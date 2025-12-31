ΚΡΗΤΗ

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για το 2026

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ευχές για τη νέα χρονιά απευθύνει με γραπτό του μήνυμα ο Περιφερειάρχης Κρήτης
Σταύρος Αρναουτάκης.
Στο μήνυμά του για την έλευση του νέου έτους, ο Περιφερειάρχης αναφέρει:

«Υποδεχόμαστε το 2026, με τις προσδοκίες που σηματοδοτεί κάθε νέα αρχή, αλλά και με την πίστη ότι θα ανοίξουμε έναν νέο κύκλο δημιουργίας και ανάπτυξης για την Κρήτη, στηριζόμενοι στις ισχυρές βάσεις που έχουν τεθεί μέχρι σήμερα.
Παραμένοντας ενωμένοι, υπηρετώντας την αρχή της αλληλεγγύης θα ανταποκριθούμε σε νέες προκλήσεις. Ισχυρό μας εφόδιο η αταλάντευτη θέληση για συνεργασία.

Είμαστε αισιόδοξοι ότι η νέα χρονιά θα είναι καλύτερη για την Κρήτη και ολόκληρη τη χώρα.
Από καρδιάς εύχομαι σε όλες και όλους τους Κρητικούς υγεία, χαρά, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία.
Χρόνια Πολλά.
Καλή Χρονιά».

