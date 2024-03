Ρέθεμνιώτικο Καρναβάλι:Τελική Σειρά Ομάδων για τη μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Μαρτίου 2024 στην ολομέλεια του Ο.Ρ.Κ. η κλήρωση για την σειρά εμφάνισης των ομάδων στην μεγάλη παρέλαση του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιου την Κυριακή 17 Μαρτίου 2024.

Η σειρά και τα θέματα των ομάδων έχουν ως ακολούθως:

1 ΔΑΚΤΥΛΟΔΕΙΧΤΟΥΜΕΝΟΙ Mourlen Rouge

2 ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ Μην ψαρώνεις

3 ΑΓΓΟΥΡΟΞΥΠΝΗΜΕΝΟΙ CLUB Φλώρενς της Αραβίας

4 ΠΟΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ Αlien _εξωγήινοι

5 ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ CLUB Think out of the box (Σκέψου έξω από το κουτί)

6 ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ CLUB Σκαραβαίοι για…PANDA

7 ΟΙ ΑΛΛΟΙ CLUB ΒΑρΤ-άρουμε π-alloi

8 ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΔΕΣ “Άριελ”… και καθάρισες

9 ΣΑΤΥΡΟΙ Cruella

10 ΤΑ ΠΑΡΤΑΛΙΑ Mario run marathon – το παιχνίδι ξεκίνησε

11 ΕΚΑΤΣ΄Η ΚΟΥΤΣΗ ΚΑΤΣΙΚΑ Χρυσή ελιά & σένια η κοπελιά

12 ALLADALLON Disco Bunnies

13 ΡΑΚΟΔΙΚΑΣΜΕΝΟΙ Δεινών-saurik Πάρκ

14 ΑΣΧΕΤΟΙ CLUB Μπίτς Coin

15 ALTER EGO Η Barbie και ο… Babis

16 ΑΡΓΟΣΧΟΛΟΙ CLUB A(rgosxolian) Intelligence

17 ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ Τουρλού τουρλού αυτοί οι Ζουλού

18 ΜΠΟΥΜΠΟΥΝΕΣ CIR COLE IRO 2024

19 ΠΕΡΑ…ΠΟΔΕ Έχεις Canna…Bob? Πράσινη Ανάπτυξη

20 ΦΕΥ..ΓΑΤΟΙ Wednesday Addams /Addams Family

21 ΓΚΟΥΣΓΚΟΥΝΗΔΕΣ ONE PIECE

22 ΟΛΟΙ ΒΙΤΣΙΟΖΟΙ Al’adala Koala

23 ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ GROUP Viva Mexico

24 STRINGLESS Πάρε μια Anasa

25 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΟΛΟΜΒΙ(Ν)Α γίναμε

26 ROYAL BUSINESS Ο Χάρι Πότερ και το σκολείο τση μαγείας

27 ΑΛΗΤΡΟΥΙΤΟΙ CASINO