ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Η 3η Γιορτή Τοποδιατροφής και Κυκλικής Οικονομίας στην Αγυιά Μυλοποτάμου

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Στα πλαίσια του Θερινού Φεστιβάλ Μυλοποτάμου, ο Δήμος Μυλοποτάμου σε συνδιοργάνωση με την Εκπαιδευτική Αναπτυξιακή ΠΛΟΗΓΟΣ και υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης, παρουσιάζουν την 3η Γιορτή Τοποδιατροφής & Κυκλικής Οικονομίας, που φέτος θα φιλοξενηθεί στην Αγυιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγυιάς «Ο Διοματάς».

Η εκδήλωση έχει εξελιχθεί σε θεσμό που συνδυάζει τη μαγειρική τέχνη με την παράδοση και τη βιωσιμότητα, προβάλλοντας τις γεύσεις και τις τεχνικές της κρητικής γαστρονομίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμα της τοπικής διατροφής.

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

19:00 – Καντάδα Από τον Ιερό Ναό Αγίας Αναστασίας έως την πλατεία του Πολιτιστικού Συλλόγου, με τους Φώτη Κονταράτο (λύρα), Αιμίλιο Βολανάκη (λαούτο), Τάσο Κλάδο και Βασίλη Κρυοβρυσανάκη, πλαισιωμένους από τον Λαογραφικό Όμιλο «Χοροκρήτες».

20:30 – Επίσημοι Χαιρετισμοί • Ομιλία Δημάρχου Μυλοποτάμου, κ. Γεωργίου Κλάδου • Χαιρετισμός Πολιτιστικού Συλλόγου Αγυιάς • Χαιρετισμός Γενικού Διευθυντή ΠΛΟΗΓΟΥ, κ. Γιώργου Ζερβού

21:00 – Παρουσίαση Παραδοσιακών Συνταγών Πολιτιστικοί Σύλλογοι και φορείς από χωριά του Μυλοποτάμου και άλλες περιοχές θα παρουσιάσουν αυθεντικές συνταγές και τοπικά εδέσματα. Συμμετέχουν: Αγγελιανά, Άγιος Μάμας, Αγρίδια, Αγυιά, Αξός, Απλαδιανά, Αχλαδέ, Γαράζο, Δαφνέδες, Εξαντής, Επισκοπή Δήμου Χερσονήσου, Θεοδώρα, ΚΑΠΗ Δήμου Μυλοποτάμου, Κεραμωτά, Κρυονέρι, Λιβάδια, Μελιδόνι, Μουρτζανά, Πάνορμο, Πέραμα, Ρουμελή, Σκεπαστή.

Η 3η Γιορτή Τοποδιατροφής & Κυκλικής Οικονομίας αποτελεί μια ανοιχτή πρόσκληση γνωριμίας με τον πλούτο της κρητικής κουζίνας και τη φιλοσοφία της βιωσιμότητας, ενδυναμώνοντας την πολιτιστική και διατροφική ταυτότητα του Μυλοποτάμου.

Τόπος διεξαγωγής: Αγυιά Μυλοποτάμου

Ημερομηνία & ώρα: Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025, 19:00

Είσοδος ελεύθερη

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Στο Θριάσιο με αεροδιακομιδή οι δύο εγκαυματίες...

0
Στο Λάτσειο, Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου αναμένεται να...

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης αποχαιρετά τον Απόστολο Βεσυρόπουλο...

0
Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, και γραμματέας του...

Στο Θριάσιο με αεροδιακομιδή οι δύο εγκαυματίες...

0
Στο Λάτσειο, Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου αναμένεται να...

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης αποχαιρετά τον Απόστολο Βεσυρόπουλο...

0
Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, και γραμματέας του...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Συλλυπητήριο Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων για την απώλεια του Γιώργου Αγοραστάκη
Επόμενο άρθρο
Λασίθι:Φιλανθρωπική εκδήλωση του Δήμου Αγίου Νικολάου με τον Στάθη Μονιάκη στο υπαίθριο θέατρο του ΕΟΤ
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
DOLE Μπανάνες 300Χ250
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Στο Θριάσιο με αεροδιακομιδή οι δύο εγκαυματίες από το Ηράκλειο της Κρήτης

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Στο Λάτσειο, Κέντρο εγκαυμάτων του Θριάσιου Νοσοκομείου αναμένεται να...

Ο Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης αποχαιρετά τον Απόστολο Βεσυρόπουλο : Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη και σεβασμό.

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, και γραμματέας του...

Πριμ 200.000 ευρώ του Βαγγέλη Μαρινάκη στις Εθνικές Ομάδες πόλο ανακοίνωσε ο Ισίδωρος Κούβελος στο δείπνο της ΕΟΕ στην ΚΟΕ

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Δείπνο παρέθεσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος...

Ηράκλειο:Σύλληψη ατόμου για διακεκριμένες κλοπές Αφαίρεσε ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια, laptop και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα

Team Πολ. Κρήτης Team Πολ. Κρήτης -
Συνελήφθη αλλοδαπός κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές στο Ηράκλειο Εξιχνιάσθηκαν...

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST