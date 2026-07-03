Ψηφιακό Πελατολόγιο: Σειρά παίρνουν ξενοδοχεία, catering και δεξιώσεις

Συνεχίζεται η μάχη κατά της φοροδιαφυγής – Η ΑΑΔΕ με το ψηφιακό πελατολόγιο μπαίνει σε γάμους και πάρτι

Γάμοι, βαπτίσεις, δεξιώσεις, πάρτι και κάθε είδους εκδηλώσεις εντάσσονται στο ψηφιακό πελατολόγιο της ΑΑΔΕ.

Στόχος είναι η καταγραφή κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγής σε πραγματικό χρόνο και την αποκάλυψη αδήλωτων εσόδων μέσω διασταυρώσεων με τα στοιχεία του myDATA.

Το ψηφιακό πελατολόγιο

Με το ψηφιακό πελατολόγιο οι επιχειρήσεις θα υποχρεώνονται να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη και κάθε συναλλαγή, διαβιβάζοντας τα στοιχεία σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ.

Με τον τρόπο αυτό, η φορολογική διοίκηση θα έχει άμεση εικόνα της δραστηριότητας των επιχειρήσεων και θα μπορεί να εντοπίζει περιπτώσεις όπου δεν εκδίδονται τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.

Τα στοιχεία που καταχωρίζονται στο Ψηφιακό Πελατολόγιο θα διασταυρώνονται αυτόματα με τα δεδομένα της πλατφόρμας myDATA, ώστε να ελέγχεται αν για κάθε πελάτη που έχει δηλωθεί έχει εκδοθεί η αντίστοιχη απόδειξη ή το σχετικό τιμολόγιο.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αποκτούν ένα επιπλέον εργαλείο για τον εντοπισμό αποκλίσεων μεταξύ της πραγματικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης και των εσόδων που δηλώνονται στην εφορία.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί το νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ για την παρακολούθηση των συναλλαγών σε συγκεκριμένους κλάδους επαγγελματιών

Παράλληλα, κατά τους επιτόπιους ελέγχους, οι ελεγκτές θα μπορούν να διαπιστώνουν άμεσα εάν οι πελάτες που βρίσκονται στον χώρο έχουν καταχωριστεί στο Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Η διαπίστωση πελάτη χωρίς προηγούμενη καταγραφή μπορεί να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων, ενώ αποτελεί ένδειξη που ενεργοποιεί περαιτέρω φορολογικό έλεγχο.

Οι εγγραφές στο Ψηφιακό Πελατολόγιο αντιμετωπίζονται ως πληροφοριακές δηλώσεις. Αυτό σημαίνει ότι η μη καταχώριση ή η εκπρόθεσμη καταχώριση πελάτη μπορεί να επισύρει πρόστιμα, ανάλογα με το είδος της παράβασης και το μέγεθος της επιχείρησης. Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων παραβάσεων, οι κυρώσεις γίνονται αυστηρότερες και μπορεί να φτάσουν ακόμη και στην προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης.

Σαρωτικοί έλεγχοι

Τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή του Ψηφιακού Πελατολογίου στον τομέα του αυτοκινήτου (συνεργεία, φανοποιεία, βαφεία, πλυντήρια αυτοκινήτων, χώροι στάθμευσης, επιχειρήσεις εμπορίας οχημάτων και ανταλλακτικών, καθώς και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων) δείχνουν ότι το νέο σύστημα έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο εντοπισμού επιχειρήσεων με αυξημένη πιθανότητα φορολογικών παραβάσεων.

Το 2025 πραγματοποιήθηκαν 949 στοχευμένοι έλεγχοι, από τους οποίους στις 505 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις, με το ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 53,2%.

Συνολικά καταγράφηκαν 5.882 παραβάσεις, μεταξύ των οποίων 1.095 περιπτώσεις μη διαβίβασης αποδείξεων στην ΑΑΔΕ, 1.026 περιπτώσεις μη έκδοσης ή ανακριβούς έκδοσης αποδείξεων και τιμολογίων, τέσσερις παραβάσεις μη επίδειξης φορολογικών στοιχείων και ακόμη 3.753 λοιπές φορολογικές παραβάσεις.

Πρόστιμα σε επιχειρήσεις που δεν τηρούν το ψηφιακό πελατολόγιο

Η συνολική αποκρυβείσα αξία των συναλλαγών ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ.

Η ελεγκτική δραστηριότητα όχι μόνο συνεχίζεται, αλλά ενισχύεται ακόμη περισσότερο μέσα στο 2026. Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 1.145 στοχευμένοι έλεγχοι, από τους οποίους οι 693 αποκάλυψαν παραβάσεις, ανεβάζοντας το ποσοστό παραβατικότητας στο ιδιαίτερα υψηλό 60,5%

Συνολικά, στους τομείς που συνδέονται με το αυτοκίνητο και τις μεταφορές διαπιστώθηκαν 6.292 παραβάσεις, ενώ τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ανέρχονται ήδη σε 500.000 ευρώ. Παράλληλα, σε δώδεκα επιχειρήσεις επιβλήθηκε διήμερη αναστολή λειτουργίας στο πλαίσιο των κυρώσεων που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία.