Δήμος Αγίου Νικολάου:«1ο Φεστιβάλ Κρηνών» στις Βρύσες με το συγκρότημα των Cretan Winds

Σας προσκαλούμε στο «1ο Φεστιβάλ Κρηνών» που αυτή τη φορά πραγματοποιείται στις Βρύσες στις 12 Αυγούστου 2025 με το συγκρότημα των Cretan Winds .

Tο Cretan Winds Project παρουσιάζει μουσικές από διάφορες παραδόσεις της Ελλάδας με ιδιαίτερη έμφαση στα μουσικά ιδιώματα της Κρήτης.

Οι μουσικοί που απαρτίζουν το συγκρότημα : Γιώργος Ζαχαριουδάκης,, Μαρία Λούκα και Στέλιος Συκάκης, μεταφράζουν με τον δικό τους τρόπο το παραδοσιακό υλικό προσπαθώντας να ανανεώσουν το παλιό, να το εμπλουτίσουν και να το εντάξουν δημιουργικά στο σήμερα.

Μια δράση της τοπικής κοινότητας και του πολιτιστικού της πλούτου,που διοργανώνουν η Τοπική Κοινότητα Βρυσών, ο Δήμος Αγίου Νικολάου, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Πολιτιστικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος Βρυσών.

Θα ακουστούν μουσικές και σκοποί από όλη την Ελλάδα και επί σκηνής θα χορέψουν, οι Εύα Σοκούτη με τον Άρη Μακρυπόδη, αναδεικνύοντας χορούς από τη Θράκη, τη Μακεδονία, την Κρήτη και άλλες περιοχές.

Μια μουσική βραδιά που θα μας παρασύρει στους ήχους της παράδοσης και της αυθεντικότητας του τόπου μας.
Ώρα έναρξης : 21:00 μμ.
Η είσοδος είναι ελεύθερη.

