“Γωνιά θηλασμού” : Μια πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης, με τη συνδρομή επιχειρηματία της πόλης

Ο μητρικός θηλασμός είναι μια ιερή και μοναδική στιγμή για κάθε μητέρα και το μωρό της. Με σεβασμό στο δικαίωμα κάθε μητέρας και του μωρού της να βιώνουν τη ζωογόνα αυτή διαδικασία με άνεση, ηρεμία και ασφάλεια, τα Στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δ.Ρ και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων του Κέντρου, οργανώνουν την δημιουργία «Γωνιάς Θηλασμού» σε χώρο του Κέντρου.

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, τη δημιουργία δηλαδή ενός ιδιωτικού χώρου που θα αποπνέει ζεστασιά και προσφέρει στις νέες μητέρες τη δυνατότητα να απομονωθούν και να αφιερώσουν όσο χρόνο χρειάζεται για να θηλάσουν το μωρό τους, ζητήθηκε η συνδρομή πολιτών και τοπικών επιχειρήσεων. Για μία ακόμη φορά το Κέντρο Κοινότητας έγινε αποδέκτης της αλληλεγγύης και γενναιοδωρίας που διακατέχουν τους ανθρώπους του Ρεθύμνου.

Η επιχείρηση « ΜΑΓΕΡΑΚΗΣ GROUP» που εδρεύει στα Τρία Μοναστήρια στο Ρέθυμνο και αποτελεί έκθεση και εργοστάσιο επίπλων, στήριξε ανιδιοτελώς και πρόθυμα το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης προσφέροντας μία άνετη και κομψή πολυθρόνα θηλασμού, κατάλληλη για την ανάπαυση και χαλάρωση μητέρας και μωρού κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Τα Στελέχη της Δομής και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, ευχαριστούν θερμά τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους στην επιχείρηση « ΜΑΓΕΡΑΚΗΣ GROUP» και τους εύχονται να έχουν πάντοτε τη διάθεση και τη δυνατότητα να προσφέρουν και να επιτελούν με επιτυχία το δημιουργικό τους έργο.