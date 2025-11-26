Προ των πυλών νέα μεγάλη κακοκαιρία – Η Κρήτη παραμένει σε ξηρασία παρά τις βροχές

Προσοχή σε Δυτική Ελλάδα, Μακεδονία και Θράκη – Ήπιες οι βροχές για την Κρήτη, που συνεχίζει να «διψάει».
Σε κατάσταση αυξημένης επαγρύπνησης βρίσκονται οι μετεωρολόγοι για τη νέα κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα. Όπως δήλωσε στο Cretalive ο Κώστας Λαγουβάρδος, Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, πρόκειται για ένα σύστημα που χρειάζεται προσοχή, κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ μέχρι την Παρασκευή ενδέχεται να επηρεάσει και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Ήδη, η Δυτική Ελλάδα, η Καβάλα και η Ροδόπη έχουν δεχτεί σημαντικό όγκο βροχής, ενώ φαινόμενα συνεχίζουν να εκδηλώνονται και στην Ήπειρο, περιοχή που έχει πληγεί επανειλημμένα τις προηγούμενες ημέρες. «Είναι μια κακοκαιρία με χαρακτηριστικά που θυμίζουν τον “Ντάνιελ”», σημείωσε ο κ. Λαγουβάρδος.
Για την Κρήτη, όπως διευκρίνισε, οι βροχές της Παρασκευής και του Σαββάτου δεν αναμένεται να είναι έντονες ούτε εκτεταμένες. «Δεν φαίνεται κάτι που να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Ωστόσο, η Κρήτη παραμένει σε σημαντικό έλλειμμα βροχής – δεν έχει βρέξει ουσιαστικά ούτε τον Οκτώβριο ούτε τον Νοέμβριο», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η ξηρασία στο νησί εξακολουθεί να προβληματίζει.
Ο κ. Λαγουβάρδος συμμετείχε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στο αρμόδιο Υπουργείο, όπου οι μετεωρολόγοι παρουσίασαν τα διαθέσιμα στοιχεία. «Επισημάναμε ότι η κατάσταση είναι δύσκολη για πολλές περιφέρειες, με βροχές την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη. Την Παρασκευή το σύστημα θα κινηθεί ανατολικά και το Σάββατο θα δώσει κάποια φαινόμενα σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, πριν υποχωρήσει από την Κυριακή», ανέφερε.
Παράλληλα, άφησε ένα μικρό «παράθυρο» για πιθανή αλλαγή του καιρού την επόμενη εβδομάδα στην Κρήτη, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν κάποιες βροχές. «Είναι νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα – το παρακολουθούμε», είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τα τωρινά στοιχεία, οι περιοχές που απαιτούν τη μεγαλύτερη προσοχή το επόμενο 48ωρο είναι η Δυτική Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.
Cretalive