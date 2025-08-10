ΚΡΗΤΗΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Αρχιερατικό Μνημόσυνο Επί τη συμπληρώσει δεκαπέντε ετών από της εις Κύριον εκδημίας του αοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού ΑΝΘΙΜΟΥ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
ΕΠΙ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ 15 ΕΤΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΙΣ ΚΥΡΙΟΝ ΕΚΔΗΜΙΑΣ
ΤΟΥ ΑΟΙΔΙΜΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ κυρού ΑΝΘΙΜΟΥ

Επί τη συμπληρώσει δεκαπέντε ετών από της εις Κύριον εκδημίας του αοιδίμου Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κυρού ΑΝΘΙΜΟΥ θα τελεσθή, εν τω Ιερώ Θεομητορικώ Προσκυνήματι Παναγίας Χαρακιανής, την Κυριακήν, 17ην Αυγούστου 2025, Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και Ιερόν Μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως της ψυχής αυτού, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σελευκείας κ. Θεοδώρου, συμπροσευχομένου του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου ημών, Μητροπολίτου Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Προδρόμου.
Παρακαλούμεν διά την συμμετοχήν πάντων των τιμώντων την μνήμην αυτού.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

