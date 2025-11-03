Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα 85α Αρκαδια στην Π.Ε. Ρεθύμνης

Εκπέμποντας μηνύματα ιστορίας, πολιτισμού, αθλητισμού, εθελοντισμού διεξήχθησαν στο Ρέθυμνο, το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου 2025, τα «85αΑρκάδια»,στη μνήμη του ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.
Στις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ξεχώρισε ο ιστορικός ημιμαραθώνιος «Αρκάδιος Δρόμος» των 22,4 χλμ. με έναρξη από την κεντρική πύλη της Ιεράς Μονής Αρκαδίου και τερματισμό τo Δημοτικό γήπεδο Σοχώρας. Επίσης, το πρόγραμμα περιλάμβανε παιδικούς αγώνες πατινιών το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στο Rollercity Sports Arena Rethymno
Περισσότεροι από 900 αθλητές, αθλήτριες, μαθητές σχολείων και ΑμεΑ τίμησαν και φέτος τη μνήμη της αυτοθυσίας των ηρωικών υπερασπιστών της Μονής Αρκαδίου, συμβάλλοντας στην μετάδοση του μηνύματος: «Αρκάδια σημαίνουν ιστορία, εθελοθυσία, ελευθερία, αθλητισμός, πολιτισμός, ψυχαγωγία».
Η οργανωτική Επιτροπή των «85ωνΑρκαδίων» επιχείρησε φέτος ένα ακόμα μεγαλύτερο άνοιγμα-κάλεσμα στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου και της Κρήτης γενικότερα και τελικά ο στόχος επετεύχθη τόσο μέσω της φυσικής παρουσίας εθελοντών και θεατών όσο και μέσω της συμμετοχής στα αγωνίσματα αλλά και στις παράλληλες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διεξήχθησαν στο Δημοτικό γήπεδο της Σοχώρας.
Τα «85α Αρκάδια» διοργανώθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνης, τους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου και σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Αρκάδιου Δρόμου.
Πρώτος διοργανωτής των Αρκάδιων Αγώνων υπήρξε ο Α.Ο. Ατρόμητος Ρεθύμνου, όπου το 1930 διοργάνωσε με την έγκριση της Ε.Γ.Α.Σ., τα Α’ ΑΡΚΑΔΙΑ στο Εθνικό Στάδιο Ρεθύμνου.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Η Οργανωτική Επιτροπή των 85ωνΑρκαδίων ευχαριστεί όσους συνέβαλαν στην επιτυχία των αγώνων και ιδιαίτερα τους:
Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου
Ιερά Μονή Αρκαδίου
548 Α/Μ ΤΠ
Τουριστική επιχείρηση μεταφορών “STATUS”
Αστυνομική Διεύθυνση, το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνης.
Λιμεναρχείο Ρεθύμνης
Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α΄/θμιας & Β’/θμιας
Φιλαρμονική του Δήμου Ρεθύμνης
Δημοτικό Σχολείο του Σταυρωμένου
Το Μουσικό Γυμνάσιο/Λύκειο Ρεθύμνου
Σώμα Ελλήνων Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Πολιτιστικούς Συλλόγους Αμνάτου-Κυριάννας-Λούτρας-Πηγής-Άδελε-Πλατανιά-Αγ.Παρασκευής-Περιβολίων- Μισιρίων –Ρεθύμνης
Το Ιατρικό Ρεθύμνου – Rethymno Medical Assistance και τον κ. Τζαγκαράκη Μανώλη
Το αθλητικό κατάστημα «ENERGY» του Κρανιωτάκη Γεωργίου
ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΝΗΣ Ο.Ε.
Κριτές των Αγώνων
ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 15ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ
1ος MARTIN MUELLER 1:15:51.217
2ος ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ 1:18:36.957
3ος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ 1:25:05.900
ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η BEATRIZ LOURENÇO 1:31:41.837
2η ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ 1:32:31.564
3η LYTROKAPI DANAI 1:35:46.327
ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΕΣ
1ος ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1:27:18.137
2ος ΣΠΥΡΟΣ ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ 1:32:09.344
3ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1:34:57.060
ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΣΣΕΣ
1η ΜΑΡΙΕΛΛΑ ΤΣΙΠΑ 1:43:26.250
2η ALINA KRYVOSHEYEVA 1:43:37.997
3η ΑΡΓΥΡΩ ΔΟΚΙΜΑΚΗ 1:47:12.217
6000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ
1ος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ 0:21:32.567
2ος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ 0:21:40.820
3ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 0:22:36.843
6000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
1η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ 0:23:39.807
2η ΑΝΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ 0:26:52.273
3η ΜΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0:26:58.033
1000 Μ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
1ος ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 7ο ΡΕΘ
2ο ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.Σ. ΣΠΗΛΙΟΥ
3ος ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2ο ΡΕΘ
1000 Μ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
1η ΖΕΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1ο ΑΤΣΙΠ.
2η ΛΥΚΟΥΔΗ ΞΑΝΘΙΠΗ 7ο ΡΕΘ
3η ΒΑΡΚΙΤΖΗ ΝΕΦΕΛΗ 6ο ΡΕΘ
2000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
1ος ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1ο ΓΥΜΝ
2ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΦ ΡΙΤΣΑΡΝΤ 4ο ΓΥΜΝ
3ος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4ο ΓΥΜΝ
2000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
1η ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 3ο ΓΥΜΝ
2η ΜΙΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΥΜΝ. ΑΤΣΙΠ
3η ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΑ 3ο ΓΥΜΝ
2000 ΜΕΤΡΑ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΩΝ
1ος ΤΟΥΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5ο ΓΕΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2ο ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛ ΑΤΣΙΠ.
3ος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 1ο ΓΕΛ
2000 ΜΕΤΡΑ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
1η ΤΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5ο ΓΕΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2η ΚΑΠΑΡΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 1ο ΓΕΛ
3η ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ ΑΓΑΠΗ 3ο ΓΕΛ
ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΟΛΙ ΑΝΤΡΩΝ
1ος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14.61
2ος ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 11.16
3ος ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 11.00
ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΟΛΙ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ
1ος ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 12.54
2ος ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 12.08
3ος ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11.49
ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΟΛΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
1ος ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 6ο ΡΕΘ 8.66
2ος ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗ 15ο ΡΕΘ 8.54
3ος ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 6ο ΡΕΘ 7.99