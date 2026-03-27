Δήμος Ηρακλείου:Νέο διευρυμένο ωράριο λειτουργίας για τη Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη και το Τμήμα Αρχείων

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με νέο διευρυμένο ωράριο θα λειτουργεί η Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου από την Τετάρτη 1 Απριλίου 2026.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Β.Δ.Β. και με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του αναγνωστικού κοινού και της ερευνητικής κοινότητας, το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης, το οποίο ισχύει για όλα τα τμήματα, μεταξύ των οποίων και το Τμήμα Αρχείων, διαμορφώνεται ως εξής:

•Δευτέρα και Τετάρτη: 10:00 -18:00
•Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 08:00 -15:00

Περισσότερες πληροφορίες διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Β.Δ.Β. στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://vikelaia.gr/.

politika-kritis-ad
politika-kritis-ad

spot_imgspot_img

