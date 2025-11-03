ΗΡΑΚΛΕΙΟΚΡΗΤΗ

Μουσική βραδιά με το ντουέτο “KarMa” στο Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου, στο πλαίσιο των Erasmus Days του Πανεπιστημίου Κρήτης

Από: Team Πολ. Κρήτης

Ημερομηνία:

Μια ιδιαίτερη μουσική βραδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι παρευρέθηκαν στην Αίθουσα Πολύκεντρο του Δήμου Ηρακλείου, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με το μουσικό ντουέτο “KarMa” στις 16 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης στο πλαίσιο των Erasmus Days, γιορτάζοντας τη διεθνή συνεργασία, τη μουσική και την πολιτισμική ανταλλαγή.

Το ντουέτο “KarMa” παρουσίασε ένα πλούσιο πρόγραμμα με ελληνικά και ισπανικά τραγούδια, συνδυάζοντας ρυθμούς και μελωδίες που γεφυρώνουν μουσικά σύνορα. Το κοινό ταξίδεψε μέσα από ένα διεθνές ρεπερτόριο, όπου η Μεσόγειος αποτέλεσε το σημείο συνάντησης πολιτισμών, συναισθημάτων και μουσικών επιρροών.

Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή στο κοινό και τους οι νέους φοιτητές Erasmus του Πανεπιστημίου Κρήτης, που προέρχονται από διάφορες χώρες της Ευρώπης και του κόσμου. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο κλίμα, φοιτητές, μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και κάτοικοι του Ηρακλείου αντάλλαξαν χαμόγελα, εμπειρίες και χειροκροτήματα, επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά ότι η μουσική είναι η πιο όμορφη κοινή γλώσσα.

Η εκδήλωση αποτέλεσε μια όμορφη νότα στο πλαίσιο των Erasmus Days, αναδεικνύοντας το άνοιγμα του Πανεπιστημίου Κρήτης στη διεθνή συνεργασία και τη σημασία της πολιτιστικής δικτύωσης μέσω της μουσικής και των τεχνών.

Θερμές ευχαριστίες στον Δήμο Ηρακλειου για την δωρεάν παραχώρηση του Πολύκεντρου και στο ντουέτο “KarMa” που τραγούδησαν για την γιορτή Erasmus και το Πανεπιστήμιο Κρήτης αφιλοκερδώς.

Team Πολ. Κρήτης
Team Πολ. Κρήτης
