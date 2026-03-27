Δήμος Αμαρίου:Εορταστικές Εκδηλώσεις 25ης Μαρτίου

Με σεβασμό και τη δέουσα τιμή πραγματοποιήθηκαν στον Δήμο Αμαρίου οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, στην Αγία Φωτεινή και στον Φουρφουρά.

Ο Δήμαρχος Αμαρίου, κ. Παντελής Μουρτζανός, παραβρέθηκε στις επετειακές εκδηλώσεις, τιμώντας τη διπλή αυτή εορτή του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τελέστηκαν οι επίσημες δοξολογίες στην Δημοτική Κοινότητα Αποστόλων στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής και στη Δημοτική Κοινότητα Φουρφουρά στον Ιερό Ναό Αγίου Νεκτάριου. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση, καθώς και κατάθεση στεφάνων στα Ηρώα των πεσόντων, αποδίδοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές της Επανάστασης του 1821.

Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου , παρουσία Αντιδημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων.

Οι προγραμματισμένες μαθητικές παρελάσεις δεν πραγματοποιήθηκαν, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που επικράτησαν στην περιοχή. Ωστόσο, το εορταστικό και τιμητικό κλίμα διατηρήθηκε, με τη συμμετοχή των τοπικών αρχών, εκπροσώπων φορέων και πολιτών.

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Αμαρίου ανέφερε:

«Η 25η Μαρτίου αποτελεί φάρο ιστορικής μνήμης, πίστης και εθνικής ενότητας. Τιμούμε σήμερα τους ήρωες του 1821, αντλώντας δύναμη από το παράδειγμά τους. Οι αξίες της ελευθερίας και της συλλογικότητας παραμένουν διαχρονικές και μας καθοδηγούν στο παρόν και το μέλλον».

Ο Δήμος Αμαρίου εκφράζει τις ευχαριστίες του προς όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων, καθώς και στους πολίτες που, παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, τίμησαν με την παρουσία τους την ιστορική αυτή ημέρα.