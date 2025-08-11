Ρέθυμνο:Παραδοσιακό γλέντι χωρίς ..κούπες γίνεται; Ξεκάθαρα, ναι! Πανηγύρι χωρίς αλκοόλ στην Κρήτη!

Τα Ρούστικα Ρεθύμνου δίνουν το παράδειγμα: φάτε, χορέψτε και …μεθύστε από κέφι/όχι άλλο αίμα στην άσφαλτο

Είναι πρόκληση, η αλήθεια, αλλά αξίζει την προσπάθεια. Στα όμορφα Ρούστικα Ρεθύμνου η τοπική κοινωνία προετοιμάζεται πυρετωδώς για το παραδοσιακό πανηγύρι, την Τρίτη, 12 Αυγούστου. Ο πολιτιστικός σύλλογος υπόσχεται μία αξέχαστη βραδιά που τα πάντα θα είναι στο «φουλ», εκτός από το αλκοόλ. Φουλ κέφι, φουλ χορός, φουλ μαντιναδάκια, φουλ μενού, όμως άνευ αλκοόλ.

Και εύλογα θα διερωτηθεί κάποιος: νοείται γλέντι στην Κρήτη χωρίς κούπες; Προφανώς και γίνεται. Μπορεί να ξενίζει, όλα όμως είναι στο μυαλό. Μία ιδέα. Και ο πολιτιστικός σύλλογος Ρουστίκων τόλμησε, για πρώτη φορά φέτος, να πάρει την πρωτοβουλία και να διοργανώσει ένα γλέντι στο οποίο δεν θα προσφέρεται αλκοόλ.

«Το κέφι είναι μέσα στην καρδιά μας» υπογραμμίζει ο λυράρης και πρόεδρος του συλλόγου, Αλέξανδρος (Ναντής) Αγγελάκης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα αγαπητό πρόσωπο και πολυτάλαντος άνθρωπος.

Στο παρελθόν, σε χωριό των Χανίων, είχε διοργανωθεί εκδήλωση χωρίς αλκοόλ για την στήριξη συνανθρώπου μας που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο. Φέτος τα Ρούστικα αποφάσισαν να στείλουν το δικό τους κοινωνικό μήνυμα.

Η «σφαγή» στους δρόμους της Κρήτης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που η κίνηση είναι αυξημένη και το αλκοόλ σε γάμους, βαπτίσεις και πανηγύρια ρέει άφθονο, δεν αφήνει κανέναν ασυγκίνητο. Όπως λέει στο Cretalive.gr ο Αλέξανδρος Αγγελάκης,

«δεν έχει σημασία ποιος το σκέφτηκε πρώτος, ποιος δεύτερος… Σημασία έχει ο συμβολισμός και το κοινωνικό μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Μπορούμε να γλεντήσουμε με άλλον τρόπο; Δεν υπάρχει στην Κρήτη άνθρωπος να μην γνωρίζει ένα σπίτι που θρηνεί δικό του πρόσωπο σε τροχαίο δυστύχημα. Ειδικά στην Κρήτη που οι σχέσεις των ανθρώπων είναι πιο στενές με κουμπαριές, συντεκνιές, φιλίες».

«Οφέτος εις τα Ρούστικα γλεντούμε μ’ άλλο τρόπο, να μην δακρύζουν άδικα, τα μάθια των αθρώπω…» είναι η συγκινητική μαντινάδα που αναγράφεται στην αφίσα της εκδήλωσης. Και μπορεί ο Αλέξανδρος Αγγελάκης να υποδυόταν τον ανεπανάληπτο Δρακο-Μηνά στην φοβερή σειρά του Mega «Κομάντα και Δράκοι», στην εκδήλωση όμως της Τρίτης θα είναι απλώς ένα κομάντο για καλό σκοπό.

Και επειδή ο Αγγελάκης πρωταγωνιστεί και στο νέο βίντεο της ομάδας Καλοκαίρι στο Νότο με τίτλο «dolmadakia in space», όπου υποδύεται τον ξακουστό λυράρη Σήφη Παπαδόκωστα, τον οποίο κρατούν όμηρο οι φοβερές γιαγιάδες, μην ανησυχείτε… Στο γλέντι των Ρουστίκων θα είναι πρώτο τραπέζι πίστα… Μέσα σε όλα ώστε όλοι όσοι βρεθούν εκεί να διασκεδάσουν με την ψυχή τους και να επιστρέψουν ασφαλείς στις οικογένειες τους. Μία όμορφη πρωτοβουλία που αξίζει να την στηρίξουμε και να βρει μιμητές.