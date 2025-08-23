Ρέθυμνο:Η 3η Γιορτή Τοποδιατροφής και Κυκλικής Οικονομίας στην Αγυιά Μυλοποτάμου

Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μυλοποτάμου, ο Δήμος Μυλοποτάμου σε συνδιοργάνωση με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσιάζουν την 3η Γιορτή Τοποδιατροφής & Κυκλικής Οικονομίας, που φέτος θα φιλοξενηθεί στην Αγυιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγυιάς «Ο Διοματάς».

Η εκδήλωση έχει εξελιχθεί σε θεσμό που συνδυάζει τη μαγειρική τέχνη με την παράδοση και τη βιωσιμότητα, προβάλλοντας τις γεύσεις και τις τεχνικές της κρητικής γαστρονομίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα της τοπικής διατροφής.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

19:00 – Καντάδα Από τον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας έως την πλατεία του Πολιτιστικού Συλλόγου, με τους Φώτη Κονταράτο (λύρα), Αιμίλιο Βολανάκη (λαούτο), Τάσο Κλάδο και Βασίλη Κρυοβρυσανάκη, πλαισιωμένους από τον Λαογραφικό Όμιλο «Χοροκρήτες».

20:30 – Επίσημοι Χαιρετισμοί • Ομιλία Δημάρχου Μυλοποτάμου, κ. Γεωργίου Κλάδου • Χαιρετισμός Πολιτιστικού Συλλόγου Αγυιάς • Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή ΠΛΟΗΓΟΥ, κ. Γιώργου Ζερβού

21:00 – Παρουσίαση Παραδοσιακών Συνταγών Πολιτιστικοί Σύλλογοι και φορείς από χωριά του Μυλοποτάμου και άλλες περιοχές θα παρουσιάσουν αυθεντικές συνταγές και τοπικά εδέσματα. Συμμετέχουν: Αγγελιανά, Άγιος Μάμας, Αγρίδια, Αγυιά, Αξός, Απλαδιανά, Αχλαδέ, Γαράζο, Δαφνέδες, Εξαντής, Επισκοπή Δήμου Χερσονήσου, Θεοδώρα, ΚΑΠΗ Δήμου Μυλοποτάμου, Κεραμωτά, Κρυονέρι, Λιβάδια, Μελιδόνι, Μουρτζανά, Πάνορμο, Πέραμα, Ρουμελή, Σκεπαστή.

Η 3η Γιορτή Τοποδιατροφής & Κυκλικής Οικονομίας αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τον πλούτο της κρητικής κουζίνας και τη φιλοσοφία της βιωσιμότητας, ενδυναμώνοντας την πολιτιστική και διατροφική ταυτότητα του Μυλοποτάμου.

Τόπος διεξαγωγής: Αγυιά Μυλοποτάμου

Ημερομηνία & ώρα: Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, 19:00

Είσοδος ελεύθερη