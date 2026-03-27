Ρέθυμνο:Άμεση κινητοποίηση του Δήμου Μυλοποτάμου για τις ζημιές από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 25ης Μαρτίου

“Με άμεση παρουσία στο πεδίο, πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και διαρκή συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου κ. Κλάδος Γεώργιος και οι Αντιδήμαρχοι βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στα σημεία όπου καταγράφηκαν τα σοβαρότερα προβλήματα, αναλαμβάνοντας τον συντονισμό των παρεμβάσεων και επιβεβαιώνοντας στην πράξη την ετοιμότητα του Δήμου απέναντι στην έκτακτη κατάσταση που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 25ης Μαρτίου.

Τα ακραία φαινόμενα προκάλεσαν σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχές του Δήμου Μυλοποτάμου, με τα σοβαρότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο αγροτικό οδικό δίκτυο, σε δημοτικές οδούς, αλλά και σε βασικές υποδομές.

Η συσσώρευση φερτών υλικών σε αρκετά σημεία δυσχέρανε την κυκλοφορία, ενώ ιδιαίτερα αυξημένα προβλήματα καταγράφηκαν στη Δημοτική Ενότητα Κουλούκωνα, καθώς και στην έδρα του Δήμου το Πέραμα, λόγω της αύξησης της στάθμης του ποταμού.

Παράλληλα, σε οικισμούς της παραλιακής ζώνης σημειώθηκαν καταρρεύσεις παλαιών κατοικιών και τμημάτων αυτών πάνω σε δημοτικούς δρόμους, γεγονός που αύξησε τον βαθμό επικινδυνότητας και δημιούργησε πρόσθετα προβλήματα στην προσβασιμότητα και την ασφάλεια των διερχομένων. Τα περιστατικά αυτά τέθηκαν άμεσα υπό αξιολόγηση και διαχείριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Από την πρώτη στιγμή πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στο πεδίο από τον Δήμαρχο, τους αρμόδιους Αντιδημάρχους, καθώς και από τον Πρόεδρο και τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.Μ., προκειμένου να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα της κατάστασης και να δοθεί άμεση προτεραιότητα στα σημεία όπου υπήρχαν οι σοβαρότερες ανάγκες παρέμβασης.

Κατά την επιτόπια καταγραφή διαπιστώθηκαν αρκετές ζημιές, καθώς η πρωτοφανής πίεση του νερού προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε φρεάτια και αντλιοστάσια, ενώ αναφέρθηκαν και μεμονωμένες ζημιές σε επιχειρήσεις της περιοχής”.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Μυλοποτάμου ανέφερε: «Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε δίπλα στους δημότες μας και στα σημεία όπου εκδηλώθηκαν τα σοβαρότερα προβλήματα, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης που έχουμε απέναντι στην τοπική κοινωνία. Η άμεση κινητοποίηση, η παρουσία στο πεδίο και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών ήταν αυτονόητη υποχρέωσή μας.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 25ης Μαρτίου προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε οδικό δίκτυο, υποδομές και οικισμούς του Δήμου μας. Προτεραιότητά μας είναι η άμεση καταγραφή, η ταχεία αποκατάσταση και πάνω απ’ όλα η ασφάλεια των πολιτών. Συνεχίζουμε με σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και διαρκή παρουσία, μέχρι την πλήρη αντιμετώπιση των συνεπειών».