Ηράκλειο:Ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Τοπική Κοινότητα Σάρχου τίμησαν τους 35 Εθνομάρτυρες που εκτελέστηκαν τον Αύγουστο του 1944

«Σήμερα δεν τιμούμε μόνο τους νεκρούς μας. Υποσχόμαστε ότι θα κρατήσουμε ζωντανή τη μνήμη τους, ότι θα μιλάμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας για εκείνη τη μέρα, όχι για να αναζωπυρώσουμε το μίσος, αλλά για να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά σε κανέναν να σπείρει τον τρόμο και την καταστροφή.

Η θυσία των 35 εκτελεσμένων του Σάρχου είναι η δική μας υπόσχεση ότι θα περιφρουρήσουμε αυτήν την ελευθερία που κατακτήθηκε με αίμα, θάρρος, αγώνες και πολλές θυσίες.» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου Μενέλαος Μποκέας κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή μνήμης για τους 35 Εθνομάρτυρες στο Σάρχο.

81 χρόνια μετά τον μαρτυρικό Αύγουστο του 1944, ο Δήμος Μαλεβιζίου, η Τοπική Κοινότητα Σάρχου, εκπρόσωποι αρχών και φορέων, συγγενείς των θυμάτων και κάτοικοι του χωριού συγκεντρώθηκαν στο μνημείο πεσόντων, αποτίοντας φόρο τιμής σε εκείνους που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής.

Λευτέρης Αυγενάκης: Τιμή και μνήμη για τους...

Ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, τίμησε...

Γάζα: Πανελλαδικός ξεσηκωμός για την Παλαιστίνη –...

Σε κάθε νησί, σε κάθε τουριστικό προορισμό, σε χωριά...

