Πυροβολισμοί στο Τυμπάκι: Με κλεμμένη καραμπίνα άνοιξε πυρ στον θείο του την ώρα που κοιμόταν

Είχε κρύψει το όπλο σε ένα χωράφι – Συγγενής και γείτονας ο δράστης.
Όχι μόνο ανιψιός αλλά και γείτονας είναι ο νεαρός από την Αλβανία, ο οποίος συνελήφθη γιατί πυροβόλησε προ ημερών δύο φορές τον θείο του, ενώ εκείνος κοιμόταν στο σπίτι του, με τη σύζυγό του, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τού πρώτου.
Εντυπωσιακό επίσης στοιχείο της υπόθεσης είναι ότι ο 21χρονος πραγματοποίησε την ένοπλη και αιματηρή επίθεση σε βάρος του συγγενή του χρησιμοποιώντας κλεμμένο όπλο!
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», ο νεαρός, ο οποίος διαμένει στον πρώτο όροφο της ίδιας διπλοκατοικίας όπου μένουν στο ισόγειο ο θείος και η θεία του, φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές προς την οικία τους στις 03:20 τα ξημερώματα, χρησιμοποιώντας κυνηγετικό όπλο που είχε κλαπεί τον Μάρτιο του 2025 από τον νόμιμο κάτοχό του.
Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε ο συγγενής του δράστη, ο οποίος μετέβη μόνος του στο Κέντρο Υγείας Μοιρών για την παροχή πρώτων βοηθειών και αποχώρησε την ίδια ημέρα. Οι βολές προκάλεσαν επίσης υλικές φθορές στην οικία.
Η ταυτοποίηση του δράστη προέκυψε μέσα από καταθέσεις και αξιοποίηση πληροφοριακών δεδομένων, με τις Αρχές να καταλήγουν στον ανιψιό των παθόντων, με τον οποίο υπήρχαν προσωπικές διαφορές. Ορισμένες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για οικονομικές διαφορές ανάμεσα στους δύο συγγενείς.
Πού είχε κρύψει το όπλο
Ο 21χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως δύο ημέρες αργότερα, το πρωί της 20ής Νοεμβρίου, στην Αστυνομία, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να παραδώσει το όπλο που χρησιμοποίησε στο περιστατικό.
Οδήγησε τους αστυνομικούς σε χωράφι στο Τυμπάκι, όπου είχε κρύψει επιμελώς το
κυνηγετικό όπλο κάτω από μια συκιά. Το όπλο έφερε συγκεκριμένο κωδικό αριθμό
και μέσα σε αυτό υπήρχαν δύο άδεια φυσίγγια. Η ταυτοποίηση του σειριακού αριθμού μέσω του συστήματος Ρ.Ο.Ι. αποκάλυψε ότι ανήκει σε έναν κάτοικο της Μεσσαράς, ο οποίος είχε δηλώσει την κλοπή του στην Αστυνομία την 1η Μαρτίου 2025.
Ακολούθησε έρευνα στην οικία του δράστη, χωρίς να βρεθούν άλλα επιβαρυντικά στοιχεία. Στην κατάθεσή του ο νεαρός παραδέχτηκε ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε, υποστηρίζοντας ωστόσο πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει αλλά μόνο να τρομάξει τους συγγενείς του.
Ο νεαρός έχει απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για κλοπές.
