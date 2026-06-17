Δήμος Ηρακλείου:Σε κλίμα ενθουσιασμού και με μαζική συμμετοχή του κοινού συνεχίζεται το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν»

Σε κλίμα ενθουσιασμού και με μαζική συμμετοχή του κοινού συνεχίζεται το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» του Δήμου Ηρακλείου

Το πρόγραμμα της Πέμπτης 18/6

Με απόλυτη επιτυχία και μαζική συμμετοχή του κοινού εξελίσσονται οι πρώτες ημέρες του 11ου Φεστιβάλ δρόμου «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2026. Χιλιάδες πολίτες κάθε ηλικίας, καθώς και πλήθος επισκεπτών της πόλης, κατακλύζουν καθημερινά τις πλατείες, τους πεζοδρόμους και τις γειτονιές του Ηρακλείου, αγκαλιάζοντας με θέρμη τον θεσμό.

Στις εκδηλώσεις της Τρίτης 16/6, συμμετείχε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Άση Λυγερού, μαζί με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Παντελή Ρυακιωτάκη και στελέχη της Δημοτικής Αρχής.

Οι πλούσιες εκδηλώσεις που ξεκίνησαν από το πρωί της Τρίτης περιλάμβαναν ξενάγηση στο Μουσείο Αγίας Αικατερίνης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης από την επιμελήτρια του μουσείου, Έφη Ψιλάκη, το εργαστήριο συντήρησης βιβλίων: «Τα ΒΙΒΛΙΑ και τα μάτια σας!» στη Βικελαία Δημοτική

Βιβλιοθήκη. Το απόγευμα το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει στην πλατεία του Αγίου Τίτου το Face & Body painting από την ομάδα Μαγικές Μεταμορφώσεις, να απολαύσει τη μουσικοχορευτική παράσταση,

«Με τραγούδια και με βήματα από τη γη της Ιωνίας στην καρδιά της πόλης μας» από τον πολιτιστικό σύλλογο Νέας Αλικαρνασσού «Η Αρτεμίσια», στην πλατεία Αγίας Αικατερίνης το πολύχρωμο ταξίδι με τους ρυθμούς των Kultur Multur (Κουλτούρ Μουλτούρ) και τη συναυλία με τον Μηνά Ζαχαριάδη.

Επίσης στο πάρκο Θεοτοκόπουλου εντυπωσίασε το νεανικό συγκρότημα The ROCKCRETE που δημιουργήθηκε από τα αδέλφια Bruno Copponi και Fulvio Copponi που φοιτούν στο Δημοτικό Ωδείο Ηρακλείου και μαζί τους εμφανίστηκε και ο πατέρας τους, Fabio . Από το Ενετικό Λιμάνι (Κούλε)

ξεκίνησε η καντάδα με το χορευτικό συγκρότημα «Μαυρόκωστας» και προορισμό την Πλατεία Αγίας Αικατερίνης και πλ. Ελευθερίας και στον Κουμπέ πραγματοποιήθηκε το ξεχωριστό Pop – Rock party «Τα καλύτερά μας χρόνια» με τους JUKEBOX BAND. Στη Βασιλική Αγίου Μάρκου οι λάτρεις του χορού απόλαυσαν το «Fly me to the moon»: Γνωριμία με τον Swing χορό και την « Τέχνη της Αγκαλιάς» από τον πολιτιστικό σύλλογο Tangoneón. .

Οι εκδηλώσεις την Πέμπτη 18 Ιουνίου

Ιστορικό Μουσείο Κρήτης

11:00 Ξενάγηση στην έκθεση «Έλλη Αλεξίου. Ένας αιώνας, μια ιστορία: Η παιδαγωγός, η συγγραφέας, η αγωνίστρια» από την επιμελήτρια της έκθεσης, Ειρήνη Φουκαράκη. Θα ακολουθήσει προβολή συνέντευξης της Έλλης Αλεξίου και δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ για τη Γαλάτεια Καζαντζάκη, στο αμφιθέατρο του Μουσείου.

Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη

17:00 «Γίνε ένας μικρός βιβλιοθηκονόμος & Μικρό Κυνήγι Θησαυρού!»

Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα μυστικά της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης! Διαβάζουμε μια συναρπαστική ιστορία και θα γνωρίσουμε πώς λειτουργεί μια βιβλιοθήκη μέσα από μια σύντομη ξενάγηση στους χώρους της.

Τα παιδιά θα μάθουν πώς να αναζητούν βιβλία στα ράφια σαν μικροί βιβλιοθηκονόμοι. Στη συνέχεια, θα συμμετάσχουν σε ένα μικρό Κυνήγι Θησαυρού, όπου θα πρέπει να εντοπίσουν βιβλία, αντικείμενα και σημεία μέσα στη βιβλιοθήκη ακολουθώντας γρίφους και στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο, θα γνωρίσουν καλύτερα τη βιβλιοθήκη και θα γίνουν για λίγο μικροί εξερευνητές και βιβλιοθηκονόμοι!

Επιμέλεια δράσης: Ειρήνη Αντωνογιαννάκη. Διάρκεια: 90 λεπτά. Για παιδιά από 7-12 ετών. Δηλώσεις συμμετοχής: 2813409705, 10:00 – 15:00

Πάρκο Θεοτοκόπουλου

Νεανικά συγκροτήματα της πόλης δίνουν τον δικό τους ρυθμό στο φεστιβάλ!

18:30 Rock Band Έντεχνου Ωδείου

Η Rock Band του Έντεχνου Ωδείου υπό την καθοδήγηση του καθηγητή Δημήτρη Νεονάκη, αποτελεί ένα ενεργό μουσικό σύνολο που παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα Pop & Rock μουσικής. Η μπάντα πραγματοποιεί live εμφανίσεις και ηχογραφήσεις.

20:00 Rock & Heavy Band – Lab Music Education

Οι μαθητές του Lab Heraklion Music Education ανεβαίνουν στην σκηνή σ’ ένα ξεχωριστό live με Hard Rock & Heavy Metal επιτυχίες!!

21:00 Pop & Rock Band – Lab Music Education

Οι μαθητές του Lab Heraklion Music Education ανεβαίνουν στην σκηνή σ’ ένα ξεχωριστό live με Pop & Rock επιτυχίες!!!

Πλατεία Αγίου Τίτου

19:00 Outdoor Pilates experience από το Y Dance Pilates!

Η Γιούλη Γρηγοράκη μαζί με μέλη του Y Dance Pilates παρουσιάζουν την πρακτική Flow Pilates στο έδαφος, της μεθόδου BASI Pilates, μέσα από μια πρωτότυπη χορογραφία που αναδεικνύει τη ροή της κίνησης, την ισορροπία, τη σωστή αναπνοή, τον έλεγχο και την αρμονία.

Στοιχεία που φαίνονται μέσα από την συντονισμένη κίνηση του γκρουπ και εμπνέουν τους περαστικούς να συμμετάσχουν!

Μη διστάσετε! Ελάτε μαζί μας να βρούμε την επιμήκυνση της σπονδυλικής στήλης, την αρμονία της κίνησης και την ορθοσωμία!

20:30 Συναυλία: «Τι ‘ναι αυτό που το λένε αγάπη…» με την Άννα Φραντζέσκα Ζανδέ

Η Άννα Φραντζέσκα Ζανδέ με τρεις εξαιρετικούς μουσικούς –Νίκο Βάιλερ (κιθάρα), Κάλλια Κανακαράκη (σαξόφωνο), και τον Ανδρέα Παπαδάκη (πιάνο)– έχουν φροντίσει να σας αφηγηθούν ιστορίες αγάπης, έρωτα και χωρισμού, σ’ ένα πρόγραμμα δυόμιση περίπου ωρών, με ελληνικά τραγούδια από παλαιότερες εποχές και αγαπημένους καλλιτέχνες όπως η Μαρινέλλα, η Τζένη Βάνου, ο Πουλόπουλος, ο Πάριο, ο Μητροπάνος κ.α.

Πλατεία Αγίας Αικατερίνης

19:00 Συναυλία: «Σύνθεση ζωής» η διαφορετικότητα συνθέτει την αρμονία με την ορχήστρα ΑΜΕΑ του Ωδείου Δήμου Ηρακλείου

Αντώνης Τοχοβίτης (κρουστά), Μαρίνος Αμτζάς (πιάνο), Γιώργος Δαγκωνάκης (τύμπανα) Ορέστης Τσακιράκης (ξυλόφωνο), Νικόλας Βολιτάκης (κρουστά), Ανδρέας Τυμπακιανάκης (μπουζούκι – τραγούδι), Γιώργος Δασκαλάκης (μπουζούκι – τραγούδι), Ειρήνη Παρασκευαδάκη (τραγούδι), Ηρώ Γκομπόιτσου (τραγούδι), Μαρία Λαμποκωνσταντάκη (τραγούδι), Μαλαματένια Ψαρουδάκη (μεταλόφωνο).

21:00 Το Stelios Perogiannakis Rock Band είναι ένα εκρηκτικό μουσικό σχήμα που φέρνει στη σκηνή την ακατέργαστη ενέργεια του rock με έντονο, ηλεκτρικό ήχο. Αποτελείται από τους: Στέλιο Περογιαννάκη (κιθάρα – φωνή), Νίκο Νικολαΐδη (ηλεκτρική κιθάρα),

Κωστή Τσιγκένη (ντραμς) και Alex Buzz (μπάσο). Με πάθος, ένταση και δυναμισμό, το συγκρότημα παρουσιάζει τραγούδια που όλοι αγαπάμε –και όχι μόνο– μέσα από έναν ήχο γεμάτο κιθάρες, ρυθμό και συναίσθημα. Όπως μια δυνατή παρέα χωρίς όρια και διακρίσεις,

δημιουργούν κάθε φορά μια ατμόσφαιρα που σε παρασύρει. Ένα βαθύ μουσικό ταξίδι με ροκ ψυχή και ηλεκτρική ένταση, γεμάτο από μελωδίες που έχουν αφήσει το σημάδι τους στις ζωές μας. Αυτό δεν το χάνεις.

Κουμπές

19:30 Συναυλία Κρητικής μουσικής με τον Γιώργο Τσαντάκη

Με οδηγούς το βιολί, το λαούτο και την κιθάρα, ανταμώνουμε ξανά για να μοιραστούμε τραγούδια και σκοπούς που αγαπάμε. Από τους μουσικούς δρόμους της Σητείας μέχρι τις γωνιές του λαϊκού μας πολιτισμού, γινόμαστε μια παρέα σε μια βραδιά γεμάτη ζωντανή μουσική και παλμό.

Μαζί ο Νίκος Γιατρομανωλάκης στο λαούτο και ο Ζαχαρίας Βασιλάκης στην κιθάρα.

Αίθριο Βασιλικής Αγίου Μάρκου

19:30 Συναυλία από το Πειραματικό Χορωδιακό Εργαστήρι Δήμου Ηρακλείου με επιλεγμένα ελληνικά τραγούδια.

Διεύθυνση – πιάνο: Γιάννης Κιαγιαδάκης

20:00 Συναυλία με τη Μικτή Χορωδία Δήμου Ηρακλείου

ΧορΩδεύουμε χορΟδεύοντας καθ’ οδόν. Μια επιλογή τραγουδιών από το παγκόσμιο χορωδιακό ρεπερτόριο. Διεύθυνση: Γιάννης Κιαγιαδάκης, Πιάνο: Εύα Φουρλάνου, Βοηθός μαέστρου: Νίκη Παπαγγελή

21:00 Συναυλία: «Τραγούδιε Μαϊστράλι μου, πνοή της Μεσογείου»

Η Μεσόγειος δεν είναι τόπος. Είναι σώμα που αναπνέει, μνήμη που τραγουδά.

Η συναυλία «Τραγούδιε Μαϊστράλι μου, πνοή της Μεσογείου» είναι μια εξωστρεφής, ζωντανή μουσική εμπειρία που αναδεικνύει τον παλμό και τη διαχρονική δύναμη των παραδοσιακών τραγουδιών της Μεσογείου. Με άξονα τη φωνή της Μεσογείου και τον άνεμο ως φορέα της μνήμης,

το πρόγραμμα ταξιδεύει από την Κρήτη, τον ελλαδικό χώρο, την Κύπρο και το Αιγαίο έως τη νότια Ιταλία, αναδεικνύοντας τις κοινές ρίζες και τις πολιτισμικές συνδέσεις των λαών της ίδιας θάλασσας. Η συναυλία βασίζεται σε γνωστά και αγαπημένα τραγούδια, με στόχο την άμεση

