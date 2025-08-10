Λευτέρης Αυγενάκης: Τιμή και μνήμη για τους ήρωες του Σάρχου και των Σκουρβούλων

Ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ηρακλείου, Λευτέρης Αυγενάκης, τίμησε τη μνήμη των Εθνομαρτύρων του Σάρχου και των Σκουρβούλων, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης που πραγματοποιήθηκαν στους δύο αυτούς ιστορικούς τόπους της Κρήτης και έκανε την ακόλουθη ανάρτηση:

«Σάρχος– Δήμου Μαλεβιζίου

Σκούρβουλα – Δήμου Φαιστού

Δύο τόποι τιμής και ηρωισμού στην Κρήτη. Μία μνήμη που δεν σβήνει.

Στα Σκούρβουλα του Δήμου Φαιστού, η καρδιά βαραίνει από συγκίνηση. Τριάντα έξι ψυχές – ανάμεσά τους 21 γυναίκες – εκτελέστηκαν άδικα, αφήνοντας πίσω οικογένειες, όνειρα και μια παρακαταθήκη λεβεντιάς.

Και στο Σάρχο του Δήμου Μαλεβιζίου, η ίδια μαύρη σκιά της Κατοχής στέρησε 35 ακόμη Εθνομάρτυρες.

Άνθρωποι γενναίοι, που πλήρωσαν με τη ζωή τους την αγάπη για τον τόπο και την ελευθερία.

Σήμερα, και στους δύο αυτούς ιερούς τόπους, με ευγνωμοσύνη και σεβασμό, τιμούμε τους ήρωές μας. Η θυσία τους στέκει ζωντανή στις μνήμες μας και μας υπενθυμίζει τη βαρβαρότητα του πολέμου, αλλά και την άκαμπτη δύναμη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.»