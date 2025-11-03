Βραβείο για την Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και την Αειφορία απονεμήθηκε στον Δήμο Ρεθύμνης

Άλλη μια τιμητική διάκριση απονεμήθηκε στον Δήμο Ρεθύμνης για τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες και την επιμονή, τη μεθοδολογία και την προσήλωση με την οποία σημαδεύει την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

Το βραβείο για την Περιβαλλοντική Διακυβέρνηση και την Αειφορία παρέλαβε ο Δήμαρχος Γιώργης Χ. Μαρινάκης το Σάββατο στο πλαίσιο τoυ διήμερου Φόρουμ «Do It Green-Ανακύκλωση για ένα βιώσιμο μέλλον», που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Πέραν της βράβευσης, ο Δήμαρχος Ρεθύμνης και Πρόεδρος της ΠΕΔ συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα τις περιβαλλοντικές δράσεις, μαζί με τον Δήμαρχο του Δήμου Μαλεβιζίου Μενέλαο Μποκέα, τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Φαιστού Γιώργο Ντισπυράκη και τον Αντιδήμαρχο του Δήμου Γόρτυνας Κώστα Κοκκινάκη.

«Κανένα πρόγραμμα, όσο τεκμηριωμένο και φιλόδοξο κι αν είναι, δεν μπορεί να έχει επιτυχία, χωρίς τη συνεργασία των φορέων, την κατανόηση των πολιτών και τον οραματισμό που θα πρέπει να καταστεί συνείδηση χρέους στα παιδιά μας» τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο κ. Μαρινάκης.

Και συνέχισε: «Ο Δήμος Ρεθύμνης ηγείται -και έχει βραβευθεί γι’ αυτά- σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος, ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, μάλιστα πριν από μερικές ημέρες διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί καθημερινή μέριμνα και αταλάντευτη προτεραιότητα του Δήμου μας.

Οφείλουμε να κατανοήσουμε ως σύγχρονη κοινωνία ότι δεν υπάρχουν σκουπίδια με την κλασική έννοια του όρου, αλλά πόροι με περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκρισμα, τους οποίους πρέπει να αξιοποιούμε συστηματικά και διαρκώς».