ΡΕΘΥΜΝΟ

Ρέθυμνο:Ραντεβού με την Ιστορία και την παράδοση στα 85α Αρκάδια

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Με μεγάλη λαμπρότητα και την προσήκουσα τιμή στον ιστορικότερο αγώνα δρόμου της Ελλάδας, διεξήχθησαν χθες, Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, τα 85α «Αρκάδια».

Οι αγώνες που έχουν καταστεί θεσμός διοργανώθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνης και συγκέντρωσαν πλήθος νεαρών, μαθητών, ενηλίκων και βετεράνων αθλητών, σε κλασικά αγωνίσματα δρόμου, δυναμικού βαδίσματος, κρητικού βολιού και κατηγορίας ΑΜΕΑ.

Στον κυρίως αγώνα που περιλαμβάνει τη διαδρομή 22 χιλιομέτρων από την Ιερά Μονή Αρκαδίου έως το Γήπεδο της Σοχώρας, έλαβαν μέρος περίπου 200 αθλητές και αθλήτριες, ενώ σημειώθηκε νέο ρεκόρ συμμετοχών από το εξωτερικό.

Νικητής στον κλασικό Αρκάδιο δρόμο αναδείχθηκε ο Γερμανός Μάρτιν Μιούλερ σε χρόνο 1:18:51, ενώ το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιάννης Δαμανάκης σε 1:18:36 και το χάλκινο ο Μανώλης Σιλιγνάκης σε 1:25:50.

Στην κατηγορία των γυναικών πρώτευσε η Πορτογαλίδα Μπεατρίς Λουρένκο σε χρόνο 1:31:41, με δεύτερη τη Μαρία Νικολακάκη σε 1:32:31 και τρίτη τη Δανάη Λιτροκάμπη σε 1:35:46.

Προεξάρχοντος του Δημάρχου Γιώργη Μαρινάκη, τους αγώνες παρακολούθησαν και απένειμαν μετάλλια στους αθλητές και τις αθλήτριες που διακρίθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης Νίκος Αγριμάκης, οι Αντιδήμαρχοι Άγγελος Μαλάς, Γιώργος Σκορδίλης, Στέλιος Σπανουδάκης, Δημήτρης Λαχνιδάκης, Νίκος Προβιάς, Μάνος Τσάκωνας, Στέλιος Σαμψών, η επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Ρένα Κουτσαλεδάκη-Καπετανάκη, ο επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης Μανούσος Μανουσογιάννη και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χαρά Λιανδρή, Νίκος Δερεδάκης, Πόπη Παπατζανή και Νίκος Φωτάκης.

Την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης εκπροσώπησαν η Αντιπεριφερειάρχης Μαίρη Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Σαρρής.

Προηγούμενο Άρθρο
placeholder text
Επόμενο Άρθρο
placeholder text

Βραβείο για την Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και...

0
Άλλη μια τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στον Δήμο Ρεθύμνης για...

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα 85α Αρκαδια στην...

0
Εκπέμποντας μηνύματα ιστορίας, πολιτισμού, αθλητισμού, εθελοντισμού διεξήχθησαν στο Ρέθυμνο,...

Βραβείο για την Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και...

0
Άλλη μια τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στον Δήμο Ρεθύμνης για...

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα 85α Αρκαδια στην...

0
Εκπέμποντας μηνύματα ιστορίας, πολιτισμού, αθλητισμού, εθελοντισμού διεξήχθησαν στο Ρέθυμνο,...
politika-kritis-header-ad
VAVOULAS GROUP 728×90
politika-kritis-ad
Προηγούμενο άρθρο
Βραβείο για την Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και την Αειφορία απονεμήθηκε στον Δήμο Ρεθύμνης
Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
CANALE 300X250
politika-kritis-ad

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Σχετικά με Εμάς

Το Ειδησεογραφικό Portal της Κρήτης

Πολιτική

Εγγραφή στο Newsletter

© 2024 - Politika Kritis. All Rights Reserved.

Powered by: ALLHOST