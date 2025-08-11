ΚΡΗΤΗ

Κρήτη:«Αιμορραγία» ανθρώπινου δυναμικού στον τουρισμό – Εργαζόμενοι εγκαταλείπουν την βαριά βιομηχανία – Ένας εργαζόμενος για τρία πόστα στην Κρήτη

Ημερομηνία:

Ημερομηνία:

«Να δοθεί λύση τώρα»: Σωματεία Ξενοδοχοϋπαλλήλων της Κρήτης ζητούν επέκταση του ταμείου ανεργίας και καλούν σε παγκρήτια δράση

Ένας φαύλος κύκλος απειλεί την καρδιά της ελληνικής οικονομίας, με τις πιεστικές συνθήκες να διώχνουν και τους τελευταίους νέους από το επάγγελμα.

Τουρίστες έρχονται ολοένα και περισσότεροι, οι υπάλληλοι όμως φεύγουν κακήν κακώς από τον τουρισμό, μην αντέχοντας την πίεση λόγω έλλειψης εργατικών χεριών. Η έλλειψη εργαζομένων στον τουρισμό φέρνει ακόμη μεγαλύτερη έλλειψη, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι αυτός ο φαύλος κύκλος, όσο δεν βελτιώνονται οι συνθήκες, είναι ατέρμονος.

Από τα βασικά ζητήματα που θέτουν εκ νέου οι συνδικαλιστές είναι το ταμείο ανεργίας, που όσο ποτέ επιβάλλεται τώρα να διευρυνθεί, τουλάχιστον σε χρόνο. Η τραγική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους είναι ότι με την εργασία τους καλύπτουν δύο και τρία πόστα και τον χειμώνα, με το επίδομα που διαρκεί μόλις τρεις μήνες, δεν μπορούν να επιβιώσουν.

Τη Δευτέρα, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι κάλεσαν τους φορείς του νησιού να συζητήσουν εκ νέου το φλέγον ζήτημα για την τοπική οικονομία, διευκρινίζοντας πως στόχος είναι να πιεστεί και πάλι το υπουργείο να κάνει πράξη το αίτημα, πριν να είναι πολύ αργά για τον τουρισμό, αφού η έξοδος από το επάγγελμα, και κυρίως νέων ανθρώπων, είναι μαζική.

Την ίδια ώρα, εκτός από τις πιεστικές συνθήκες εργασίας, οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που έρχονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή και το εξωτερικό για να εργαστούν, καλούνται να ζουν σε χώρους που θυμίζουν περισσότερο αποθήκες και δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες ανθρώπινης διαβίωσης.

Ως «κερασάκι στην τούρτα» καταγράφεται και η ψηφιακή κάρτα εργασίας, που εξακολουθεί σε αρκετές περιπτώσεις να βρίσκεται στα χέρια των γραφείων προσωπικού, τα οποία τη «χτυπούν» κατά το δοκούν και με τρόπο που να μη φαίνονται οι πραγματικές υπερωρίες αλλά και τα χαμένα ρεπό.https://www.neakriti.gr/

placeholder text
placeholder text

Λέκκας και Ανδρουλιδάκης: «Ρεσιτάλ για φωνή και...

0
Λέκκας & Ανδρουλιδάκης: «Ρεσιτάλ για φωνή και κιθάρα» στο...

Ρέθυμνο:Παραδοσιακό γλέντι χωρίς ..κούπες γίνεται; Ξεκάθαρα, ναι!...

0
Τα Ρούστικα Ρεθύμνου δίνουν το παράδειγμα: φάτε, χορέψτε και...

Λέκκας και Ανδρουλιδάκης: «Ρεσιτάλ για φωνή και...

0
Λέκκας & Ανδρουλιδάκης: «Ρεσιτάλ για φωνή και κιθάρα» στο...

Ρέθυμνο:Παραδοσιακό γλέντι χωρίς ..κούπες γίνεται; Ξεκάθαρα, ναι!...

0
Τα Ρούστικα Ρεθύμνου δίνουν το παράδειγμα: φάτε, χορέψτε και...
Ρέθυμνο:Αρχιερατικό Μνημόσυνο Επί τη συμπληρώσει δεκαπέντε ετών από της εις Κύριον εκδημίας του αοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού ΑΝΘΙΜΟΥ
Ρέθυμνο:Παραδοσιακό γλέντι χωρίς ..κούπες γίνεται; Ξεκάθαρα, ναι! Πανηγύρι χωρίς αλκοόλ στην Κρήτη!
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