επικοινωνία με το κοινό και τη δημιουργία μιας ανοιχτής, γιορτινής ατμόσφαιρας. Ο ρυθμός, η μελωδία και η συλλογική εμπειρία μετατρέπουν τον δημόσιο χώρο σε τόπο συνάντησης και συμμετοχής. Το «Τραγούδιε Μαϊστράλι μου» —σύμβολο της φωνής που ταξιδεύει με τον άνεμο— λειτουργεί ως νοηματικός άξονας της συναυλίας. Η συναυλία δίνει έμφαση στην εξωστρέφεια και την αμεσότητα των παραδοσιακών τραγουδιών που έχουν αγαπηθεί πολύ μέσα στους αιώνες και λειτουργούν ως σύνδεσμοι ταύτισης και επικοινωνίας. Η επιλογή αναγνωρίσιμου ρεπερτορίου είναι

σχεδιασμένη για ανοιχτούς δημόσιους χώρους, όπως ο Κούλες, τα Ενετικά Τείχη και η Πλατεία Αγίου Τίτου, προσαρμοζόμενη στις ανάγκες του φεστιβάλ. Μεσογειακές διασκευές με κρητικά παραδοσιακά (προσωπική δισκογραφία, ριζίτικα, συρτά, αστικά τραγούδια της Κρήτης). Νησιώτικα

τραγούδια του Αιγαίου και των Δωδεκανήσων, κυπριακά, θρακιώτικα, τραγούδια της Κάτω Ιταλίας (Grecìa Salentina) κ.ά. Νίκη Ξυλούρη (τραγούδι, μεγάλη λύρα, κρουστά), Άννα Παπαγιαννάκη Διβάνη (τραγούδι, κρουστά), Φάνης Καρούσος (σαντούρι, τραγούδι), Σάκης Πολύζος (ηλεκτρικό & ακουστικό μπάσο)

Πλατεία Ελευθερίας

20:00 Συναυλία με τα μουσικά σύνολα του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου

Σύνολο Μουσικής Δωματίου του Μουσικού Σχολείου – Τραγούδια του Νίκου Κυπουργού

Αγαπημένος μικρών και μεγάλων, ο Νίκος Κυπουργός συντρόφευσε μουσικά τις γενιές που πέρασαν και μαγεύει ακόμα και τώρα νέους και παιδιά με τη μουσική του. Οι μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου μέσα από το Τσίρκο του Νίνο, τον Ξερόλα, τον Μικρό πρίγκιπα, το Χρυσαλιφούρφουρο και άλλα τραγούδια ξυπνούν μνήμες από τα άλμπουμ εκείνα που έκαναν τον συνθέτη ευρέως γνωστό, τα «Εδώ Λιλιπούπολη» και «Τα μυστικά του κήπου».

Εύα Σπηλιοπούλου (τραγούδι), Μάνια Μανωλάκη (τραγούδι), Αλέξανδρος Τσερκέζος (τραγούδι), Κάτια Σάββα (σαξόφωνο), Περσέας Κανελάκης (τρομπέτα), Μαρίνα Μεταξά (τρομπόνι), Σπύρος Λαυράνος (βιολί), Στέλιος Μαράκης (βιολί), Ειρήνη Μαυρίδη (βιολί), Κάλλια Λυδάκη (βιολί), Δημήτρης Μεϊμαράκης (βιολοντσέλο), Παναγιώτης Πεδιαδίτης (πιάνο)

Υπεύθυνοι καθηγητές: Ελένη Παπασπύρου, Ελευθερία Βερυκάκη, Παναγιώτης Καπετανάκης

Σύνολο έντεχνης μουσικής του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου

Ένα έντεχνο μουσικό σύνολο που μέσα από στίχους και μελωδίες αναζητά την ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης και της συλλογικότητας. Με τραγούδια που μιλούν για την αγάπη, τη μνήμη, την απώλεια και την ελπίδα, προσπαθεί να φωτίσει την πορεία του ανθρώπου μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Κάθε εμφάνιση γίνεται ένα μουσικό ταξίδι αναζήτησης, όπου οι νότες και οι λέξεις ενώνουν συναισθήματα, σκέψεις και ανθρώπους σε μια κοινή εμπειρία.

