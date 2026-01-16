ΑΘΗΝΑ

Η πριγκίπισσα Ειρήνη επιστρέφει στο Τατόι: Στην Αθήνα η κηδεία της – Δίπλα στον αδερφό της Κωνσταντίνο η ταφή

Στην Αθήνα θα γίνει η κηδεία και η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στην Ισπανία.

Να σημειωθεί ότι η πριγκίπισσα Ειρήνη τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Δίπλα της, στήριγμά της ήταν η αδελφή της βασίλισσα της Ισπανίας, Σοφία.

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό Hola!, η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

Σήμερα αναμένεται να τελεστεί ιδιωτική τελετή για τα μέλη της οικογένειας στο νεκρώσιμο παρεκκλήσι του Παλατιού της Ζαρζουέλα, στα περίχωρα της Μαδρίτης. Αύριο, Σάββατο, η σορός της θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον Ελληνορθόδοξο Καθεδρικό Ναό των Αγίων Ανδρέα και Δημητρίου στη Μαδρίτη.

Η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να τελεστεί στην Αθήνα, πιθανότατα στον Μητροπολιτικό Ναό, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ταφή στους οικογενειακούς τάφους στο Τατόι.

Πρόεδρος της «Κρητικής Εστίας» ο Δήμαρχος Αγίου Δημητρίου Στέλιος Μαμαλάκης – Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
