Με πρωτοβουλία της Ελλάδας πραγματοποιείται η 1η Διυπουργική Διάσκεψη για την Ενέργεια στην Αθήνα

Με πρωτοβουλία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, διοργανώνεται η 1η Διυπουργική Διάσκεψη για την Ενέργεια στην Αθήνα (1st Athens Ministerial Energy Dialogue), στις 22 Νοεμβρίου.

Στο Υπουργικό Στρογγυλό Τραπέζι θα συμμετέχουν, πέραν του Έλληνα Υπουργού, ο Υπουργός Πράσινης Μετάβασης της Ιταλίας, Gilberto Pichetto Fratin (μέσω τηλεδιάσκεψης), η Υπουργός Υποδομών και Ενέργειας της Αλβανίας, Belinda Balluku, ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας, Rosen Hristov, ο Υπουργός Ενέργειας της Ρουμανίας, Virgil Daniel Popescu και η Υπουργός Οικονομικών της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, Artane Rizvanolli.

Κεντρική επιδίωξη της συνάντησης είναι η από κοινού αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και η εμβάθυνση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών που μετέχουν σε αυτή. Οι Υπουργοί θα συζητήσουν νέες προοπτικές για τη διασφάλιση της επάρκειας εφοδιασμού αλλά και τρόπους διεύρυνσης των κοινών πολιτικών τους στον ενεργειακό τομέα.

Παράλληλα, στην 1η Διυπουργική Διάσκεψη για την Ενέργεια θα πραγματοποιηθούν παρουσιάσεις για την ενεργειακή ασφάλεια και την πράσινη μετάβαση από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ, Μανούσο Μανουσάκη, τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΠΑ Εμπορίας, Κωνσταντίνο Ξιφαρά, τον Διευθυντή του Γραφείου Ελλάδας του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG), Ιωάννη Μαρή και την Επενδυτική Λειτουργό στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Δέσποινα Τωμαδάκη. Θα ακολουθήσει συζήτηση και τα τελικά συμπεράσματα των παρουσιάσεων.

1st Athens Ministerial Energy Dialogue

22 November 2022

10 :00 Group Photo

10:00-12:00 Ministerial Meeting under the chairmanship of

HE Mr. Kostas Skrekas Minister of Env. & Energy

Part 1: Presentations on Energy Security & Green Transition

10:05 Welcome and opening remarks by

HE Mr. Kostas Skrekas, Minister of Environment & Energy

10:10 Mr. Manousos Manousakis, Chairman & CEO, Independent Power Transmission Operator (IPTO) “Integrating Power Grids in Southeastern Europe”.

10:17 Mrs Maria Rita Galli, CEO DESFA, “The role of Greek gas infrastructures for the energy security of Greece and Southeast Europe and their transformation to support Energy Transition”.

10:24 Mr. Konstantinos Xifaras, CEO, DEPA Commercial S.A., ‘’Energy interconnection of the SE European countries and opportunities for growth through cooperation in the region”.

10:31 Mr. Ioannis Maris, Country Manager/Representative, TAP AG, “TAP expansion plans & priorities”.

10 :38 Mrs Despina Tomadaki, Investment Officer, European Investment Bank (EIB), “EIB financing instruments for energy infrastructure”.

10:45 Q&A Session & closing remarks by HE Minister Kostas Skrekas

Part 2: Ministerial Roundtable Discussion on Energy Security &

Green Transition

11:05 Introductory remarks by

HE Mr. Kostas Skrekas, Minister of Environment & Energy

11:15 Ministerial inputs:

HE Mr. Gilberto Pichetto Fratin, Minister of Ecol. Transition, Rome

HE Mrs Belinda Balluku, Minister of Infrastructure & Energy. Tirana

HE Mr. Rosen Hristov, Minister of Energy, Sofia

HE Mr. Virgil-Daniel Popescu, Minister of Energy, Bucharest

HE Mrs. Artane Rizvanolli, Minister of Economy, Pristina

11:55 Closing Remarks/Summary by

HE Mr. Kostas Skrekas, Minister of Environment & Energy