Ιάσωνας Βασιλάκης-Τζόκας (τραγούδι), Μάνια Μανωλάκη (τραγούδι), Μυρτώ Λουλακάκη (κλασική κιθάρα), Γιώργος Παπασχοινάς (ακουστική κιθάρα), Δανάη Χατζημηνά (βιολί), Ειρήνη Μαυρίδη (βιολί),

Νεφέλη Χατζηπαναγιώτου (βιολοντσέλο), Κατερίνα Κουλεντάκη (φλάουτο), Αριάδνη Χατζημηνά (πιάνο), Πετρούτσου Σαββίνα (κρουστά)

Συντονιστής καθηγητής: Μάριος Μαρκόπουλος

Ενορχήστρωση-Διασκευή τραγουδιών: Λουλακάκη Μυρτώ, Ιάσωνας Βασιλάκης-Τζόκας, Μάριος Μαρκόπουλος

21:00 Συναυλία με τον Μάνο Μαλαξιανάκη «20 χρονών τραγούδια»

Φτάνοντας αισίως στη δεύτερη δεκαετία της τραγουδιστικής του διαδρομής, ο Μάνος Μαλαξιανακης, ξεκινώντας από τα Χανιά της Κρήτης, συναντά ανθρώπους σε διάφορα μέρη της χώρας με… 20 χρονών τραγούδια! Μια μουσική παράσταση, θα έλεγε κανείς,

που αλλάζει με τα χρόνια σε όλα της τα επίπεδα, εκτός από ένα. Την επικοινωνία και τη διάδραση με το κοινό! Δίχως την «αγκαλιά» και τη συμμετοχή του κόσμου, όλο αυτό είναι απλά ανούσιο! Μ’ ένα πρόγραμμα που αποτελείται από πολλά είδη τραγουδιών κι από πολλές και διαφορετικές δεκαετίες, καθώς επίσης και από τραγούδια δικά του σε λόγια και σε μουσική.

Η κάθε του συναυλία είναι μια ανοιχτή πρόσκληση προς όλους όσους θέλουν, έστω και για λίγο, να ξεφύγουν από τη ρουτίνα και τη μονοτονία της καθημερινότητας! Μια πρόσκληση προς ΟΛΟΥΣ λοιπόν!

Μαζί του παίζουν οι: Χρήστος Πατερακης (ηλεκτρική κιθάρα), Τάκης Καρνέζης (μπουζούκι), Νίκος Ζάρεβιτς (πλήκτρα) Κωνσταντίνος Τασιάς (μπάσο) και ο τίγρης Κώστας Πάντας (τύμπανα)

Συνεχίζονται οι παράλληλες δράσεις

Πλατεία Ελευθερίας

Έκθεση με έργα τέχνης της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου

Η Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου έρχεται με μια 2η έκθεσή της να μετατρέψει την διαδρομή στην πόλη από απλό περίπατο σε πολιτιστική εμπειρία. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας προβάλλοντας την πλούσια εικαστική συλλογή της μέσα από περιοδικές εκθέσεις ψηφιακών ανατυπώσεων uv μεγάλης κλίμακας των έργων της. Μέσα από την τμηματική τοποθέτηση μεγεθυμένων αντιγράφων

ζωγραφικών έργων από την συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, σε ανοικτούς επισκέψιμους χώρους της πόλης, δημιουργείται μια ανοιχτή πινακοθήκη υψηλής αισθητικής, προσβάσιμη στους δημότες και στους επισκέπτες. Τους δίνεται έτσι η ευκαιρία να γνωρίσουν τη δημοτική συλλογή μέσα από ανατυπώσεις εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας που τοποθετούν τον θεατή σε πρωτόγνωρα προνομιακή θέση σε σχέση με τα έργα που την

αποτελούν. Κάθε έργο φέρει γραμμωτό κώδικα ταχείας απόκρισης (qr code) που προσφέρει στους επισκέπτες άμεση πρόσβαση στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης. Περισσότερες εκθέσεις στο πλαίσιο της ίδιας δράσης πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στο 2026 σε περισσότερα εσωτερικά και υπαίθρια σημεία των ενετικών τειχών.

