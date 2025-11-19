ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο:Συνελήφθη αλλοδαπή κατηγορούμενη για διακεκριμένες κλοπές και απάτη με υπολογιστή

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Εξιχνιάστηκαν (3) περιπτώσεις κλοπών

Αφαίρεσε χρήματα, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά έγραφα

Συνελήφθη χθες (18.11.2025) το απόγευμα στο Ηράκλειο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου 46χρονη αλλοδαπή κατηγορούμενη για διακεκριμένες κλοπές και απάτη με υπολογιστή.

Ειδικότερα, προχθές (17.11.2025) πρωινές ώρες άγνωστος δράστης αφαίρεσε από γραφείο Νοσοκομείου τσάντα ημεδαπής που περιείχε τραπεζικές κάρτες και πραγματοποίησε αγορές ύψους 50 ευρώ και αργότερα την ίδια ημέρα αφαίρεσε από επιχείρηση κινητό τηλέφωνο.

Από την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε η ανωτέρω αλλοδαπή η οποία και συνελήφθη.

Από την συνεχιζόμενη αστυνομική έρευνα και προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας προέκυψε ότι η αλλοδαπή την 8.11.2025 είχε διαπράξει άλλη μια κλοπή αφαιρώντας από δωμάτιο Νοσοκομείου τσάντα ημεδαπής που περιείχε το χρηματικό ποσό των 30 ευρώ, προσωπικά έγγραφα και τραπεζικές κάρτες με τις οποίες πραγματοποίησε αγορές με ανέπαφες συναλλαγές ύψους 102,98 ευρώ και σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

