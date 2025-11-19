ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

“Γωνιά θηλασμού” : Μια πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπηρεσίας και του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης, με τη συνδρομή επιχειρηματία της πόλης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Ο μητρικός θηλασμός είναι μια ιερή και μοναδική στιγμή για κάθε μητέρα και το μωρό της. Με σεβασμό στο δικαίωμα κάθε μητέρας και του μωρού της να βιώνουν τη ζωογόνα αυτή διαδικασία με άνεση, ηρεμία και ασφάλεια, τα Στελέχη του Κέντρου Κοινότητας Δ.Ρ και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων του Κέντρου, οργανώνουν την δημιουργία «Γωνιάς Θηλασμού» σε χώρο του Κέντρου.

Για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, τη δημιουργία δηλαδή ενός ιδιωτικού χώρου που θα αποπνέει ζεστασιά και προσφέρει στις νέες μητέρες τη δυνατότητα να απομονωθούν και να αφιερώσουν όσο χρόνο χρειάζεται για να θηλάσουν το μωρό τους, ζητήθηκε η συνδρομή πολιτών και τοπικών επιχειρήσεων. Για μία ακόμη φορά το Κέντρο Κοινότητας έγινε αποδέκτης της αλληλεγγύης και γενναιοδωρίας που διακατέχουν τους ανθρώπους του Ρεθύμνου.

Η επιχείρηση « ΜΑΓΕΡΑΚΗΣ GROUP» που εδρεύει στα Τρία Μοναστήρια στο Ρέθυμνο και αποτελεί έκθεση και εργοστάσιο επίπλων, στήριξε ανιδιοτελώς και πρόθυμα το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρεθύμνης προσφέροντας μία άνετη και κομψή πολυθρόνα θηλασμού, κατάλληλη για την ανάπαυση και χαλάρωση μητέρας και μωρού κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

Τα Στελέχη της Δομής και η αρμόδια Αντιδήμαρχος Δρ Άννα Ελευθεριάδου – Γκίκα, ευχαριστούν θερμά τους ιδιοκτήτες και εργαζόμενους στην επιχείρηση « ΜΑΓΕΡΑΚΗΣ GROUP» και τους εύχονται να έχουν πάντοτε τη διάθεση και τη δυνατότητα να προσφέρουν και να επιτελούν με επιτυχία το δημιουργικό τους έργο.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Βορίζια: Νέο κύκλο συλλήψεων «βλέπουν» οι Αρχές...

0
Κατάθεση-κλειδί έδωσε σήμερα η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη...

Δήμος Γόρτυνας:Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι...

0
Το κοινό αίτημα των Δήμων Γόρτυνας και Αρχανών -...

Βορίζια: Νέο κύκλο συλλήψεων «βλέπουν» οι Αρχές...

0
Κατάθεση-κλειδί έδωσε σήμερα η χήρα του 39χρονου Φανούρη Καργάκη...

Δήμος Γόρτυνας:Συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας, Άδωνι...

0
Το κοινό αίτημα των Δήμων Γόρτυνας και Αρχανών -...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Ηράκλειο:Συνελήφθη αλλοδαπή κατηγορούμενη για διακεκριμένες κλοπές και απάτη με υπολογιστή
Επόμενο άρθρο
Στ. Αρναουτάκης: Προσηλωμένοι στην τήρηση των κανόνων της χρηστής διαχείρισης που αποτελεί πυλώνα για το κράτος δικαίου
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST