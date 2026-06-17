Ρέθυμνο: Άνδρας εισέβαλε στο γραφείο του Δημάρχου βρίζοντας,προκαλώντας ζημιές και αναποδογυρίζοντας έπιπλα

Τρόμος για εργαζόμενους στο Δημαρχείο Ρεθύμνου: Άνδρας εισέβαλε στο γραφείο του Δημάρχου βρίζοντας,προκαλώντας ζημιές και αναποδογυρίζοντας έπιπλα

Σκηνές αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχείο Ρεθύμνου, όταν ένας άνδρας προκάλεσε από νωρίς το πρωί δύο διαδοχικά επεισόδια που κορυφώθηκαν με εισβολή στο γραφείο του δημάρχου και εκτεταμένες φθορές στον χώρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες, όταν ο άνδρας βρέθηκε έξω από το Δημαρχείο Ρεθύμνου και αναποδογύρισε τα σταντ με τις αφίσες που βρίσκονται στην είσοδο του κτιρίου. Η ενέργειά του αυτή προκάλεσε αναστάτωση σε περαστικούς και πολίτες που περνούσαν από το σημείο παρακολουθώντας έντρομοι το περιστατικό.

Ωστόσο, το επεισόδιο δεν έληξε εκεί. Λίγες ώρες αργότερα, ο ίδιος άνδρας επέστρεψε στο σημείο και αναποδογύρισε εκ νέου τις αφίσες στην είσοδο του δημαρχείου ενώ στη συνέχεια εισήλθε στο χώρο του Δημαρχείου και ανέβηκε στον πρώτο όροφο, κατευθυνόμενος με ένταση προς το γραφείο του δημάρχου.

Παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων να τον σταματήσουν και να πληροφορηθούν τον λόγο της παρουσίας του, εκείνος κινήθηκε με έντονη επιθετικότητα και εισέβαλε στο γραφείο του δημάρχου. Σύμφωνα με μαρτυρίες, άρχισε να αναποδογυρίζει έπιπλα, να φωνάζει, να βρίζει και να απειλεί προκαλώντας ζημιές στον χώρο. Οι υπάλληλοι, εμφανώς τρομοκρατημένοι ειδοποίησαν την Αστυνομία που έφτασε άμεσα στο σημείο. Ευτυχώς, κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ ο δήμαρχος απουσιάζει ως γνωστόν στην Αθήνα.

Τα κίνητρα του άνδρα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Μετά το ξέσπασμά του, ο άνδρας αποχώρησε από το Δημαρχείο πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν έχει εντοπιστεί, ενώ οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση και τον αναζητούν για να συλληφθεί στα πλαίσια του αυτοφώρου. Την υπόθεση έχουν αναλάβει οι έμπειροι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων (Υ.Δ.Ε.Ε.) Ρεθύμνου ενώ παρών στο Δημαρχείο ήταν και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ρεθύμνου Χρήστος Παπαδάκης.https://www.goodnet.gr/