδευση στους ασθενείς και τις οικογένειές τους σχετικά με την επιληψία, τη διαχείριση των κρίσεων και την πρόληψη τραυματισμών.