Η συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της: https://heraklionartgallery.gr/

Πύλη Αγίου Γεωργίου

«Το Πέρασμα του Χρόνου»: Έκθεση Φωτογραφίας σε δύο φωτογραφικές ενότητες

Ενότητα Α: «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες» από τη Φωτογραφική Ομάδα Αγ. Ιωάννη

Ενότητα Β: «Από τον φακό στην ψυχή» από το PhotoVoice Project εργαζομένων Μ.Φ.Η.

Η φωτογραφική έκθεση «Το Πέρασμα του Χρόνου», παρουσιάζεται σε δύο θεματικά συνδεδεμένες ενότητες.

Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Άνθρωποι, Δρόμοι, Μνήμες», η Φωτογραφική Ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη, μέσα από εικόνες της καθημερινότητας, αποτυπώνει και αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανθρώπου και χώρου στον χρόνο. Το βλέμμα εστιάζει στη ζωή της πόλης

–και όχι μόνο– και συναντά ιστορίες που ξεδιπλώνονται μέσα της, σκιαγραφώντας τη διαρκή κίνηση του χρόνου. Η δεύτερη ενότητα προέρχεται από το κοινωνικό project PhotoVoice με τίτλο «Από τον φακό στην ψυχή», το οποίο υλοποιήθηκε σε Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων της πόλης, με τη συμμετοχή των εργαζομένων και σπουδαστών του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΕΛΜΕΠΑ.

Στόχος του είναι η ανάδειξη του ρόλου της φροντίδας και της αξίας των ηλικιωμένων ως ανθρώπων με μνήμη, εμπειρία και ενεργή παρουσία στον χρόνο. Οι δύο ενότητες συνομιλούν σε ένα κοινό αφήγημα για τον χρόνο, την ταυτότητα και τις ανθρώπινες διαδρομές. Ωράριο Λειτουργίας: καθημερινά 09:00 – 22:00

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.), Δουκός Μποφώρ 20

Ομαδική Έκθεση Φωτογραφίας: «Διάλογοι σε Εικόνες»

Η ομαδική αυτή έκθεση συγκεντρώνει έργα φωτογράφων που επιλέγουν να αφηγηθούν ιστορίες μέσα από δίπτυχα — δύο εικόνες τοποθετημένες δίπλα-δίπλα, σε μια εικαστική συνομιλία. Το κάθε ζευγάρι φωτογραφιών λειτουργεί σαν ένας μικρός κόσμος, όπου οι σχέσεις μεταξύ των εικόνων μπορεί να είναι προφανείς ή κρυφές, να βασίζονται στην οπτική ομοιότητα, στην αντίθεση ή στη θεματική τους σύνδεση.

Τα δίπτυχα δημιουργούν έναν χώρο για διάλογο, όχι μόνο μεταξύ των ίδιων των εικόνων, αλλά και ανάμεσα στον καλλιτέχνη και τον θεατή. Οι συσχετισμοί που αναδύονται συχνά υπερβαίνουν την αρχική πρόθεση του δημιουργού, αφήνοντας χώρο για προσωπικές ερμηνείες και νέες αφηγήσεις. Έτσι, η έκθεση γίνεται μια πρόσκληση για παρατήρηση, αναστοχασμό και ανακάλυψη — μια εμπειρία όπου η ένωση δύο φωτογραφιών μπορεί να γεννήσει κάτι εντελώς νέο. Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Λάκκος

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Ηράκλειο, το ημερολόγιο μιας πόλης»

Η έκθεση περιλαμβάνει φωτογραφίες από το Ηράκλειο, την πόλη που ζούμε, δραστηριοποιούμαστε και περνάμε την καθημερινότητά μας. Αποτυπώνουμε τις γειτονιές της πόλης, τους ανθρώπους της, την κάθε της γωνιά που έχει κάτι να αφηγηθεί φωτογραφικά. Μέσα από τη φωτογραφία δρόμου, τα πορτραίτα των κατοίκων της, την αποτύπωση μνημείων, πλατειών, των τειχών, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, προσπαθούμε να απαθανατίσουμε τον παλμό της. Διάρκεια Έκθεσης: έως Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026

