Πως να περιορίσεις το screen time σου το 2025 και να δώσεις νόημα στη ζωή σου!

Το 2025 έχει μπει για τα καλά και, όπως κάθε νέα χρονιά, φέρνει μαζί του νέες υποσχέσεις που έχουμε δώσει στον εαυτό μας.

Για να σε αγχώσω λίγο, τα resolutions που σκεφτόσουν τον Δεκέμβριο δεν αρκεί να είναι απλά γραμμένα κάπου. Πρέπει να αρχίσεις να τα διαγράφεις κιόλας.

Χωρίς να είμαι η Μαντάμ Ζαΐρα (ή κάποια συνάδελφός της), μαντεύω ότι στη λίστα σου υπάρχει και η μείωση του screen time. Αν όχι, τότε ίσως ήρθε η ώρα να το προσθέσεις, γιατί φαίνεται πως αυτό είναι ένα από τα top resolutions της Gen Z για το 2025: να κάνει αποτοξίνωση από το κινητό και τις οθόνες γενικότερα και να reconnect with nature ή με άλλες ασχολίες.

Ξέρεις ότι περνάμε κατά μέσο όρο 7 ώρες τη μέρα μπροστά σε μια οθόνη; Μια ματιά στο ‘screen time’ του κινητού σου θα σε πείσει.

Ξοδεύουμε το 40% της μέρας μας σκρολάροντας σε Insta, TikTok και YouTube, απαντώντας σε μηνύματα και emails και τελικά, το βράδυ αποκοιμιόμαστε βλέποντας Netflix – με το κινητό στο χέρι. We are so cooked! Και κάπως έτσι, αφήνουμε τις στιγμές να περνούν χωρίς να το καταλαβαίνουμε.

Το να σε καταπίνει κάτι ποτέ δεν βγαίνει σε καλό. Κι αυτό ακριβώς έχει γίνει με τις φορητές οθόνες. Όσο δραματικό κι αν ακούγεται, είμαστε δέσμιοι των συσκευών μας και το να απαλλαγούμε από αυτές είναι κυριολεκτικά detox.

Την οφείλεις στον εαυτό σου και την ψυχική σου υγεία αυτή την αποτοξίνωση. Κι όταν το καταφέρεις, θα δεις πόσο πιο γεμάτες γίνονται οι μέρες σου όταν δεν εξαρτώνται από μερικά notifications.

Ως life coach που δεν είμαι (είμαι όμως GenZer που σκέφτεται σοβαρά να σπάσει το κινητό της), έρχομαι με μερικά tips για να καταφέρεις (μαζί κι εγώ) το strike σε αυτό το ένα resolution! (Καλή μας επιτυχία 🤝)

Κάνε mute στις ειδοποιήσεις των social και βρες λίγη ησυχία

Όσο κι αν λες ότι έχεις αυτοέλεγχο, δεν μπορείς να αγνοήσεις το 🔔 όταν ανάβει η οθόνη του κινητού σου – ακόμα κι αν είναι στο αθόρυβο. Είναι σαν να σου φωνάζει: «Έλα λίγο να με ανοίξεις, κάτι έγινε!». Και εσύ τρέχεις.

Η παύση ειδοποιήσεων είναι σωτήρια! Μπορείς να τις απενεργοποιήσεις τελείως ή να ορίσεις χρονικά διαστήματα που θες να παραμένουν κλειστές. Έτσι, δίνεις στο μυαλό σου την ησυχία που χρειάζεται για να επικεντρωθεί σε ό,τι πραγματικά έχει σημασία. Trust the process και θα ξαναμάθεις να ζεις χωρίς το notification του Insta για τα lives του καθενός!

Ξεφορτώσου τις περιττές εφαρμογές

Όσο περισσότερες εφαρμογές έχεις, τόσο περισσότερους λόγους βρίσκεις να χάνεσαι στο κινητό. Σε ελεύθερη μετάφραση, δε χρειάζεσαι το app κάθε eshop που ψωνίζεις. Πόσες φορές το είδες στο μενού και σκέφτηκες: «Α, κάτσε να χαζέψω λίγο τι παίζει.» Και το αποτέλεσμα; Χάσιμο χρόνου και… άδειο πορτοφόλι. 💸

Κάνε ένα ξεσκαρτάρισμα, διέγραψε ό,τι δε χρησιμοποιείς καθημερινά και ξεφούλαρε τη μνήμη της συσκευής σου. Χωρίς τα apps να σου θυμίζουν μόνιμα την ύπαρξή τους, ούτε εσύ θα μπαίνεις να τα ψάξεις στο browser. Και, guess what; Το πρόβλημα μειώνεται δραστικά. 😉

Κατέβασε apps που θα σε σώσουν

Σου φαίνεται ειρωνικό να χρησιμοποιήσεις το κινητό σου για να μειώσεις τη χρήση του; Ίσως, αλλά λειτουργεί. Στο iPhone, το ‘Screen Time’ όχι μόνο σου δείχνει πόσο χρόνο σπαταλάς σε κάθε app, αλλά σου επιτρέπει να βάλεις και όρια. Στο Android, το ‘Digital Wellbeing’ κάνει την ίδια δουλειά, προσφέροντας και επιλογές όπως «Ώρες Ύπνου».

