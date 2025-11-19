Επίσκεψη του Μανώλη Συντιχάκη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων

Στα πλαίσια της πολιτικής δραστηριότητας της Τ.Ε Χανίων του ΚΚΕ, πραγματοποιήθηκε περιοδεία του Βουλευτή του ΚΚΕ, Μανώλη Συντιχάκη. Ο Βουλευτής του ΚΚΕ, συναντήθηκε με τα Δ.Σ του Σωματείου Εργαζομένων στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων και στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας και με εργαζόμενους στην ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου.

Στην συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με τους εκπροσώπους των εργαζομένων αναδείχτηκαν οι τραγικές ελλείψεις σε προσωπικό που αντιμετωπίζουν οι δομές του ΕΣΥ στα Χανιά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η πνευμονολογική κλινική στην ουσία είναι κλειστή, στα ΤΕΠ υπηρεττεί 1 γιατρός , με όλους τους υπόλοιπους να είναι ειδικευόμενοι, με την αναμονή σε πολλές περιπτώσεις να ξεπερνάει τις 8 ώρες. Στην νευρολογική κλινική δεν βγαίνουν οι εφημερίες, καθώς 2 από τους γιατρούς έχουν πάρει άδεια εγκυμοσύνης, ενώ υπηξε και 1 παραίτηση. Οι δύο παθολογικές στην ουσία λόγω των ελλείψεων λειτουργούν σαν μία.

Η υπερευημέρευση, τα χρωστούμενα ρεπό, η εντατικοποίηση έχουν οδηγήσει σε ένα μεγάλο κύμα παραιτήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο δίμηνο 14 μόνιμοι νοσηλευτές παραιτήθηκαν από το Νοσοκομείο.

Αντίστοιχα τραγική είναι η κατάσταση στις υπηρεσίες καθαριότητας και φύλλαξης. Στην ουσία φύλλαξη δεν υπάρχει με ότι συνεπάγεται αυτό για την ασφάλεια του προσωπικού και των ασθενών, ενώ ο εργολάβος καθαριότητας για 1 βδομάδα δήλωσε κώλυμα στην παροχή υπηρεσιών.

Από τους 4 παιδοχειρούργους, έχει μείνει 1 που καλύπτει όλη την Δυτική Κρήτη, με συνέπεια ακόμα και για απλές επεμβάσεις, να μεταφέρονται παιδιά στο Ηράκλειο.

Οι διαγνώσεις ακόμα και απλών εξετάσεων , όπως μαγνητικού και αξονικού τομογράφου, μεταφέρονται στην Αθήνα.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στον τομέα της Ψυχικής Υγείας. Στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Χανίων έχουν μείνει 3 ψυχίατροι( 2 μόνικοι και 1 επικουρικός), ενώ οι ανάγκες είναι για 10 τουλάχιστον, όπως άλλωστε ήταν πριν χρόνια.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τόνισαν την αβεβαιότητα που υπάρχει για μια σειρά κρίσιμα ζητήματα, όπως η υποστελέχωση, η έλλειψη οργανογράμματος, η υποχρηματοδότηση, με την υφιστάμενη κατάσταση να μην καλύπτει σε καμία περίπτωση το σύνολο των αναγκών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας.Η αντιμετώπιση της κυβέρνησης σε εργαζόμενους που έχουν κρατήσει την Ψυχική Υγεία για δεκαετίες, με θυσίες, φαίνεται και από το γεγονός ότι κόπηκαν τα επιδόματα προϊσταμένων.

Επιπλέον όπως διαφαίνεται δεν έχει βρεθεί λύση στο κτηριακό πρόβλημα του ξενώνα Ανατολή. καθώς η σύμβαση λήγει στα τέλη του Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα η δομή να κινδυνεύει με κλείσιμο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το στεγαστικό πρόβλημα , είναι τεράστιο, καθώς από τις 9 δομές που λειτουργούν στα Χανιά, μόνο τα κτήρια των 2 από αυτών ανήκουν στο Δημόσιο.

Τραγική είναι και η στελέχωση της ψυχιατρικής κλινικής του Νοσοκομείου Χανίων, που λειτουργεί με μόλις 2 μόνιμους γιατρούς, εκ των οποίων ο 1 μόνο έχει οργανική θέση και βρίσκεται σε παράταση συνταξιοδότησης, ενώ ο άλλος ανήκει στο ΚΨΥ. Οι εφημερίες βγαίνουν με μετακινήσεις στρατιωτικών ψυχιάτρων,συναδέλφων από το ΚΨΥ και 1 ιδιώτη που σύντομα θα διακόψει την σύμβασή του. Τεράστιες είναι οι ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό, φύλαξη, ερφοθεραπευτές, γραμματειακής υποστήριξης.

Όπως τόνισε ο Βουλευτής του ΚΚΕ, η ψυχιατρική μεταρρύθμιση που έταζαν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή της Ν.Δ, δεν είναι ένα απλώς άδειο πουκάμισο, αλλά σηματοδοτεί τη διάλυση της ψυχιατρικής σε συνθήκες όπου οξύνονται τα ψυχιατρικά περιστατικά, λόγω των ευρύτερων κοινωνικών συνθηκών.

Ο Μανώλης Συντιχάκης σημείωσε, ότι τα αιτήματα των υγεινομικών των Χανίων θα τεθούν από το ΚΚΕ στην Βουλή το επόμενο διάστημα. Ταυτόχρονα το ΚΚΕ με όλες του τις δυνάμεις στηρίζει τους αγώνες του Χανιώτικου λαού για αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν Υγεία για όλους.

Στηρίζουμε την πρωτοβουλία που έχουν πάρει τα σωματεία των Υγειονομικών σε όλη την Κρήτη, για συντονισμένες κινητοποίησεις στο νησί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου. Η μόνη λύση απέναντι στην εμπορευματοποίηση της Δημόσιας Υγείας, στην υποβάθμιση της ,είναι η ένταση του αγώνα για Υγεία κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.