Λεωφόρος Δικαιοσύνης (προς πλατεία Δασκαλογιάννη)

Υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας: «Τρίτη ηλικία»

Η τρίτη ηλικία δεν είναι μόνο το τέλος μιας διαδρομής· είναι ένας κόσμος γεμάτος μνήμες, εμπειρίες, σιωπές και βλέμματα που κουβαλούν τον χρόνο. Οι φωτογραφίες αυτής της έκθεσης επιχειρούν να σταθούν απέναντι στους ηλικιωμένους ανθρώπους με σεβασμό και ευαισθησία,

αναδεικνύοντας την ανθρώπινη παρουσία πέρα από στερεότυπα και προκαθορισμένους ρόλους. Κάθε πρόσωπο αφηγείται μια ιστορία. Τα χέρια, οι ρυτίδες, οι κινήσεις και οι εκφράσεις γίνονται ίχνη ζωής, φορείς προσωπικής και συλλογικής μνήμης. Μέσα από στιγμές καθημερινότητας, μοναξιάς, τρυφερότητας ή περισυλλογής, οι εικόνες φωτίζουν την αξιοπρέπεια

και τη δύναμη που παραμένουν ζωντανές στο πέρασμα του χρόνου. Η έκθεση αποτελεί μια πρόσκληση να κοιτάξουμε πιο προσεκτικά τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας· όχι μόνο ως φορείς του παρελθόντος, αλλά ως ενεργό και πολύτιμο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας. Διάρκεια Έκθεσης: Δευτέρα 15 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Πάρκο Γεωργιάδη

Έκθεση χειροτεχνών: Η Έκθεση Χειροτεχνών σας περιμένει καθημερινά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ. Χειροτέχνες της πόλης, μας αποκαλύπτουν τα μυστικά της τέχνης τους και μας προσκαλούν σε ανοιχτά εργαστήρια υφαντικής, μακραμέ, ζωγραφικής, κ.α. Μην τους χάσετε! Διάρκεια Έκθεσης: Τρίτη 16 – Κυριακή 28 Ιουνίου 2026

Βιβλιοπωλείο Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης

Παζάρι Βιβλίου!: Το Βιβλιοπωλείο των Εκδόσεων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης διοργανώνει Παζάρι Βιβλίου. Αποκτήστε σημαντικές εκδόσεις της ΒΔΒ σε προνομιακές τιμές! Διάρκεια: από Δευτέρα 15 έως Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή 09:00 – 14:00 & 17:00 – 21:00, Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο 09:00 – 14:30

Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

«Μικρές ιστορίες στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου»

Το Αρχαιολογικό Μουσείο στο τρίστρατο των ταξιδιών της μνήμης και της αφήγησης έχει από καιρό ετοιμαστεί για τους νέους διαλόγους. Εφηρμοσμένοι διάλογοι, μεταξύ ανθρώπων και αντικειμένων. Συνάντηση που αποβλέπει στην κατανόηση, τη σύγκριση των αναπαραστάσεων, στη

διατύπωση απόψεων ως προς τα νοήματα που κάθε έκθεμα του Μουσείου περικλείει και κάθε αρχαιολόγος – από τότε που το Μουσείο θεμελιώθηκε – εκπροσωπεί. Εφηρμοσμένοι διάλογοι που συγκλίνουν ως προς την έμφαση στη διαχρονία της αξίας των εκθεμάτων όχι μόνο ως τέχνη, ιστορία,

τεχνική, πολιτισμός αλλά και ως μικρές σταγόνες ανακούφισης από μία καθημερινότητα που συχνά μας πνίγει. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε μέσω ξεναγήσεων από αρχαιολόγους του Μουσείου κάποιες μικρές ιστορίες αντικειμένων, τα οποία πολλές φορές παραμένουν στη σκιά των εμβληματικών έργων τέχνης του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, αναμένοντας και τη δική τους ξεχωριστή προβολή! Ελάτε λοιπόν! Η συνεργασία αυτή αποβαίνει ιδιαιτέρως παραγωγική.

