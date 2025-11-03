Ευχαριστήρια Επιστολή από το Σχολικό Μουσείο Δήμου Ρεθύμνης

Το Εφορευτικό Συμβούλιο του Σχολικού Μουσείου Δήμου Ρεθύμνης εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους τους συμπολίτες μας που στηρίζουν το έργο του Μουσείου.

Επιπλέον, θα ήθελε να ευχαριστήσει, και μέσω του Τύπου, τους παρακάτω χορηγούς και εθελοντές για την πολύτιμη συνεισφορά και αφοσίωσή τους:

 την Κατερίνα Λαμπρινού που προσέφερε άφθονο σχολικό υλικό από το βιβλιοπωλείο της «Αυτογνωσία»,

 τον πρώην Σχολικό Σύμβουλο Μιχάλη Βερνάρδο, ο οποίος προσέφερε για μία ακόμη φορά εκπαιδευτικό υλικό,

 τον Γιώργο Κτιστάκη και το Δασαρχείο Ρεθύμνου για όλες τις απελευθερώσεις αποθεραπευμένων απ’ αυτούς αρπακτικών πουλιών κατά τη διάρκεια υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων,

 τον Λευτέρη Χριστοφίδη για την προσφορά αρμονίου,

 τον Ζαχαρία Λαγουδάκη και Μανώλη Κοτζαμπασάκη για τη βοήθειά τους σε κατασκευές και επισκευές του Μουσείου,

 τη Λιάνα Γεωργοπούλου με το “Protasis Events” για την προσφορά Βιβλίου Εντυπώσεων,

 τον Νίκο Δερεδάκη, διευθυντή του 8ου Δημοτικού Σχολείου για την προσφορά υλικού από το σχολείο του,

 τον π. Εμμανουήλ Πολυχρονάκη, εφημέριο της Αμνάτου για την προσφορά σειράς σχολικών βιβλίων,

 τη Βιοτεχνία παιδικών ενδυμάτων Marical με έδρα την Αθήνα και συγκεκριμένα τη Σοφία Παπαδοπούλου για την προσφορά σειράς σχολικών ποδιών και ποδιών νηπιαγωγείου για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων,

 το Νηπιαγωγείο Μισιρίων και την Προϊσταμένη Γιούλη Ζαχαριουδάκη για την προσφορά δύο κουκλοθέατρων και γαντόκουκλων,

 το φροντιστήριο ξένων γλωσσών Ασημένια Φήταμ για την προσφορά ενός φορητού επισκόπιου,

 τον Νεκτάριο Τσαγλιώτη, διευθυντή του 9ου Δημοτικού Σχολείου για την προσφορά επισκόπιου από το σχολείο,

 τον συνταξιούχο εκπαιδευτικό Γεώργιο Τσιγδινό για τη δωρεά παλαιών σχολικών εγχειριδίων,

 τέλος, τις Νηπιαγωγούς Τόνια Καλαϊτζάκη και Σοφία Οικονομάκη για την εν γένει βοήθειά τους.

Η συμβολή τους αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η τοπική κοινωνία αγκαλιάζει και στηρίζει τις προσπάθειες για τη διατήρηση της εκπαιδευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Για το Εφορευτικό Συμβούλιο του Σχολικού Μουσείου Δήμου Ρεθύμνης