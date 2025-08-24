ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρώτη κατοικία: Με ποιον τρόπο θα απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες από τον φόρο μεταβίβασης

Ψηφιοποίηση της διαδικασίας, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή προς το τέλος του χρόνου.

Με σύμμαχο την τεχνολογία οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν την χορήγηση της απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης, κληρονομιάς ή γονικής παροχής για την πρώτη κατοικία.

Το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δρομολογούν την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή προς το τέλος του χρόνου.

Ουσιαστικά, στόχος είναι να γίνει πιο αυτοματοποιημένη και πιο απλουστευμένη η διαδικασία συλλογής των απαιτούμενων εγγράφων για τη χορήγηση απαλλαγής από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτου. Το σύνολο των δικαιολογητικών θα αναζητείται από τους συμβολαιογράφους αυτομάτως από τις υπάρχουσες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου ηλεκτρονικά χωρίς με αυτόν τον τρόπο να ταλαιπωρούνται οι φορολογούμενοι. Στόχος είναι οι μεταβιβάσεις ακινήτων να γίνονται πολύ πιο γρήγορα.

Παράλληλα σχεδιάζεται ο περιορισμός μιας σειράς από δικαιολογητικά καθώς προβλέπεται να διατηρηθούν τα απολύτως απαραίτητα που θα διασφαλίζουν ότι την απαλλαγή θα τη λαμβάνουν αυτοί που πραγματικά σήμερα τη δικαιούνται.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης μειώνει το κόστος για την αγορά πρώτης κατοικίας. Μόνο το 2024 από το μέτρο ωφελήθηκαν 32.000 φορολογούμενοι.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο καθεστώς οι φορολογούμενοι πρέπει να προσκομίσουν για να λάβουν απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης, κληρονομιάς ή γονικής παροχής για την πρώτη κατοικία μια σειρά δικαιολογητικών με κυριότερα τα συμβόλαια και τίτλοι ιδιοκτησίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, βεβαίωση μη οφειλής φόρου κληρονομιάς ή γονικής παροχής όπου απαιτείται, τοπογραφικό διάγραμμα και δήλωση μηχανικού περί νομιμότητας του ακινήτου, βεβαίωση κατοικίας, αντίγραφα των δηλώσεων φόρου εισοδήματος των τελευταίων πέντε ετών, του εντύπου Ε9 και του ΕΝΦΙΑ, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος απαλλαγής στο παρελθόν και δεν κατέχουν άλλο ακίνητο κατά πλήρη κυριότητα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Για να λάβουν απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης κατά την αγορά πρώτης κατοικίας, πρέπει οι φορολογούμενοι να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Κατοικία Στεγαστικών Αναγκών: Ο αγοραστής, ο/η σύζυγος και τα ανήλικα παιδιά δεν πρέπει να κατέχουν ακίνητο που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες.
Προηγούμενες Απαλλαγές: Δεν πρέπει να έχουν λάβει απαλλαγή για πρώτη κατοικία στο παρελθόν.
Μεταβιβάσεις Ακινήτων: Δεν πρέπει να έχουν μεταβιβάσει κατοικία ή οικόπεδο που κάλυπτε τις στεγαστικές τους ανάγκες τα τελευταία πέντε έτη.
Συγγένεια Συμβαλλόμενων: Δεν πρέπει να υπάρχει συγγένεια μεταξύ αγοραστή και πωλητή.
Μόνιμη Κατοικία στην Ελλάδα: Ο αγοραστής πρέπει να κατοικεί μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον έναν χρόνο πριν την απαλλαγή ή να έχει πρόθεση μόνιμης εγκατάστασης εντός δύο ετών από την αγορά.

 

ΠΗΓΗ: enikos.gr

Πρώτη κατοικία: Με ποιον τρόπο θα απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες από τον φόρο μεταβίβασης

