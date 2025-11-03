Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα 85α Αρκαδια στην Π.Ε. Ρεθύμνης

Εκπέμποντας μηνύματα ιστορίας, πολιτισμού, αθλητισμού, εθελοντισμού διεξήχθησαν στο Ρέθυμνο, το Σαββατοκύριακο 1 και 2 Νοεμβρίου 2025, τα «85αΑρκάδια»,στη μνήμη του ολοκαυτώματος της Ιεράς Μονής Αρκαδίου.

Στις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις ξεχώρισε ο ιστορικός ημιμαραθώνιος «Αρκάδιος Δρόμος» των 22,4 χλμ. με έναρξη από την κεντρική πύλη της Ιεράς Μονής Αρκαδίου και τερματισμό τo Δημοτικό γήπεδο Σοχώρας. Επίσης, το πρόγραμμα περιλάμβανε παιδικούς αγώνες πατινιών το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στο Rollercity Sports Arena Rethymno

Περισσότεροι από 900 αθλητές, αθλήτριες, μαθητές σχολείων και ΑμεΑ τίμησαν και φέτος τη μνήμη της αυτοθυσίας των ηρωικών υπερασπιστών της Μονής Αρκαδίου, συμβάλλοντας στην μετάδοση του μηνύματος: «Αρκάδια σημαίνουν ιστορία, εθελοθυσία, ελευθερία, αθλητισμός, πολιτισμός, ψυχαγωγία».

Η οργανωτική Επιτροπή των «85ωνΑρκαδίων» επιχείρησε φέτος ένα ακόμα μεγαλύτερο άνοιγμα-κάλεσμα στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου και της Κρήτης γενικότερα και τελικά ο στόχος επετεύχθη τόσο μέσω της φυσικής παρουσίας εθελοντών και θεατών όσο και μέσω της συμμετοχής στα αγωνίσματα αλλά και στις παράλληλες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που διεξήχθησαν στο Δημοτικό γήπεδο της Σοχώρας.

Τα «85α Αρκάδια» διοργανώθηκαν από την Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με τον Δήμο Ρεθύμνης, τους Υπεύθυνους Φυσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Ρεθύμνου και σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Αρκάδιου Δρόμου.

Πρώτος διοργανωτής των Αρκάδιων Αγώνων υπήρξε ο Α.Ο. Ατρόμητος Ρεθύμνου, όπου το 1930 διοργάνωσε με την έγκριση της Ε.Γ.Α.Σ., τα Α’ ΑΡΚΑΔΙΑ στο Εθνικό Στάδιο Ρεθύμνου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Η Οργανωτική Επιτροπή των 85ωνΑρκαδίων ευχαριστεί όσους συνέβαλαν στην επιτυχία των αγώνων και ιδιαίτερα τους:

 Ιερά Μητρόπολη Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου

 Ιερά Μονή Αρκαδίου

 548 Α/Μ ΤΠ

 Τουριστική επιχείρηση μεταφορών “STATUS”

 Αστυνομική Διεύθυνση, το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Τροχαίας Ρεθύμνης.

 Λιμεναρχείο Ρεθύμνης

 Προϊσταμένους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Α΄/θμιας & Β’/θμιας

 Φιλαρμονική του Δήμου Ρεθύμνης

 Δημοτικό Σχολείο του Σταυρωμένου

 Το Μουσικό Γυμνάσιο/Λύκειο Ρεθύμνου

 Σώμα Ελλήνων Σαμαρειτών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

 Πολιτιστικούς Συλλόγους Αμνάτου-Κυριάννας-Λούτρας-Πηγής-Άδελε-Πλατανιά-Αγ.Παρασκευής-Περιβολίων- Μισιρίων –Ρεθύμνης

 Το Ιατρικό Ρεθύμνου – Rethymno Medical Assistance και τον κ. Τζαγκαράκη Μανώλη

 Το αθλητικό κατάστημα «ENERGY» του Κρανιωτάκη Γεωργίου

 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

 ΑΦΟΙ ΚΑΤΣΑΝΗΣ Ο.Ε.

 Κριτές των Αγώνων

 ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ 15ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

1ος MARTIN MUELLER 1:15:51.217

2ος ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ 1:18:36.957

3ος ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΥΛΛΙΓΝΑΚΗΣ 1:25:05.900

ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1η BEATRIZ LOURENÇO 1:31:41.837

2η ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ 1:32:31.564

3η LYTROKAPI DANAI 1:35:46.327

ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΕΣ

1ος ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ 1:27:18.137

2ος ΣΠΥΡΟΣ ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ 1:32:09.344

3ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ 1:34:57.060

ΑΡΚΑΔΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΣΣΕΣ

1η ΜΑΡΙΕΛΛΑ ΤΣΙΠΑ 1:43:26.250

2η ALINA KRYVOSHEYEVA 1:43:37.997

3η ΑΡΓΥΡΩ ΔΟΚΙΜΑΚΗ 1:47:12.217

6000 ΜΕΤΡΑ ΑΝΔΡΩΝ

1ος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΦΟΡΔΑΚΟΣ 0:21:32.567

2ος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ 0:21:40.820

3ος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΚΗΣ 0:22:36.843

6000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1η ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΜΥΡΝΑΚΗ 0:23:39.807

2η ΑΝΝΑ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗ 0:26:52.273

3η ΜΑΡΙΤΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 0:26:58.033

1000 Μ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

1ος ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 7ο ΡΕΘ

2ο ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ Δ.Σ. ΣΠΗΛΙΟΥ

3ος ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2ο ΡΕΘ

1000 Μ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

1η ΖΕΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ 1ο ΑΤΣΙΠ.

2η ΛΥΚΟΥΔΗ ΞΑΝΘΙΠΗ 7ο ΡΕΘ

3η ΒΑΡΚΙΤΖΗ ΝΕΦΕΛΗ 6ο ΡΕΘ

2000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

1ος ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 1ο ΓΥΜΝ

2ο ΜΑΚΕΔΟΝΟΦ ΡΙΤΣΑΡΝΤ 4ο ΓΥΜΝ

3ος ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 4ο ΓΥΜΝ

2000 ΜΕΤΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

1η ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 3ο ΓΥΜΝ

2η ΜΙΧΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΥΜΝ. ΑΤΣΙΠ

3η ΠΑΡΑΓΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΛΙΑ 3ο ΓΥΜΝ

2000 ΜΕΤΡΑ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΩΝ

1ος ΤΟΥΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 5ο ΓΕΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2ο ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΛ ΑΤΣΙΠ.

3ος ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ 1ο ΓΕΛ

2000 ΜΕΤΡΑ ΓΕΛ ΕΠΑΛ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

1η ΤΟΥΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 5ο ΓΕΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

2η ΚΑΠΑΡΟΥ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 1ο ΓΕΛ

3η ΧΛΙΑΟΥΤΑΚΗ ΑΓΑΠΗ 3ο ΓΕΛ

ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΟΛΙ ΑΝΤΡΩΝ

1ος ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 14.61

2ος ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 11.16

3ος ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 11.00

ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΟΛΙ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ

1ος ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 12.54

2ος ΜΑΓΓΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 12.08

3ος ΚΟΝΤΕΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11.49

ΚΡΗΤΙΚΟ ΒΟΛΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ

1ος ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 6ο ΡΕΘ 8.66

2ος ΜΕΤΑΞΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗ 15ο ΡΕΘ 8.54

3ος ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 6ο ΡΕΘ 7.99