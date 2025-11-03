Ρέθυμνο:Ραντεβού με την Ιστορία και την παράδοση στα 85α Αρκάδια

Με μεγάλη λαμπρότητα και την προσήκουσα τιμή στον ιστορικότερο αγώνα δρόμου της Ελλάδας, διεξήχθησαν χθες, Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, τα 85α «Αρκάδια».

Οι αγώνες που έχουν καταστεί θεσμός διοργανώθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης με την υποστήριξη του Δήμου Ρεθύμνης και συγκέντρωσαν πλήθος νεαρών, μαθητών, ενηλίκων και βετεράνων αθλητών, σε κλασικά αγωνίσματα δρόμου, δυναμικού βαδίσματος, κρητικού βολιού και κατηγορίας ΑΜΕΑ.

Στον κυρίως αγώνα που περιλαμβάνει τη διαδρομή 22 χιλιομέτρων από την Ιερά Μονή Αρκαδίου έως το Γήπεδο της Σοχώρας, έλαβαν μέρος περίπου 200 αθλητές και αθλήτριες, ενώ σημειώθηκε νέο ρεκόρ συμμετοχών από το εξωτερικό.

Νικητής στον κλασικό Αρκάδιο δρόμο αναδείχθηκε ο Γερμανός Μάρτιν Μιούλερ σε χρόνο 1:18:51, ενώ το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε ο Γιάννης Δαμανάκης σε 1:18:36 και το χάλκινο ο Μανώλης Σιλιγνάκης σε 1:25:50.

Στην κατηγορία των γυναικών πρώτευσε η Πορτογαλίδα Μπεατρίς Λουρένκο σε χρόνο 1:31:41, με δεύτερη τη Μαρία Νικολακάκη σε 1:32:31 και τρίτη τη Δανάη Λιτροκάμπη σε 1:35:46.

Προεξάρχοντος του Δημάρχου Γιώργη Μαρινάκη, τους αγώνες παρακολούθησαν και απένειμαν μετάλλια στους αθλητές και τις αθλήτριες που διακρίθηκαν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης Νίκος Αγριμάκης, οι Αντιδήμαρχοι Άγγελος Μαλάς, Γιώργος Σκορδίλης, Στέλιος Σπανουδάκης, Δημήτρης Λαχνιδάκης, Νίκος Προβιάς, Μάνος Τσάκωνας, Στέλιος Σαμψών, η επικεφαλής της Μείζονος Αντιπολίτευσης Ρένα Κουτσαλεδάκη-Καπετανάκη, ο επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης Μανούσος Μανουσογιάννη και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Χαρά Λιανδρή, Νίκος Δερεδάκης, Πόπη Παπατζανή και Νίκος Φωτάκης.

Την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης εκπροσώπησαν η Αντιπεριφερειάρχης Μαίρη Λιονή, ο Αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας Μιχάλης Βάμβουκας και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Μιχάλης Σαρρής.