Κατάδυση στο βαθύτερο σπήλαιο της Ελλάδας – Βουτιά στα 1.100 μέτρα στον Γουργούθακα, δείτε βίντεο

Την Τετάρτη (13/8), στα Πεμόνια, αναμένεται να παρουσιαστούν νέα στοιχεία για το σπήλαιο και την αποστολή, ενώ θα ανακοινωθεί και το νέο ακριβές βάθος του.

Στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Λευκά Όρη των Χανίων βρίσκεται το βαθύτερο σπήλαιο της χώρας, το σπήλαιο του Γουργούθακα με βάθος 1.100 μέτρα.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, μέλη της αποστολής «Γουργούθακας – Λιοντάρι 2025» πραγματοποίησαν κατάδυση φτάνοντας στα 1.100 μέτρα βάθος, σημειώνοντας την πιο βαθιά κατάδυση που έχει καταγραφεί ποτέ σε ελληνικό σπήλαιο. Η αποστολή, όπως ανακοίνωσαν οι συμμετέχοντες στα social media, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία μετά από μακρά περίοδο σχεδιασμού και προετοιμασίας.

Το βάθος του σπηλαίου Γουργούθακα αποτελεί ρεκόρ και κατατάσσεται στη 43η θέση παγκοσμίως.

Η μορφολογία του σπηλαίου περιλαμβάνει απότομους κατακόρυφους άξονες, διασταυρούμενες καμάρες και εντυπωσιακούς σταλαγμίτες και σταλακτίτες, στοιχεία που καθιστούν την εξερεύνησή του εξαιρετικά απαιτητική και εφικτή μόνο σε άτομα με εξειδικευμένο εξοπλισμό και εμπειρία.

Το σπήλαιο του Γουργούθακα ανακαλύφθηκε το 1990 από τη Σπηλαιολογική Αποστολή της ομάδας Καταμαράν από το Μονπελιέ της Γαλλίας.