Πρόγραμμα:

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στις 19:00

Ειρήνη Γαλλή «Αναζητώντας την εικόνα της γυναίκας στις Γαλάζιες Κυρίες»

Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 στις 14:00

Δημήτρης Σφακιανάκης: «Ο Άλλος που δε γνωρίσαμε: οι Πέρσες του ΑΜΗ. Μια ματιά στη σασανιδική σφραγιδογλυφία της Συλλογής Γιαμαλάκη»

Σάββατο 20 Ιουνίου 2026 στις 20:00

Δημήτρης Μυλωνάς: «Μουσική, μουσικοί και μουσικά όργανα» (στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Μουσικής)

Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 στις 11:00

Κλεάνθης Σιδηρόπουλος: «Μια ιστορία αρχαιοκαπηλίας γλυπτών από τη Γόρτυνα»

Τετάρτη 24 Ιουνίου 2026 στις 18:00

Κατερίνα Αθανασάκη: «Τρεις μικρές ιστορίες για τη Θεά των Όφεων»

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στις 18.00

Παρασκευή Σταματάκη: «Ένα μινωικό καπνιστήρι και η μελισσοκομία στη μινωική Κρήτη»

Σάββατο 27 Ιουνίου 2026 στις 11.00

Γεωργία Φλούδα: «Η θάλασσα και το ταξίδι στη μινωική Κρήτη»

Δείτε εδώ το πρόγραμμα του Φεστιβάλ: ΕΔΩ

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Πληροφορίες για το 11ο Φεστιβάλ «Τέχνη Καθ’ Οδόν» 2026

Διοργάνωση: Δήμος Ηρακλείου – Αντιδημαρχία Πολιτισμού

Αλέξης Καλοκαιρινός

Δήμαρχος Ηρακλείου

Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού

Συντελεστές:

Οργάνωση Φεστιβάλ: Κωνσταντίνα Χατζάκη

Εκτέλεση Παραγωγής:

Κωνσταντίνα Χατζάκη, Μαριάννα Γιαλύτη,

Μύρων Καραντινός, Νίκος Τσαγκαράκης

Διοικητική Οργάνωση:

Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Νέας Γενιάς

Τμήμα Πολιτισμού:

Εύη Μαρτιμιανάκη, Αντώνης Ρουμπάκης, Μαρία Σιγανάκη

Διοικητική / Οργανωτική υποστήριξη: Κατερίνα Τζωρτζακάκη

Συντονισμός έκθεσης χειροτεχνών: Bernardina Liberatore

Επικοινωνία – προβολή: Γραφείο τύπου Δήμου Ηρακλείου

Υπεύθυνη κοινωνικών δικτυών: Κωνσταντίνα Χατζάκη

Σχεδιασμός προγράμματος και επικοινωνιακού υλικού

Χρυσόστομος Σπετσίδης, Γιάννης Μαυραντωνάκης

Επιμέλεια – Μετάφραση Κειμένων: Δημήτρης Βυτινιώτης

Εκτύπωση προγράμματος και επικοινωνιακού υλικού: ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Α.Ε.

Ευχαριστούμε θερμά: την Περιφέρεια Κρήτης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Κρήτης, το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, το Μουσείο Χριστιανικής Τέχνης Αγίας Αικατερίνης Σιναϊτών, το Μουσείο «Νίκος Καζαντζάκης», το Μουσείο Κοτσανά – Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, το Λαογραφικό Μουσείο Κοκοτού στις Δαφνές, την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηράκλειου (Ε.Φ.Ε.Η.), τις Δημοτικές Κοινότητες ,

τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου τους Εθελοντές του Φεστιβάλ, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και τους Εθελοντές Σαμαρείτες, την Ομάδα Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρίσεων ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ, τη Ελληνική Αστυνομία και την Τροχαία, το Πυροσβεστικό Σώμα και το ΕΚΑΒ.

Χορηγοί: Super Market Χαλκιαδάκης, Οπτικά Κέντρα Μαρκάκης, Πλαστικά Κρήτης, Σαβοϊδάκης, ΖΑΡΟΣ Α.Ε, K. Badouvas S.A. – Group of Companies, Ν. Μπαξεβάνης

Χορηγοί Φιλοξενίας: Atrion Hotel, Κουκουβάγια-καλλιτεχνικό μεζεδοπωλείο, Pizza Fan

Χορηγός μεταφορών: ACCTA – Σύνδεσμος Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης