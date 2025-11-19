Παγκόσμιες Ημέρες Νοεμβρίου για τα Παιδιά

Μήνυμα του «Συνδέσμου Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου»

Ο «Σύνδεσμος Μελών Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου και Ν. Ηρακλείου», ένας Φορέας που εδώ και 25 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, αλλά και την προστασία γυναικών και παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης, τιμά τις Παγκόσμιες Ημέρες του Νοεμβρίου που υπενθυμίζουν τη σημασία της παιδικής ηλικίας και το δικαίωμα κάθε παιδιού να μεγαλώνει με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και αγάπη:

18 Νοεμβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Παιδιών από τη Σεξουαλική Κακοποίηση

19 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα κατά της Κακοποίησης των Παιδιών

20 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Τρεις ημέρες που μας καλούν να σταθούμε δίπλα στα παιδιά — όχι μόνο συμβολικά, αλλά με πράξεις, ευαισθησία και ευθύνη. Γιατί η προστασία τους δεν είναι μία απλή ημερομηνία, είναι καθημερινή υποχρέωση και στάση ζωής.

Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να μεγαλώνει χωρίς φόβο, να εκφράζεται ελεύθερα και να ονειρεύεται χωρίς σκιές και τραύματα. Κι όμως, πίσω από κλειστές πόρτες, πολλά παιδιά συνεχίζουν να βιώνουν βία, κακοποίηση και σιωπή. Αυτή τη σιωπή πρέπει να τη σπάσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

Να μάθουμε να ακούμε, να πιστεύουμε, να προστατεύουμε.

Γιατί κάθε φορά που ένα παιδί μένει αβοήθητο, ένα κομμάτι της κοινωνίας μας σκοτεινιάζει. Ο “Σύνδεσμος”, μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία και το πολύπλευρο έργο του, προσφέρει στήριξη, φιλοξενία και καθοδήγηση σε γυναίκες και παιδιά που έχουν βιώσει ή κινδυνεύουν να βιώσουν κακοποίηση. Παράλληλα, αναπτύσσει δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και ευαισθητοποίησης σε σχολεία, κοινότητες και Φορείς, με στόχο μία κοινωνία χωρίς βία, χωρίς σιωπή, χωρίς φόβο.

Για τον “Φορέα” μας, κάθε παιδί είναι φως, κάθε παιδική φωνή είναι ελπίδα. Η ευθύνη όλων μας είναι να δημιουργήσουμε έναν κόσμο όπου τα παιδιά θα μπορούν να παίζουν, να ονειρεύονται και να αγαπούν, ελεύθερα και προστατευμένα.

Ας γίνουμε οι ενήλικες που χρειάζονται για να διατηρήσουν την αθωότητά τους.