Το Ρέθυμνο ως ιδανικός τουριστικός προορισμός σε Β2Β συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού στην Πολωνία, Κατοβίτσε – Βαρσοβία στις 12 και 13 Νοεμβρίου.

Ο Δήμος Ρεθύμνης, μέσω του Τμήματος Τουρισμού, ολοκλήρωσε με επιτυχία δύο στοχευμένες B2B συναντήσεις με επαγγελματίες του τουρισμού , στην Πολωνία, στις πόλεις Κατοβίτσε και Βαρσοβία, στις 12 και 13 Νοεμβρίου αντίστοιχα στο πλαίσιο της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Choose Greece.

Το Δήμο εκπροσώπησαν ο κ. Κωνσταντίνος Γασπαράκης Εντεταλμένος Σύμβουλος Τουρισμού και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Ρεθύμνης, και ο κ. Βαγγέλης Αρχοντάκης, στέλεχος του Τμήματος Τουρισμού.

Στόχος των δράσεων ήταν η δυναμική ενίσχυση της παρουσίας του Ρεθύμνου στην ταχέως αναπτυσσόμενη πολωνική τουριστική αγορά, η προώθηση της ταυτότητας και των εμπειριών του προορισμού και η οικοδόμηση νέων συνεργασιών με tour operators, ταξιδιωτικά γραφεία και δημοσιογράφους.

Παρουσιάστηκε ειδικά διαμορφωμένο προωθητικό βίντεο, γυρισμένο αποκλειστικά για την Πολωνία με αφήγηση στα πολωνικά, με πρωταγωνιστή τον αναγνωρισμένο σεφ Τέο Βαφείδη. Το βίντεο, το οποίο εστιάζει στη γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και τις αυθεντικές εμπειρίες του Ρεθύμνου, συνέβαλε ουσιαστικά στην άμεση και θερμή ανταπόκριση των συμμετεχόντων.

Ακολούθησε ολοκληρωμένη παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος του Ρεθύμνου. Οι εκπρόσωποι του Δήμου ανέδειξαν το πλούσιο ιστορικό και πολιτιστικό υπόβαθρο του τόπου, το φυσικό περιβάλλον και τις δραστηριότητες υπαίθρου, τη γαστρονομία και την ποιότητα των τοπικών προϊόντων, καθώς και το πλήθος επιλογών διαμονής για διαφορετικούς τύπους επισκεπτών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις εμπειρίες που ενισχύουν τα άκρα της τουριστικής περιόδου, προβάλλοντας δράσεις που προσφέρονται την άνοιξη και το φθινόπωρο με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν.

Στο πλαίσιο των B2B συναντήσεων συζητήθηκαν νέες ευκαιρίες συνεργασίας, ο σχεδιασμός τουριστικών πακέτων για το 2025–2026, καθώς και η οργάνωση μελλοντικών ταξιδιών εξοικείωσης (FAM trips) προς το Ρέθυμνο.

Οι B2B συναντήσεις, αποτελούν μέρος μιας μακροχρόνιας στρατηγικής του Δήμου Ρεθύμνης για την πολωνική αγορά, που περιλαμβάνει δράσεις προβολής, φιλοξενίες δημοσιογράφων, συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες και παραγωγή εξειδικευμένου περιεχομένου. Η επισταμένη αυτή προσπάθεια έχει συμβάλει σημαντικά στη συνεχή ενίσχυση της ζήτησης από την Πολωνία, μια αγορά που παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη και έντονο ενδιαφέρον για αυθεντικές εμπειρίες, πολιτισμό και γαστρονομία.

Αποτιμώντας την παρουσία του Ρεθύμνου στη πολωνική τουριστική εκδήλωση, ο κ. Γασπαράκης επεσήμανε: «Η συμμετοχή του Δήμου Ρεθύμνης σε δύο σημαντικές τουριστικές εκθέσεις στην Πολωνία αποτελεί στρατηγική επιλογή με ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Πολωνία είναι σήμερα η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία από τις πλέον ανερχόμενες τουριστικές αγορές της Ευρώπης. Δεν είναι τυχαίο ότι για το 2025 αποτέλεσε την 4η χώρα σε αφίξεις προς την Κρήτη, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυναμική της.

Με ένα και μόνο ταξίδι πετύχαμε τη συμμετοχή μας σε δύο Β2Β εκθέσεις, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων με tour operators, δημοσιογράφους και στελέχη της πολωνικής αγοράς. Οι επαφές αυτές δημιούργησαν ένα γόνιμο δίκτυο συνεργασιών, το οποίο θα ενισχύσουμε με στοχευμένες follow-up ενέργειες και ψηφιακές καμπάνιες.

Το ενδιαφέρον των Πολωνών για εναλλακτικές μορφές τουρισμού –ιδίως για τον γαστρονομικό– ήταν έντονο, ενώ ξεχώρισε και το υψηλό ενδιαφέρον από MICE tour operators, ως αποτέλεσμα της ραγδαίας οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης της Πολωνίας. Το Ρέθυμνο διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να αξιοποιήσει αυτές τις τάσεις, αρκεί να συνεχίσουμε με συνέπεια την οργάνωση και την προώθησή τους.

Στο προσεχές διάστημα θα παρουσιαστεί στην Τουριστική Επιτροπή το αναλυτικό report της αποστολής, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των επαφών. Με στρατηγική, συνέχεια και εξωστρέφεια, το Ρέθυμνο ενισχύει τη διεθνή του παρουσία και προσελκύει ποιοτικό τουρισμό, δημιουργώντας νέα οφέλη για τον τόπο μας.»