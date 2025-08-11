Ρέθυμνο:Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.Πρόδρομος στη Παναγία τη Σουμελά στη Βέροια

Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ

ΣΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ

ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΟΥΜΕΛΑ

ΣΤΗ ΒΕΡΟΙΑ

Κατόπιν ευγενικής προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος θα μεταβεί, από τη μεσημβρία της 14ης έως και τη μεσημβρία της 16ης Αυγούστου 2025, στο Πανελλήνιο Ιερό Θεομητορικό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, στη Βέροια, για να λάβει μέρος στην Πανήγυρι της Μεγάλης Εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Στην ιεραποδημία αυτή, τον Σεβασμιώτατο θα συνοδεύσουν οι υποψήφιοι κληρικοί Μιχαήλ Δημητρακάκης και Πέτρος Κουκλάκης.

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Πρόδρομος θα κομίσει πρόσκληση της Εκκλησίας των Ρεθυμνίων για την έλευση της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Σουμελά στο Ρέθυμνο, κατά το έτος 2026, με αφορμή τη συμπλήρωση 160 ετών από το Ολοκαύτωμα της ιστορικής Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αρκαδίου.

Ο Σεβασμιώτατος θα επανακάμψει στην έδρα του, συν Θεώ, τη μεσημβρία της 16ης Αυγούστου 2025.