Θες κάτι πιο fun; Κατέβασε το Forest και φύτεψε… εικονικά δέντρα που μεγαλώνουν όσο μένεις μακριά από το κινητό σου. Εναλλακτικά, τα Stay Focused και RescueTime είναι τα apps που χρειάζεσαι για να κάνεις detox.

Βάλε κανόνα ‘no phone’ πριν τον ύπνο

Θυμάσαι όταν οι γονείς σου απαγόρευαν την τηλεόραση πριν τον ύπνο; Ήρθε η ώρα να το εφαρμόσεις εσύ στον εαυτό σου.

Αντί να σκρολάρεις στο κινητό μέχρι να κοιμηθείς, βρες κάτι που σε χαλαρώνει πραγματικά. Διάβασε ένα βιβλίο, κάνε λίγο meal prep για την επόμενη μέρα ή συγύρισε το δωμάτιό σου. Οι επιλογές είναι αμέτρητες, και το πιο σημαντικό; Θα κοιμηθείς καλύτερα. 😴

Φτιάξε μια ρουτίνα χωρίς οθόνη

Αν το καθημερινό σου πρόγραμμα μοιάζει με αυτό:

• Ξύπνημα και τσεκάρισμα του feed / αποστολή μηνυμάτων

• Πρωινό με σκρολάρισμα (γιατί το άλλο χέρι δεν κάνει τίποτα, σωστά;)

• Μια «γρήγορη» ματιά στο TikTok που τελικά διαρκεί… 2 ώρες

• Συμμετοχή στα Insta giveaways και Netflix μέχρι να σε πάρει ο ύπνος

…τότε δεν είναι να απορείς γιατί το screen time σου εκτοξεύεται και στο τέλος νιώθεις ότι δεν έκανες τίποτα ουσιαστικό. Δε θα σου χαϊδέψω τα αυτιά. Δεν έκανες. Αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει.

Φτιάξε μια ρουτίνα που αντικαθιστά την οθόνη με άλλες ασχολίες όπως το διάβασμα ενός βιβλίου ή ενός περιοδικού, μια DIY δραστηριότητα, ένας περίπατος που συνδυάζει και άσκηση. Οι μέρες σου δεν εξαρτώνται από το κινητό – εσύ εξαρτιέσαι. Και αυτό μπορείς να το αλλάξεις.

Αντικατάστησε το scroll με κάτι που αξίζει!

Όπως είπαμε, δεν είναι εύκολο να αφήσεις το κινητό στην άκρη, αλλά το να αντικαταστήσεις τη συνήθεια του σκρολαρίσματος με ασχολίες που σου δίνουν περισσότερη αξία είναι το πρώτο βήμα. Αντί για notifications και videos στο feed σου, δοκίμασε εναλλακτικές που όχι μόνο σε κρατούν απασχολημέν@, αλλά και βελτιώνουν τη διάθεσή σου.

Το journaling δεν είναι βαρετό, είναι lifechanging!

Ψυχοθεραπευτικό, χαλαρωτικό, motivational – το journaling σου δίνει όλα αυτά χωρίς ούτε μια οθόνη! Το μόνο που χρειάζεσαι είναι χαρτί και στυλό. Είναι η τέλεια ευκαιρία να έρθεις σε επαφή με τις δικές σου σκέψεις, αντί να βλέπεις storytimes τρίτων στο fy σου. Και, trust me, θα νιώσεις καλύτερα κάθε φορά που γράφεις.

Με τα podcast είναι σαν να κάθεσαι στο κινητό, αλλά.. δε θα κάθεσαι!

Αν δεν μπορείς να αποχωριστείς το ίντερνετ, τα podcasts είναι η τέλεια γκρίζα ζώνη: περνάς χρόνο συνδεδεμέν@, αλλά χωρίς να κολλάς στην οθόνη. Και το καλύτερο; Υπάρχουν podcasts για κάθε θεματική, από true crime μέχρι αυτοβελτίωση. Σίγουρα κάποιο θα γίνει το νέο αγαπημένο σου! 🎧

Δώσε στα χέρια σου μια νέα αποστολή: ζωγραφική – πλέξιμο – παζλ

Αν η αποχή από την οθόνη σου προκαλεί νευρικότητα, θυμήσου ότι τα χέρια σου ξέρουν να κάνουν κι άλλα πράγματα πέρα από texting και scroll. Shocking, I know. 😅 Δοκίμασε δραστηριότητες όπως η ζωγραφική, το πλέξιμο (που είναι και πολύ in τελευταία) ή ένα καλό παζλ. Εκτός από το ότι ξεκουράζεις τα μάτια σου, κάνεις καλό και στην ψυχική σου υγεία. Win-win! 🧶🎨

Το τσαγάκι είναι καλύτερο από κοντά

Αντί να κάνετε spill the tea στην ομαδική, κανονίστε ένα yapping session έξω. Ένα αεσθέτικ μπραντσάδικο ή χαλαρό καφέ είναι ό,τι πρέπει για detox και bonding με την παρέα σου. Κανόνας: Μην ανεβάζεις στόριζ όσο είστε μαζί. Για όνομα του Θεού, άστο κάτω!

Η μείωση του screen time δεν είναι απλά ένα στοίχημα που πρέπει να βάλεις. Είναι μια αλλαγή που οφείλεις να κάνεις στη ζωή σου, γιατί η αλόγιστη χρήση του κινητού την επηρεάζει περισσότερο απ’ όσο νομίζεις. New year, better you! 🫶

Διάβασε κι αυτό: